MØTTES: Jens Stoltenberg hadde samtaler med Joe Biden under sikkerhetskonferansen i Munchen i 2015. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Stoltenberg: Biden er en god NATO-supporter

NATO-sjef Jens Stoltenberg gratulerer Joe Biden som USAs neste president, og roser ham samtidig for å være en sterk NATO-supporter.

– Jeg vet at Biden er en sterk støttespiller for NATO og trans-atlantisk samarbeid, skriver Stoltenberg i en skriftlig uttalelse lørdag kveld.

– Amerikansk lederskap er like viktig som alltid i en uforutsigbar verden. Og jeg ser fram til å jobbe tett sammen med påtroppende president Biden og visepresident Kamala Harris, skriver Stoltenberg i en uttalelse.

Han ramser opp en rekke områder hvor han mener at samarbeid mellom Europa og Nord-Amerika er avgjørende: Et mer uforutsigbart Russland, internasjonal terrorisme. cyber- og missiltrusler - og Kinas vekst.

– Vi kan bare bli trygge hvis vi møter utfordringene sammen., skriver Stoltenberg.

Stoltenberg fikk flere ganger høre fra Donald Trump at han var «my biggest fan» og Stoltenberg bekreftet at han hadde et godt arbeidsfellesskap med den utgående amerikanske presidenten.

Erna Solberg: Ser fram til samarbeid

Statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen mener at valgresultatet i USA er klart nok til å sende en gratulasjon til Joe Biden. Det skjedde klokken 18.49 lørdag kveld på Twitter.

«På vegne av den norske regjeringen gratulerer jeg Joe Biden med valgseieren», skriver Solberg på Twitter.

«USA er Norges viktigste allierte, og vi jobber tett sammen på mange områder. Jeg ser fram til å utvikle vårt samarbeid med USA under lederskapet til Biden Kamala Harris», skriver hun.

MØTTES I 2016: Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes i samtale med Joe Biden mens han var USAs visepresident. I 2016 inviterte president Obama til nordisk toppmøte og gallamiddag i Det hvite hus. Foto: Heiko Junge / NTB

I en pressemelding skriver Solberg at verden trenger amerikansk lederskap for å løse de store globale utfordringene.

– Vi ser frem til godt samarbeid med Biden-administrasjonen blant annet i FNs sikkerhetsråd og i den internasjonale innsatsen mot coronapandemien og mot klimaendringer. Det er også svært gledelig at Kamala Harris blir USAs første kvinnelige visepresident.

– Det er positivt for demokratiet at det har vært rekordoppslutning om valget. Nå blir det viktig for presidentkandidatene å lede an i å forene og forsone et splittet samfunn. Anerkjennelse av valgnederlag er et viktig ledd i den prosessen, sier statsminister Solberg.

Regjeringen hadde planlagt en pressekonferanse onsdag ettermiddag, i tilfelle presidentvalget i USA fikk en rask avgjørelse. Nå måtte statsministeren vente i ytterligere tre døgn før hun kunne gratulere offisielt

Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier til VG at det er en svært god nyhet for verden – og for Norge – at Joe Biden har vunnet presidentvalget, og blir USAs 46. president:

– Nå får vi en amerikansk president som vil sørge for langt mer sammenfall mellom norske og amerikanske interesser, sier han, minutter etter at de store mediene i USA har konkludert med at Biden vant og Donald Trump tapte.

Den tidligere utenriksministeren i Jens Stoltenbergs regjering fram til 2013, mener at Norge tross alt har klart å holde et godt forhold til USA gjennom fire år med Trump- administrasjonen.

Men nå blir det lettere, tror han:

– Biden har sagt at han vil komme tilbake til klimaavtalen fra Paris. Han vil gjenoppta multilateralt samarbeid som har ligget nede under Trump. Jeg regner med at han tar USA tilbake inn i Verdens helseorganisasjon. Det vil ha enorm betydning for bekjempelsen av pandemien og vaksineutvikling, sier Espen Barth Eide.

Han var utenriksminister, og senere FNs spesialutsending til Kypros, mens Joe Biden var visepresident i USA. Espen Barth Eide sier at han samarbeidet svært godt med Biden og utenriksminister John Kerry.

– Biden var en god støttespiller, sier Eide.

– For regjeringen er det viktigste å ivareta norske interesser. USA er viktig for norsk sikkerhet, økonomi og for norske arbeidsplasser, skriver statsministeren i pressemeldingen.

– Det tette samarbeidet med USA har vi opprettholdt med ulike presidenter og administrasjoner og vekslende norske regjeringer. Vi ser frem til å opprette dialog med den påtroppende presidentens administrasjon og forsterke og videreutvikle den lange tradisjonen for godt transatlantisk samarbeid, sier Solberg

Publisert: 07.11.20 kl. 19:15 Oppdatert: 07.11.20 kl. 19:41