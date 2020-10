Prest skutt i Lyon – én arrestert ifølge fransk avis

En gresk-ortodoks prest ble lørdag ettermiddag skutt utenfor en kirke i Lyon. Ifølge en fransk avis skal en mistenkt være pågrepet, men det er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Ifølge avisen Lyoncapitale fant hendelsen sted i byens syvende arrondissement, i gaten Rue Père Chevrier.

Skuddene falt omkring klokken 16 lørdag ettermiddag. Ifølge Le Figaro ble presten – som identifiseres som Nikolas K. (52) - skutt i brystet ved inngangen, da han var i ferd med å lukke kirken.

Gjerningsmannen skal ha avfyrt to skudd, opplyser politikilder til avisen. Til AFP sier politikilder at han skjøt med en jaktrifle.

Klokken 18.57 lørdag melder Le Figaro at hendelsen etterforskes som drapsforsøk. Samtidig understreker Lyon-ordfører Grégory Doucet at ingen motiver på nåværende tidspunkt er utelukket. Etterforskningsledelsen sier ifølge avisen at de er i dialog med den nasjonale antiterrorenheten.

Like etter klokken 19 skriver Le Progres at en mistenkt er pågrepet i byens tredje arrondissement, men opplysningene er ikke bekreftet av offisielle kilder.

Presten er gresk statsborger og har tre barn. Le Progres skriver at han var alvorlig skadet, med ved bevissthet, da han ble fraktet bort. Han skal i den forbindelse ha sagt at han ikke kjente angriperen.

Le Figaro skriver at presten tidligere har hatt en disputt med en mann som hadde angrepet ham.

I et Twitter-innlegg ber den franske innenriksministeren om at området der skytingen fant sted evakueres. Folk oppfordres til å holde seg unna. Nasjonale og lokale politistyrker er på plass, opplyser han, og politiet søker aktivt etter gjerningspersonen, som flyktet fra stedet.

Klokken 18.11 ankom ordføreren nabolaget der kirken ligger.

Flere angrep på kort tid – oppretter kriseenhet

Skuddene mot presten skjer to dager etter at en mann fra Tunisia angrep og knivstakk tre personer ved og inne i katedralen i Nice. Alle tre, deriblant kirketjeneren Vincent Loquès, døde av skadene. Det er ennå ikke klarlagt om det er noen sammenheng mellom angrepet i Lyon og angrepet i Nice.

Innenriksministeren har i lys av hendelsene opprettet en egen kriseenhet:

– Evakuer sektoren og følg rådene. All støtte til våre sikkerhetsstyrker og nødetater på stedet. Jeg reiser tilbake til Paris for å åpne en kriseenhet, sammen med presidenten og statsministeren, skriver Gérald Darmanin på Twitter.

Også statsminister Jean Castex har kunngjort på Twitter at han returnerer til hovedstaden.

Oppfordret til «individuell jihad»

Forrige søndag slo Frankrikes innenriksminister intern terroralarm, etter at Thabat – et nyhetsbyrå med tette bånd til Al-Qaeda – publiserte en oppfordring om å utføre individuell jihad mot franske mål.

Religiøse institusjoner, feriesteder og ambassader sto ifølge Le Figaro på listen over foreslåtte mål. De skal også ha foreslått spesifikke metoder, som knivangrep og påkjørsel av folkemengder.

Den siste tiden har det vært store demonstrasjoner i muslimske land mot Frankrikes president Emmanuel Macrons støtte til karikaturtegninger av profeten Muhammed i ytringsfrihetens navn. Lørdag sa Macron til Al-Jazeera at han forstår følelsene muslimer har for karikaturer.

– Men tegningene er ikke et offentlig prosjekt, de stammer fra frie og uavhengige aviser som ikke er tilknyttet myndighetene.

Videre mener den franske presidenten at angrep som knivterroren i Nice torsdag, gjennomføres av de som forvrenger islams lære. I etterkant av halshuggingen av den franske læreren Samuel Paty tidligere i oktober, har debatten om karikaturtegninger av profeten Muhammed igjen kommet på dagsorden i Frankrike.

Saken oppdateres.

Publisert: 31.10.20 kl. 17:30 Oppdatert: 31.10.20 kl. 20:02

