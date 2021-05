Nabokrangelen hans satte fyr på Israel

JERUSALEM (VG) Jødiske Jakob Fauci bor i et hus palestinske Nabeel al-Qurd bygget – på en liten flekk jord de begge hevder å ha den historiske retten til.

– De jødiske eierne av eiendommene har rett til å kaste dem ut. Det skulle skje, men så ble det forsinket på grunn av krigen, sier Jakob Fauci etter å parkert bilen.

Den jødiske mannen fra Brooklyn i New York tar en firepakning med store vannflasker ut av bilen.

Det er ikke innlagt vann i huset han de ti siste årene er blitt anklaget for å urettmessig bo i av palestinske familien som flyttet inn på eiendommen i 1956.

Dette er boligfeiden som var med på å velte den skjøre våpenhvilen mellom Hamas og Israel.

I videoen over gir Fauci et svært sjeldent intervju til media.

BOR VEGG I VEGG: – Du lyver, sier Nabeel al-Qurd! – Dere lurte meg! sier Jakob Fauci. Ifølge sistnevnte er tonen langt mer høflig når det ikke er kameraer tilstede mellom de to naboene. Fauci bor i et hus al-Qurd bygget og hevder landet huset står på er eid av jøder. Al-Qurd sier det er hans land. Foto: Thomas Nilsson / VG

Viralvideo og raketter

Vi er i nabolaget i øst-Jerusalem som kalles Sheikh Jarrah. Det var her gnisten til den siste krigen mellom Gaza og Israel ble tent.

Fire palestinske familier her har i en israelsk ankedomstol fått beskjed om å flytte ut. Mens Høyesterett vurderte saken, brøt det ut demonstrasjoner. Så kom sammenstøtene på Tempelhøyden hvor al Aqsa-moskeene ligger.

10. mai kom de første rakettene fra Gaza mot Jerusalem.

Historien om eierskapet til de enkle husene i Sheikh Jarrah strekker seg helt tilbake til 1800-tallet og vikler seg gjennom Det ottomanske imperiet og flere kriger.

Men først: En viralvideo.

KONTROLLPOST: Etter at det brøt ut opptøyer og demonstrasjoner i Sheikh Jarrah har israelsk politi laget kontrollpost ved inngangen og utgangen av gaten. Foto: Thomas Nilsson / VG

«Hvis ikke jeg stjeler det, vil noen andre stjele det»

For noen uker siden kom Fauci i bare pyjamasen ut av huset som palestinske Nabeel al-Qurd (77) har bygget. Huset ligger vegg i vegg med resten av eiendommen, som al-Qurd-familien fortsatt bor i.

Fauci har i rundt ti år bodd i huset, som al-Qurd bygget uten tillatelse. Tillatelser er notorisk vanskelig for palestinere å få i Jerusalem.

Mona, datteren til al-Qurd, konfronterte Fauci med at «du stjeler huset mitt». Fauci svarte med å si «at hvis ikke jeg stjeler det, vil noen andre stjele det».

Videoen ble delt av tusenvis og løftet frem som et symbol på tankegangen til jødiske bosettere.

Men er det så enkelt?

OVER GATEN: Vis à vis eiendommen som al-Qurd og Fauci bor på ligger det et hus hvor palestinere ble utvist fra i 2009. Siden den gang har jødiske bosettere rullert på å bo der, ifølge al-Qurd. Foto: Thomas Nilsson / VG

Katastrofen

Nabeel Said al-Qurd sitter på en plaststol i gaten utenfor eiendommen.

Hans historie begynner tre år etter holocaust, i 1948, da krigen som endte med opprettelsen av staten Israel brøt ut.

Palestinerne kaller dette for Nakba, eller «katastrofen». Flere hundre tusen palestinere ble fordrevet fra sine hjem. Blant dem var familien al-Qurd.

I 1956 kom de hit til Sheikh Jarrah.

Øst-Jerusalem var da annektert av Jordan. FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten bygget boliger til internt fordrevne blant annet i denne gaten.

– Vi har en avtale med Jordan. De skulle gi oss jorden og huset etter tre år, sier al-Qurd.

FRA USA: Jakob Fauci kom fra USA for rundt 20 år siden til Israel. Nå bor han i et hus han mener tilhører en jødisk organisasjon, etter en rettslig strid om eierskapet. En palestinsk familie mener huset tilhører dem - og de bygget det. Foto: Thomas Nilsson / VG

Kastet ut

Det skjedde ikke. Så kom det en ny krig i 1967. Da tok Israel kontrollen over øst-Jerusalem og Sheikh Jarrah-nabolaget.

Siden den gang har ulike rettsprossesser versert om retten til eiendommene i gaten.

I 2009 ble flere palestinske familier kastet ut av hus i gaten. Jakob Fauci var en av dem som flyttet inn i etterkant. Rett over gaten bor det jødisk-ortodokse barnefamilier.

Fire nye hus med palestinske familier står nå for tur. Høyesterett feller sin endelige dom 30. mai.

Utfallet kan sette Jerusalem i brann på ny.

1956: I år har al-Qurd-familien bodd 70 år på den beskjedne eiendommen i Sheikh Jarrah-nabolaget. Nå står de i fare for å miste hus og grunn. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Hellig sted for jøder

Historien Fauci forteller begynner rundt 1875. Da ble landområdet her kjøpt av jøder, forteller han.

– Jeg mener åpenbart ikke at jeg er en tyv. Det var en stygg redigering av en lang diskusjon. Poenget mitt var at det ikke er noe poeng for meg å flytte. Det vil ikek gi dem noe tilbake, sier han.

Faucis versjon er videre at jødene bodde her frem til krigen i 1948 da de ble kastet ut. Ifølge Jerusalem Post dreide det seg snarere om en flukt til vest-Jerusalem etterhvert som den militære motparten nærmet seg.

– Så i 1967, når Israel vant tilbake øst-Jerusalem var det rettssaker – og ifølge israelsk lov, jeg er ingen advokat – var de i stand til å hevde retten til eierskap i domstolen. På grunn av krigen i 1948 hadde de rett til å ta eiendommene sine tilbake, sier Fauci.

– Dette er et hellig sted for jøder, hevder han, og viser til at gravstedet til en yppersteprest fra oldtiden ligger her.

– Vi er redde om ikke vi hevder vår rett til dette landområdet nå så kan det være tapt for alltid i fremtidige fredsavtaler, sier Fauci.

VISEFORDFØRER: Arieh King er viseordfører i Jerusalem. Foto: Thomas Nilsson / VG

Viseordfører i Jerusalem: «Beskyttede leietakere»

Arieh King er konservativ jødisk politiker og en av flere viseordførere i Jerusalem.

– De fikk lov til å bo der som «beskyttede leietakere», sier han og forklarer en kontrakt som skulle vare over tre generasjoner til en symbolsk, årlig leie.

Litt som den norske tomtefesteloven, kan man tenke seg.

King forteller at dette ble etablert først av jordanerne, deretter i en israelsk lov i 1970 før det ble stadfestet i en kontrakt i 1982.

GRAFFITI: Aktivister tagget en mur på eiendommen hvor al-Qurd og Fauci bor hvor det står «okkupert hus». Grafittien ble malt over med hvitmaling senere på dagen. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Kunne betalt og blitt boende

Al-Qurd avviser enhver slik kontrakt, viser til muntlige avtaler inngått mellom advokater bak ryggen på dem og hevder at det er hans rettmessige land som følge av løftet fra Jordan på 1950-tallet.

Problemet, ifølge King, er at de palestinske familiene nekter å betale leien. Det er ifølge ham den utløsende årsaken til rettsprosessen som kan ende med at de kastes ut.

Hadde de betalt, hadde de som «beskyttede leietakere» hatt rett til å bli boende.

Men for al-Qurd er prinsippet enkelt: Du betaler ikke leie for å bo et sted som er ditt.

– Advokatene fører disse menneskene bak lyset, men de tjener mye penger på dem, sier King, som mener juristene vet at palestinerne har en svak rettslig sak.

I tillegg viser han til hvordan det israelske rettsystemet tradisjonelt lener seg mot venstresiden politisk og sjelden gir jødiske bosettere medhold.

TRØBBEL: Etter å ha kommet hjem fra arbeid, hvor han jobber med personer som sliter med mental helse, fungerte ikke Jakob Faucis nøkkel inn til huset lenger. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Moralsk ansvar hos FN og Jordan

Fauci bærer vannet nedover gaten og passerer et tosifret antall av sine arabiske naboer. Han drar frem nøkkelen, men den vil ikke inn i låsen, uansett hvor mye han prøver.

– De har skiftet låsen, mener han, og vil varsle politiet.

– Nabeel har vært her siden 1956 og bygget huset du bor i. Uavhengig det rettslige, har de et moralsk krav her?

– Ja, men det moralske ansvaret ligger hos FN og Jordans myndigheter. Dette landet tilhører ikke dem. De ble plassert i våre hus mot bedre vitende av andre. Og disse andre burde nå stille opp for dem, svarer han.

– Hva føler du selv om å bo i huset som Nabeel bygget?

– Igjen, det er en uheldig situasjon. Det er ikke slik ting burde være, men vi har ikke et valg. Det er den eneste måten vi kan gjenvinne dette landområdet, sier han.

Fauci gir opp å komme seg inn i huset han bor i, krysser gaten og tas imot av en jødisk barnemor som bor i huset det en gang bodde en palestinsk familie i.