16. MAI: Toppen på Darwins bue, sannsynligvis det mest kjente landemerket på Galápagosøyene, har brutt sammen og falt ned i havet. Bildet skal være tatt 16. mai. Foto: Parque Nacional Galápagos

Darwins berømte bue på Galápagos har kollapset

Den 17. mai forsvant toppen av den kjente Darwins bue ned i havet. Erosjon er årsaken, ifølge myndighetene i Ecuador.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Den naturlige buen lå omtrent en km unna øya Darwin, og det er landets miljøverndepartementet som bekrefter at buen har kollapset, skriver CNN.

Galápagosøyene-øyene ligger rundt 100 mil ut i havet fra kysten til Ecuador i Sør-Amerika. Nå står kun to steinpilarer igjen, og disse er allerede av noen døpt til «evolusjonens pilarer.»

17. MAI: Nå står det kun to steinpilarer igjen ute i havet. Darwins bue er oppkalt etter den kjente engelske biologen Charles Darwin som kom til Galápagos-øyene i 1835. Foto: HECTOR BARRERA / Ecuador's Ministry of Environmen

– Darwins bue er laget av naturstein og skal en gang i tiden ha vært del av øya Darwin, som ikke er åpen for besøk, skriver Ecuadors miljøverndepartement i en pressemelding.

Stedet regnes som et av verdens beste steder å dykke blant disse øyene i Stillehavet.

Turoperatøren Aggressor Adventures ga i et innlegg på Facebook uttrykk for at en at turgruppene deres så buen styrte i sjøen, skriver CNN som refererer:

– Dessverre opplevde gjestene våre på Galapagos Aggressor III noe som bare skjer en gang i livet. I morges klokken 11:20 lokal tid kollapset den verdensberømte Darwins bue foran øynene deres. Noen i dykke- og reisebransjen omtaler allerede stedet som evolusjonens pilarer.

Galápagosøyene utgjør ifølge Store Norske leksikon totalt 7880 kvadratkilometer og består av 18 øyer større enn én kvadratkilometer, tre mindre øyer og omtrent 117 holmer og skjær.

I 1835 ankom Charles Darwin øyene. Det han så, hørte og senere tenkte om disse øyene skulle senere bli vesentlig i hans berømte verk om artenes opprinnelse (Origin of Species, 1859).