REDNINGSARBEID: Natt til torsdag jobbet palestinske redningsarbeidere med å berge liv, etter at flere boligblokker ble truffet av israelske luftangrep. Foto: Sami Abu Salem, VG

Khaled ble gravd ut av ruinene: − Et mirakel at vi er i live

GAZA/BEIRUT (VG) Ved ruinene av en kollapset boligblokk, forteller overlevende om død og mirakler.

Av Sami Abu Salem og Kyrre Lien

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Under ruinene av knust betong kommer en bevegelse.

Redningsmannskapene ber alle som står rundt om å være helt stille. Så sender de ned en slange for å pumpe luft inn i den sammenraste boligblokken, alt for å forsøke å redde liv.

En mann reddes ut, men faren og tanten hans har omkommet i ruinene. Pårørende bryter ut i tårer.

OVERLEVDE: Khaled Al-Malfouh viser frem skadene han fikk da huset hans ble truffet av israelske luftangrep i natt. Foto: Sami Abu Salem, VG

VG følger redningsarbeidet etter at flere boligblokker ble jevnet med jorden på Gaza i løpet av nattens israelske luftangrep. Også Hamas har svart med flere raketter mot Israel, og flere israelere skal være skadet.

– Jeg skulle hente noen klær på balkongen da noe kastet meg innover i leiligheten, og huset begynte å «danse», forteller Khaled Al-Malfouh til VG.

Han var i leiligheten med sin mor, bror, søster og hennes fire barn da det skjedde.

– Et mirakel at vi er i live

Familien samlet seg i stuen og Khaled forklarer at han brukte sin egen kropp for å prøve å beskytte resten av familien.

Søsteren til Khaled, Alaa, forteller at hun lå på gulvet og så ut av vinduet da himmelen ble oransje, før den enorme eksplosjonen kom.

Så kollapset huset.

FORTVILER: En pårørende fortviler ved de kollapsede boligblokkene på Gaza, etter nattens luftangrep. Foto: Sami Abu Salem, VG

– I løpet av et sekund forsto jeg at jeg var begravd, men to store blokker med betong hadde lagt seg og formet seg som et telt over oss og beskyttet oss, forteller Khaled.

– Det er et mirakel at vi er i live, forteller han da VG treffer ham på et sykehus nord på Gaza.

Han og familien ble lettere skadet. Barna overlevde også.

Palestinske helsemyndigheter opplyser at 67 er blitt drept, hvorav 17 er barn og syv er kvinner. Ytterligere 338 er skadet.

Redningsarbeid

Redningsarbeiderne prøver å berge ut dem som ligger fanget under ruinene. De opplyser til VG at syv hus ble truffet, og at 14 innbyggere ligger fanget under ruinene.

Bygningene skal ha bestått av leiligheter, advokatkontor og undervisningssenter, opplyses det.

IDF: – Målene vi slår ut på Gaza, er fruktene etter mange måneder med etterretningsarbeid, fortalte talsperson Jonathan Conricus i IDF. Foto: Skjermbilde, VG

Wael Abu Mhadi er en av naboene, og forteller at huset hans ristet i de kraftige eksplosjonene. Han er nå bekymret for hva de neste dagene vil bringe.

– Vi vet ikke hvor de neste dagene vil ta oss, og om dette bare er begynnelsen.

Han ønsker at eskaleringen skal ta slutt.

– Israelerne er sterkere, og de har F16 og dødelige raketter. Ikke slik som de primitive palestinske rakettene, sier han til VG.

Terrormål

På israelsk side meldes det om syv døde, hvorav én av de døde skal være et barn.

IDF hevder at det så langt i konflikten er avfyrt flere enn 1500 raketter fra Gaza mot Israel og at minst 200 av dem har landet inne på Gazastripen.

OPPTØYER: Palestinske demonstranter løper fra tåregass, etter demonstrasjoner brøt ut rundt israelske bosetninger nær Ramallah. Foto: ABBAS MOMANI / AFP

Det israelske militæret holdt onsdag kveld et pressemøte hvor VG var til stede.

– Vi har drept terrorister fra Hamas. Men de er dypt infiltrert i den sivile befolkningen, og det gjør at de bruker dem som menneskelige skjold. Vi prøver å minimere sivile tap så mye som mulig, sa talsperson Jonathan Conricus i IDF.

Ble «lynsjet»

Over hele Vestbredden og flere steder i Israel har det også vært voldsomme demonstrasjoner. Onsdag ble en arabisk mann dratt ut av bilen sin, før han ble slått bevisstløs av en illsint mobb. Israelske medier omtaler hendelsen som lynsjing.

Det ble sendt direkte på den statlige TV-kanalen Kan i byen Bat Yam, sør for Tel Aviv.

Medlemmer av mobben skal ha uttalt at de gjorde det fordi han var arabisk, og hevdet at han hadde forsøkt å treffe de høyreekstreme israelerne med bilen sin. Men TV-bildene viser hvordan mannen forsøkte å kjøre unna demonstrasjonen, før han ble dratt ut av bilen og banket opp.

Bakgrunnen for den voldsomme eskaleringen av konflikten de siste dagene kom som et resultat av flere uker med demonstrasjoner i Jerusalem.

