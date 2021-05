FIKK REFS: Politiker Niels Dueholm. Foto: Viborg kommune

Dansk politiker refses etter porno-spøk

Borgermesterkandidaten i Viborg legger seg flat etter å ha sendt en lenke til pornografisk materiale i et forsøk på å være morsom.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Niels Dueholm er Socialdemokratiets borgermesterkandidat i Viborg, og han har nå fått en advarsel av partitoppen Jan Juul Christensen etter en e-post han sendte i slutten av april, melder Ekstra Bladet.

Med emnefelt «Se vår nye hjemmeside», sendte Dueholm ut en lenke til pornografisk materiale til politikere og partimedlemmer. Rundt 23 personer skal ha fått e-posten ifølge ham selv.

– Det var kjempedumt, sier Dueholm til Viborg Folkeblad.

Til Ekstra Bladet sier han at e-posten var et forsøk på å være morsom. Han forteller at Viborgs hjemmeside ble hacket og at han var med på å få siden stengt.

– Vi skulle gjøre kandidatene oppmerksomme på at hjemmesiden var hacket, og så sender vi den fatale e-posten for å være litt morsomme, sier han.

EB skriver at flere av mottagerne ble sjokkerte over innholdet, og Dueholm beklaget hendelsen. Men partiledelsen fikk likevel kjennskap til hendelsen.

Ifølge Viborg Stifts Folkeblad sto det blant annet i advarselen at de tok klar avstand fra e-posten og at lignende atferd ikke skulle gjenta seg. Dueholm ba også om unnskyldning.

– Sett i forhold til vår samværspolitikk er det jo på ingen måte i orden, sier han til EB.

Han understreker også at han ikke synes det er gøy nå. Ifølge Dueholm er reaksjonen med advarsel rimelig.

– Jeg har mottatt og aksepterer reaksjonen, sier han.

Politikeren tror ikke hendelsen kommer til å få noen betydning for kommunevalget om et halvår.