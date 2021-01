– En historisk president i negativ forstand

Donald Trump skal stilles for riksrett for andre gang, som den første presidenten i USAs historie: – Og denne gang blir det ordentlig riksrett, sier USA-ekspert Sofie Høgestøl.

Representantenes hus vedtok onsdag kveld at Kongressen skal stille Trump for riksrett. USAs 45. president anklages for å ha oppildnet Trump-tilhengere til å angripe Kongressen.

Avstemningen endte med 232 stemmer for riksrett og 197 stemmer imot riksrett.

Dette blir fjerde gang en president i USA stilles for riksrett – og andre gang for Trump. Andrew Johnson ble den første, i 1868, og Bill Clinton den andre, i 1998.

Ingen president har noensinne blitt dømt i en riksrett.

TILTALT: President Donald Trump blir stilt for riksrett for andre gang, etter at et klart flertall i Representantenes hus stemte for. Foto: SAUL LOEB / AFP

Juristen Sofie Høgestøl mener rettssaken i Senatet denne gang blir annerledes enn da Donald Trump for ett år siden var anklaget for å ha presset Ukrainas statsminister til å grave opp negative forhold knyttet til Joe Biden.

– Den gang blokkerte republikanerne vitner og bevisførsel i riksrettssaken. Når Demokratene har flertall i Senatet fra neste uke, vil vi få en helt annen prosess. Det blir ordentlig riksrett denne gangen, sier Høgestøl.

– Ofrene stemte i dag

Hun sier at sist handlet diskusjonen om Ukraina-saken var alvorlig nok til å stille Trump for riksrett.

– Denne gang argumenterer de som er mot riksrett, for at de ønsker å forsone landet og ikke vil oppildne velgerne med en ny runde. Vi hører ikke at anklagene ikke er seriøse nok for riksrett.

Høgestøl påpeker hva som denne gang er særlig historisk:

– De som sto og stemte over riksrett i dag, var de som var vitnene og ofrene for angrepet vi så i forrige uke. Et angrep på Kongressen som savner sidestykke i moderne tid, sier USA-eksperten.

Hun sier også at det er spesielt at kravet om riksrett er tverrpolitisk, etter at ti republikanere også stemte for.

– Viktigst blant dem er Liz Cheney, datter av tidligere visepresident Dick Cheney og en moderat røst blant republikanerne. At hun har gått ut offentlig, har hjulpet andre til å gjøre det samme, sier Høgestøl.

USA-EKSPERT: Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Foto: Frode Hansen

– Skadet sitt ettermæle

Rådgiver Eirik Løkke i den konservative tankesmien Civita peker på at Trump er første presidenten som blir stilt for riksrett to ganger.

– Dette forteller oss at vi har å gjøre med en historisk president i negativ forstand, sier Løkke.

– Jeg tror ikke han er klar over hvor mye han har skadet sitt eget ettermæle, legge Løkke til.

Selv om Trump skulle bli frikjent denne gangen også, mener Løkke at dette vil sverte ham til evig tid.

– Han kommer til å bli husket i historiebøkene som den som oppfordret massene til å storme Capitol Hill. Det har vært så mye hele veien, men dette tar kaka, konstaterer Løkke.

USA-EKSPERT: Eirik Løkke i Civita. Foto: CF-Wesenberg/ kolonihagen

Trues med politisk død

Jan Arild Snoen, kommentator i Minerva, spør seg om det gir noe signal til Senatet at så få republikanere i Representantenes hus stemte for riksrett.

– Dette er vel i underkant av forventningene, sier Snoen om at bare ti republikanere stemte for riksrett.

Han sier det tyder på at presset fra Trumps støttespillere mot republikanske kongressmedlemmer er veldig sterkt.

– Ikke bare trusler om politisk død, mange av dem er drapstruet. Republikanere som går mot Trump, risikerer å bli utfordret i nominasjonen og få direkte fysiske trusler fra Trumps bulldogger, sier Snoen.

I en uttalelse sendt til Fox News onsdag ber president Donald Trump alle amerikanere om hjelp til å roe gemyttene foran innsettelsen av Joe Biden som landets neste president om en uke.

– Etter at det har kommet rapporter om flere demonstrasjoner ber jeg om at det ikke vil være NOE vold, NOEN lovbrudd, eller NOE vandalisme, skriver Trump i uttalelsen.

Også Høgestøl mener at mange i det republikanske partiet virker å være redde.

– Ikke bare for å bli straffet av Trump, men de frykter også for egen sikkerhet. De er redd for å bli truet av dem som angrep Kongressen og komme på deres lister. Vi er fortsatt vitne til et parti i total krise, sier Høgestøl.

– Vil presse Trump

At republikanernes majoritetsleder i Senatet Mitch McConnell onsdag fremholdt at han er usikker på hvor han står i spørsmålet om riksrett, ser Snoen som et forsøk på å legge press på presidenten.

– Så lenge McConnell holder dette kortet tett til brystet, kan han presse Trump til å bidra til at det blir minst mulig vold frem til innsettelsen av Joe Biden 20. januar, sier Minerva-kommentatoren.

Han mener at Demokratene reiser riksrettstiltale for å markere alvoret.

– De mener at det som skjedde i Kongressen 6. januar, var så alvorlig at de ikke kan la det passere. I tillegg splitter riksrettsprosessen republikanerne enda mer, sier Jan Arild Snoen.

