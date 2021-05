Her setter Pravin fyr på sin kjære avdøde far, for å befri hans sjel.

Dødens inferno

Klokken er halv ti i Delhi, få timer har gått siden Pravin Kumar Butta (55) gikk opp trappen og fant faren død på det vindusløse soverommet.

Med ulende sirener har ambulansen tråklet gjennom trange bygater til leiegården der familien bor.

Butta møter oss utenfor, iført en rosa kurta over dongeri og sandaler. Alvorstynget viser han vei til dødens værelse i fjerde etasje.

Faren Bihari Lal Butta (85) er plassert på gulvet. Rundt den magre kroppen har sønnen drysset gurkemeie, som en del av dødsritualet.

Ambulansemannskapene legger den gamle varsomt i likposen og sprayer rikelig med desinfeksjonsvæske.

Etter 17 døgns kamp mot corona klarte ikke kroppen til Bihari (85) mer. Døden kom om natten og var en ventet gjest. Et døgn etter må likbålet være klart.

– Vi får ti ganger flere lik enn vanlig i disse dager, sier Jitendra Singh Shunty til VG.

Iført beskyttelsebriller og sin gule turban, som viser at han er sikh, er han med og henter avdøde herr Butta.

Han driver krematoriet i Seemapuri og sender sine ambulanser til sykehus og private hjem overalt i den indiske hovedstaden for å hente de døde. Skikken blant hinduer er å tenne likbålet døgnet etter at døden er inntrådt, for den døde regnes som uren.

De har gjort det så mange ganger. Ingen er mer vant til døden i Delhi.

Formålet med likbrenningen er å gi kroppen en verdig avslutning og befri sjelen, som skal videre til forfedrenes verden for senere å bli gjenfødt i alt levende.

Forestillingen om gjenfødelse er sentral for hinduismen.

På støpte plattformer under blikktak er det 26 faste bålplasser i Seemapuri. Men under pandemien er parkeringsplassen ved siden av også tatt i bruk. Der venter nærmere 70 bålplasser på ofrene for coronaviruset.

– 26 er kommet hit så langt i dag, forteller Devender Kumar i 11-tiden.

Han ordner rekkefølgen og registrerer hvor mange som er døde av corona. Under den andre smittebølgen i India er det dødsårsaken for de aller fleste.

Fra 1. april til 10. mai var det mer enn 14.000 «corona-kremasjoner» i Delhi, rapporterer The Indian Express. Siste uken i april ble 700 kremert hver dag. Nå er tallet 450, ifølge lokale myndigheter. Jitendra Singh Shunty bekrefter at færre dør i disse dager.

Færre kan være, men hvert dødsfall er en tragedie for de nærmeste.

Surinder Kumar (65) støtter seg tungt på stokken ute på parkeringsplassen som er omgjort til krematorium. Øynene er blanke.

Fortvilelsen står å lese i blikket til Surinder Kumar (65). Dagen før ble sønnen Parveen (38) en av Indias utallige ofre for pandemien.

Han forteller at sønnen Parveen (38) døde dagen i forveien. Han etterlot seg to barn på fire og seks år. 38-åringen var renholder på et av de private Apollo-sykehusene i Delhi.

– Vi tror han ble smittet på jobben. Han lå 15–16 dager på sykehuset med høy feber før han døde, forteller Surinder Kumar.

Sønnen forsørget familien på fem.

– Jeg vet ikke hvordan vi skal klare oss. Denne pandemien har gjort alle så sårbare. Vi mister unge mennesker som kunne tatt seg av oss, sier Kumar.

Ambulansene svinger inn, likposene løftes over på bårer av stål og trilles innenfor porten. Der blir de blir stående i rekke til bålplassen er klargjort.

Utenfor murene ligger ved i store hauger. Stammer og tykke grener er kappet opp og lastes over på sykler som går i skytteltrafikk til krematoriet.

Mens arbeiderne styrer og ordner for å få køen unna, står pårørende utilpass i små grupper, flere hulkende bak munnbindene. Ingen bryr seg om flokken av haner som spankulerer omkring.

Fra høyttaleren i eukalyptustreet høres bønnesanger. På Aradhak-veien utenfor tuter mopeder og rickshaws uavlatelig.

– Jeg ville få ham til sykehus, men far nektet. Han sa det var bedre om et annet liv kunne bli reddet, og ville heller ligge hjemme, forteller Pravin Kumar Butta.

Den fattige bokholderen takker organisasjonen Shaheed Bhagat Singh Sewa Dal, som vederlagsfritt henter de døde og tilbyr sine krematorietjenester.

Han betaler bare 600 rupier for 20 kilo ved, 100 rupier til ham som trillet lasset til bålplassen, 500 rupier for presten og 100 rupier til hver krematoriearbeider.

Men da hjelper han også selv med å stable veden rundt farens likbål.

– Jeg gjør det fra hjertet. Humanitært arbeid har vært en lidenskap for meg i 25 år, sier Jitendra Singh Shunty, sjefen på krematoriet.

Sikher som ham er viden kjent i India for sitt sosiale engasjement.

– Under denne pandemien dør mange yngre. Da ser vi frykten som fester seg hos foreldrene, og følelsen av hjelpeløshet for at de ikke kunne redde barna.

Shunty forteller at mange pårørende er redde for å røre den døde, redde for å bli smittet. I mange hus har to og tre mennesker gått bort.

– Etterlatte er redde for å komme til krematoriet, også.

Pravin Kumar Butta er opprørt over slektningene som vegrer seg for å komme i farens kremasjon. Bare morbroren Gardhar Gupal Arora er hos ham.

Hinduer kaller dødsritualet for antyeshti – det siste offer.

Hos selgerne i skyggen av banyantreet kjøper Butta en pose med hva han trenger for å ta avskjed. Røkelse, noen stikker sandeltre, kløver og kardemomme.

Når avdøde er lagt på de langsgående, store kubbene, strør sønnen også hvete og kamfer og heller honning og klarnet smør over den hvite likposen. Så stables veden på høykant til liket er skjult. Butta skvetter hellig vann fra en keramikkrukke mens han går tre ganger rundt faren.

Så tenner han bålet.

Ved krematoriet gjøres det klar for dødsritualet. Noen dråper hellig vann spres over stokkene som skjuler faren. Butta er ikke den eneste som tenner likbål for sine kjære.

Seks – syv likbål brenner samtidig. Når flammene først fatter, er varmen så intens at alle trekker bort til benkene nærmere inngangen.

Det er nesten utelukkende mannlige etterlatte som er til stede under kremasjonen. Små grupper av kvinner er samlet et stykke unna porten.

– Jeg forstår ikke hva jeg skal føle. Det har ikke sunket inn, sier Butta.

Hele familien bor i samme hus. Han, kona og datteren i andre etasje. En yngre bror og hans familie i første. Faren bodde over kjøkkenet.

– Jeg fortalte ikke min svigerinne i morges at far er død. Hun er hjertesyk og strever fremdeles med ettervirkninger av corona, sier 55-åringen stille.

Siden 21. april har India registrert over 300.000 nye smittede hver eneste dag. Første uken i mai ble hvert tredje av verdens coronadødsfall registrert i India.

Epidemiologen Bhramar Mukherjee ved Michigan-universitetet tror ifølge New York Times at det reelle antall coronadødsfall i India er to til fem ganger høyere.

Storbyen Bhopal rapporterte 41 corona-dødsfall på 13 døgn i april. The New York Times overvåket krematorier og avdekket over 1000 dødsfall de samme dagene.

28. januar kunngjorde statsminister Narendra Modi at India hadde slått tilbake pandemien, etter en høst med synkende smitteforekomst.

Tre måneder senere eksploderte smitten etter politiske massemønstringer og religiøse festivaler som samlet millioner.

Mange klandrer de sentrale styresmaktene.

– Den andre bølgen nådde andre land med katastrofale resultater. Men vår regjering lot være å forberede seg og ta ansvar, sier Jitendra Singh Shunty.

Krematoriesjefen hører mange åpent gi uttrykk for sinne mot politiske ledere.

– Pandemien har truffet små virksomheter hardt. Mange har ikke lenger penger til mat og lever fra hånd til munn. Folk lider og er ulykkelige, sier Shunty.

Morgenen etter, når glørne er slukket, blir knokler og aske samlet i en pose som de pårørende kan hente på krematoriet.

Asken skal spres i en av Indias hellige elver, helst i Ganges.

Pravin Kumar Butta tar restene av faren til Yamuna, sideelven til Ganges som renner gjennom Delhi.

– Jeg bringer ham direkte dit. Jeg tror ikke jeg drar hjemom først.

VG i India: Sven Arne Buggeland og Harald Henden (foto)