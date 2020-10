Presidenten: − Jeg stemte på en fyr som heter Trump

MIAMI/OSLO (VG) Like ved sin luksuseiendom i West Palm Beach i Florida avla den sittende presidenten i dag sin stemme.

Over 53 millioner amerikanere har allerede stemt på sin presidentkandidat.

Det er seks millioner flere forhåndsstemmer enn det var totalt under valget for fire år siden. Og det er ti dager igjen til selve valgdagen.

Klokken 16 norsk tid gikk Donald J. Trump på inn i lokalet hvor han skulle avlegge sin forhåndsstemme.

– Dette var en sikker stemme, mye sikrere enn å stemme via post. De har gjort en fantastisk jobb her. Det er en ære å være i dette området, som jeg kjenner så godt. I dag skal vi gjøre tre store valgkampmøter, sier Trump minutter etter at han har avlagt sin stemme.

– Hvem stemte du på? spør en reporter.

– Jeg stemte på en fyr som heter Trump, sier presidenten før han forlater stemmelokalet.

Luksusresort

Den sittende presidenten avla sin stemme i West Palm Beach i Florida. Her ligger Trumps private luksusresort Mar-a-Lago.

Området er kjent for den enorme rikdommen synlig for det blotte øyet med gigantiske hus og båter.

Ifølge CNN kom han dit sent fredag kveld etter to valgkampmøter og vil dra videre for å holde tre nye lørdag – i Nord-Carolina, Wisconsin og Ohio – etter å ha gitt sin forhåndsstemme.

Stemmelokalet Trump skal bruke er biblioteket i Palm Beach County, i praksis rett overfor gaten fra hans golfbane.

Vippestaten i sør

De nasjonale meningsmålingene viser fortsatt et stort forsprang til Demokratenes utfordrer, Joe Biden. Han ligger på de fleste målingene på rett over 50 prosent av stemmene, mens Trump tikker inn midt på 40-tallet eller lavere.

Valget avgjøres imidlertid ikke av hvilken kandidat som får flest stemmer nasjonalt, men hvem som vinner flest såkalte valgmenn.

Hver stat har et antall valgmenn. Kandidaten som vinner en stat får alle valgmennene i staten, og stemmene som gikk til den tapende parten skrotes.

Florida, hvor Trump stemmer i dag, er en av «vippestatene» som veksler mellom å bli vunnet av demokrater og republikanere i presidentvalg.

Obama vant staten to ganger. Det samme gjorde George W. Bush, mens Bill Clinton vant den kun èn gang.

Biden leder mens pandemien tiltar

Ifølge et gjennomsnitt av målinger gjengitt av The New York Times, leder Biden med tre valgmenn i Florida, men er målingene like feil som de var i 2016, leder Trump med èn valgmann, ifølge avisen.

Samtidig tiltar corona-pandemien i styrke. Fredagen satte en ny dyster rekord over antallet smittede på en enkelt dag: Over 85.000 positive tester.

Håndteringen av pandemien har blitt et av valgkampens viktigste spørsmål, og var det første temaet de to presidentkandidatene ble spurt om på denne ukens debatt.

Trump mente lysere tider var «rett rundt hjørnet», mens Biden advarte mot en «mørk vinter.»

