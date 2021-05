forrige











Demonstrasjonene i Colombia: − Lukten av tåregass gjennomsyrer hele byen

Demonstrasjonene sprer seg i Colombia. Generalsekretær i Caritas, Martha Rubiano Skretteberg, mener sinnet mot regjeringen kan sette fredsavtalen i fare.

Publisert: Nå nettopp

Demonstrasjonene i Bogota fortsetter på den niende dagen. Ifølge Reuters angrep demonstrantene flere politistasjoner i byens hovedstad natt til torsdag.

– Natten er mest stressende, fordi det er da det meste av volden foregår. I de tidlige morgentimene hører vi eksplosjoner, og lukten av tåregass gjennomsyrer hele byen. På morgenen lukter det brent gummi fra brente biler, sier Santiago Salinisa til VG.

I en tekstmelding sier han at regjeringen har begynt å gå i dialog med flere ledere av ikke-statlige organisasjoner i et forsøk på å roe gemyttene – men at situasjonen er spent.

VERST PÅ NATTEN: Santiago Salinisa befinner seg i Bogota i Colombia. Ifølge ham skjer den verste volden om natten. Foto: Privat

Protestene har kostet minst 24 liv siden nasjonalstreiken startet.

Salinisa er redd de neste dagene vil resultere i langt flere dødsfall. Han befinner seg i Bogota, og er en av lederne i organisasjonen Congreso de los Publos, en nasjonal paraplyorganisasjon som representerer kvinne-, bonde- og urfolksorganisasjoner, afro-colombianere, studenter og fagforeninger.

– I går var det demonstrasjoner i forskjellige deler av byen. Enkelte av demonstrantene kaster steiner og brannbomber. Politiet svarer med å skyte på demonstrantene, sier Salinisa.

Ønsker dialog

Demonstrasjonene som begynte mot et lovforslag til skattereform, handler nå om mer eksistensielle problemer – som fattigdom, høy arbeidsledighet og myndighetenes håndtering av pandemien.

Ifølge Reuters defineres 42,5 prosent av befolkningen som fattige. Pandemien har forverret langvarige ulikheter.

FARC-soldater er drept

Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg i hjelpeorganisasjonen Caritas sier til VG at det er mye frustrasjon og sinne blant folket i Colombia nå.

Skretteberg tror sinnet mot regjeringen nå kan sette fredsavtalen i landet fare.

– Mange tidligere FARC-soldater har blitt drept, og mange er redde. Det er en stor bekymring. 271 tidligere FARC-soldater har blitt drept, og det har skapt mye reaksjoner og ikke minst – redsel. De føler seg truet.

Konflikten i Colombia har først og fremst stått mellom den colombianske staten og den venstreorienterte geriljagruppen FARC, ifølge FN. I 2016 inngikk Colombias regjering en fredsavtale med FARC, som innebar å integrere, beskytte og avvæpne FARC-soldatene i samfunnet.

Skretteberg fortsetter:

– Rapportene jeg har fått i dag viser at demobiliserte FARC-soldater begynner å følge med i rekkene av dem som protesterer. De er misfornøyde, og de er frustrert over at regjeringen ikke har levert.

AVVÆPNET SONER: FARC-geriljaen begynte sin avvæpning i soner i jungelen i 2017 etter at fredsavtalen var inngått. Her fra et folkemøte i Vista Hermosa i Colombia, hvor FARC sto sterkt før fredsavtalen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Norge og Cuba har vært de offisielle tilretteleggerne for den pågående fredsprosessen. Skretteberg mener Norge kan være en viktig aktør i et forsøk på å roe ned situasjonen.

– Norge har tillit til å kunne være en tilrettelegger for dialog i Colombia. Situasjonen nå er ekstremt polarisert og store deler av befolkningen har ikke lenger tillit til regjeringen. Norge kan spille en viktig rolle – ikke bare fordi Norge sitter i FNs sikkerhetsråd, men fordi Norge har lang diplomatisk erfaring i Colombia og har stor kompetanse innenfor fred og forsoning, sier hun.

Demonstrasjonene sprer seg

De siste dagene har demonstrasjonene i Colombia spredd seg til flere steder i landet.

Skretteberg forklarer at de største godseierne kontrollerer over 80 prosent av den beste jorden i Colombia, og skjevfordelingen av jord går langt tilbake i landets historie. På motorveien «Via Panamericana», som forener regionene Cauca og Nariño, har folk begynt å samle seg for å demonstrere.

Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg i Caritas forteller at flere av demonstrasjonene nå har flyttet seg til landsbygda i Colombia. Hun mener det ikke er et godt tegn. Foto: Privat

– At flere nå begynner å demonstrere på landsbygda mener jeg tyder på økt misnøye også ute i distriktene. Cauca-området har tradisjonelt vært episenter for konflikten de siste årene, og det er stor bekymring for at den brutale volden blusser opp igjen. Dette kan gjøre at flere slutter seg til væpnede grupper igjen, som FARC-dissidenter eller ELN.

Etter massive protester tirsdag hvor flere politistasjoner sto i flammer og massene ropte «leiemordere», forsøkte president Duque en dialog med demonstrantene.

Skretteberg tror derimot demonstrantene ønsker konkrete handlinger fra regjeringens side.

– Det som er viktig nå, er implementering av fredsavtalen og at regjeringen setter en stopper på drapene på sosiale ledere og FARC-soldater som har lagt ned våpnene. I tillegg må regjeringen rette fokus på arbeidsløsheten, økende fattigdom og korrupsjon, sier hun.

TUSENVIS PROTESTERER: En mann i rullestol passerer en gatebarrikade under en protest mot president Ivan Duques regjering i Cali, Colombia. I de siste dagene har tusenvis av mennesker tatt til gatene for å vise motstand mot den sittende regjeringen. Foto: LUIS ROBAYO / AFP

EU, FN og flere menneskerettighetsorganisasjoner har fordømt volden fra sikkerhetsstyrker i Colombia.

– Vi er veldig bekymret for hvordan regjeringen og politiet har reagert på demonstrasjonene som i utgangspunktet er fredelige, sier Per Ranestad i Norsk Folkehjelp til VG.

– Hva skal til for å bedre situasjonen?

– Det må bli et press på regjeringen for at de skal stoppe militæret. Det er helt opplagt. Regjeringen må også vise en vilje til å følge opp det som ligger i fredsavtalene. Det tror jeg kan roe ned folk, sier han.

Regjeringen har latt dem i stikken

Colombia-ekspert og førsteamanuensis i latinamerikanske studier ved Universitetet i Oslo, Steinar Andreas Sæther forteller at også pandemien har stor innvirkning på frustrasjonen.

– En annen side har mye med corona å gjøre. I Colombia er det en veldig stor del av arbeidsstyrken som opererer i en slags uformell økonomi, og de begrensningene som har vært, spesielt i de store byene, har rammet vanlige folk hardt. De føler regjeringen har latt dem i stikken.

POLITIVOLD: Førsteamanuensis i latinamerikanske studier ved Universitetet i Oslo, Steinar Andreas Sæther, tror måten politiet har håndtert demonstrasjonene er mye av grunnen til at situasjonen i Colombia har eskalert. Foto: Universitetet i Oslo

Sæther tror måten politiet har håndtert situasjonen på er mye av forklaringen på hvorfor demonstrasjonene har eskalert.

– Det har eskalert voldsomt. Det tror jeg skyldes delvis, at politiet gikk veldig hardhendt fram – mer hardhendt enn de har hatt for vane. Mange er rasende – med god grunn, sier han og legger til:

– Siden en så stor del av økonomien er uformell, er det også vanskelig å kreve inn skatter. Skatt er upopulært i utgangspunktet, og politikere er kjent for å være korrupte. Da bobler det over.

FORDØMMER VOLD: Lorenzo Uribe er en av studentene som tok initiativ til student-oppropet som fordømmer Colombia-volden. Foto: Privat

Opprop blant studenter

Over 1000 colombianske studenter i utlandet har nå skrevet under et opprop som fordømmer volden fra politiet og det colombianske militæret.

– Situasjonen er vanskelig. Det er mye vold og det eskalerer – fra begge sider, sier Lorenzo Uribe ved universitetet i Chicago i USA til VG.

Han er en av dem som står bak oppropet, og har det siste døgnet sendt det rundt til ambassader, menneskerettsorganisasjoner og presse.