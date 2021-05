NYGIFT: Britenes statsminister Boris Johnson og Carrie Symonds. Foto: Rebecca Fulton / Downing Street

Boris Johnson giftet seg i hemmelig seremoni: − Fantastisk

Den britiske statsministeren Boris Johnson giftet seg lørdag. Seremonien gikk for lukkede dører.

Johnson og samboeren Carrie Symonds har bodd sammen i Downing Street nr. 10 siden Johnson ble statsminister i 2019.

Ekteskapet ble inngått i en hemmelig seremoni i Westminster Cathedral. Noe kontoret til statsministeren bekrefter søndag, skriver BBC.

– Statsministeren og Symonds ble viet i går ettermiddag i en liten seremoni ... Paret vil feire bryllupet med familie og venner neste sommer, sier en talsperson for statsministeren.

Bare nære venner og familie skal ha vært til stede.

Statsministeren har tidligere vært gift to ganger – sist med advokaten Marina Wheeler, som han har fire barn sammen med. Paret ble separert i 2018.

UNDERHOLDT? To menn som bar på instrumenter, forlot statsministerboligen sent lørdag kveld. Foto: Ian West / PA Wire

Får gratulasjoner

– Jeg mener dette er fantastisk for begge to at de har avlagt ekteskapsløftet til hverandre, sa vaksineminister Nadhim Zahawi til Sky News søndag morgen.

Ifølge Mail on Sunday skal opp til 30 gjester ha vært til stede under seremonien.

– Gratulerer med ekteskapet, skrev arbeids- og pensjonsminister Therese Coffey på Twitter.

I februar 2020 kunngjorde Johnson og Symonds at de hadde forlovet seg og at hun var gravid. De fikk sønnen Wilfred sammen i april samme år.

Johnson har også fått kallenavnet «Bonking Boris» i den britiske tabloidpressen, et navn som henviser til hans angivelig kompliserte privatliv.

Blant annet har han blitt sparket fra et verv i det konservative partiet for å ha løyet om et utenomekteskapelig forhold, og han har nektet å svare på hvor mange barn han er far til, skriver Reuters.