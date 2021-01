RIKSRETT: Tidligere utlendingsminister, Inger Støjberg stilles for riksrett. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Danmark: Tidligere minister stilles for riksrett

Etter et skjebnemøte i dag kommer det frem at tidligere innvandringsminister, Inger Støjberg, skal stilles for riksrett.

Stephan Pettersen

NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I dag ble Støjbergs skjebne avgjort etter at flere partier torsdag stemte for riksrett. Også flertallet i Venstre - Støjbergs eget parti - stemte for riksrett. T

Det er nå et klart flertall i det danske Folketinget.

Sosialdemokratenes formann, statsminister Mette Fredriksen, bekrefter at regjeringspartiet støtter en riksrettssak:

– Den sosialdemokratiske folketingsgruppen har på bakgrunn av klare juridiske vurderinger valgt å tilslutte seg at Folketinget innleder en riksrettssak, sier hun i en pressemelding.

Blir Støjberg felt i riksretten kan hun bli ilagt en bot, eller i ytterste konsekvens få en betinget fengselsstraff.

Uenig

Støjberg sier til dansk presse at hun er uenig med flertallets beslutning om å stille henne for riksrett og at hun er særlig skuffet over Venstres formann, Jakob Ellemann-Jensen:

– Jeg er skuffet over at det er min egen formann, som inviterer resten av Folketinget til å reise en riksrettssak mot meg, sier hun.

Støjberg understreker at hun ikke har besluttet om hun vil melde seg ut av Venstre eller ikke. Hun fortsetter inntil videre i sin nåværende stilling.

Hun holder fast ved at hun «ikke ville kunne se seg selv i øynene» dersom hun ikke hadde grepet inn overfor mindreårige asylpar.

Ulovlig instruks

En pressemelding som ble sendt ut av Støjberg 10. februar for fem år siden er sakens kjerne. Den skulle fungere som en instruks for å adskille asylpar ved ankomst til Danmark.

23 par ble i alt skilt. De fleste var omtrent på samme alder. Den største aldersforskjellen var på 16 år. For noen av parene varte adskillelsen et par dager, for andre var det flere måneder.

I den forbindelse har to uavhengige advokater, leid inn av Folketinget konkludert med at Støjberg, har brutt med ministeransvarlighetsloven, og at hun har utvist kritikkverdig adferd.

Advokatene vurderer instruksen som «klart ulovlig» og i strid med menneskerettighetskonvensjonen.

Få tilfeller

Riksrett er det mest alvorlige «våpenet» Folketinget kan ta i bruk overfor ministre i Danmark. Siden riksretten ble opprettet i 1849 har det kun vært fem riksrettssaker.

Den siste var Tamil-saken mot den tidligere konservative justisministeren, Erik Ninn-Hansen, som endte med et betinget dom på fire måneder fengsel i 1995.

Danmarks statsminister, Mette Fredriksen, understreker at det er en meget alvorlig beslutning å aktivere riksretten.

KØBEHAVN: Sylvi Listhaug og Inger Støjberg før et møte i 2019. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Omstridt

Det er ikke første gang det har vært kontroverser rundt den tidligere ministeren.

I 2017 havnet hun i hardt vær da det ble kjent at hun hadde Muhammed-karikaturer som bakgrunn på sin iPad. Dette la hun ut et skjermbilde av på sin Facebook-konto hvor hun skrev:

– Vi skal være stolte over Muhammed-teningene.

Støjberg har også stått i front for en svært streng innvandringspolitikk. I sin tid som minister stod hun bak over 100 innstramminger i den danske asylpolitikken, blant annet «paradigmeskiftet».

Innstrammingene sørget for at færre flyktninger og familiegjenforente fikk bli værende i Danmark. I tillegg fikk flyktninger kun midlertidig opphold, og kunne sendes ut når det ble regnet som trygt.

Tidligere leder for innvandrings- og integreringsutvalget Sylvi Listhaug, har på bakgrunn av dette tidligere reist til København for å lære av Danmark og Støjberg. Hun har tidligere snakket varmt om den danske innvandringspolitikken.

Da VG møtte henne i oktober 2015, sa hun at hun var stolt av annonsene hun fikk laget for å skremme asylsøkere fra å komme til Danmark.