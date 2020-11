VEKKER REAKSJONER: Donald Trump i Det hvite hus natt til fredag norsk tid. Foto: Evan Vucci / AP

Kraftige reaksjoner på Trumps tale: − Ingen folkevalgt republikaner vil stille seg bak dette

WASHINGTON D.C./PHILADELPHIA (VG) Donald Trump påstår nok en gang at valgfusk er grunnen til at han ligger bak motkandidaten Joe Biden. Den republikanske guvernøren Larry Hogan mener presidenten undergraver den demokratiske prosessen.

For første gang siden valgnatten talte Donald Trump natt til fredag til det amerikanske folket. Her gjentok han påstandene om at noen forsøker å «stjele» seieren fra ham.

– Hvis du teller de lovlige stemmene, vinner jeg enkelt. Hvis du teller de ulovlige stemmene, kan de forsøke å stjele valget fra oss. Hvis du teller stemmene som kom inn sent. Vi ser svært nøye på dem, sier Trump fra Det hvite hus like før klokken 01 norsk tid – uten å komme med noe informasjon om hva han bygger disse påstandene på.

Det finnes ingen beviser for påstandene hans om valgfusk.

Marylands republikanske guvernør Larry Hogan mener presidentens ord undergraver den demokratiske prosessen.

– Det finnes ikke noe forsvar for presidentens kommentarer i kveld, de undergraver vår demokratiske prosess. USA teller stemmene, og vi må respektere resultatene slik vi alltid har gjort før. Ikke noe valg eller person er viktigere enn demokratiet vårt, skriver han på Twitter.

KRITISK: Marylands republikanske guvernør Larry Hogan under en pressekonferanse i oktober. Foto: Brian Witte / AP

– Nå er det nok, Mr. president

Også Ellen Weintraub i den føderale valgkommisjonen (FEC) ber Trump slutte å spre konspirasjonsteorier.

– Nå er det nok, Mr. president. Å spre konspirasjonsteorier om dette valget vil ikke endre resultatet. Stemmene har alt blitt avgitt, alle stemmene vil bli talt, og folkets vilje vil seire. Løgnene dine undergraver demokratiet og skader landet vårt. Bare slutt, skriver hun på Twitter.

Svært få prominente republikanere har offentlig støttet presidenten i hans anklager om valgfusk. Pennsylvanias tidligere republikanske senator Rick Santorum sier til CNN at Trumps påstander er «sjokkerende» og «farlige».

– Ingen folkevalgt republikaner vil stille seg bak dette, sier han til kanalen og legger til:

– Vi vet ikke dette akkurat nå, og at presidenten går ut og hevder det uten noen form for bevis, det er farlig.

Trumps valgkampanje har varslet rettslige skritt mot stemmeopptellingen i vippestatene Pennsylvania, Georgia, Wisconsin og Michigan etter valget, og det pågår kraftige protester på begge sider i flere amerikanske byer, blant annet Philadelphia der VG befinner seg.

Får støtte av Mike Pence

Den republikanske Utah-senator Mitt Romney, som flere ganger tidligere har kritisert Trump, ber amerikanere om å ha tillit til demokratiet.

– Å telle hver stemme er hjertet i demokratiet. Den prosessen er ofte lang, og for dem som stiller til valg er den frustrerende. Stemmene vil bli talt, skriver han på Twitter.

En av de få prominente republikanerne som uttrykker sin støtte til presidenten, er USAs visepresident Mike Pence, som stiller til gjenvalg sammen med Trump:

– Jeg står med president Donald Trump. Vi må telle enhver LOVLIG stemme, skriver han.

Også presidentens tale valgnatten, da han erklærte seier i flere viktige vippestater mens mye av stemmetellingen fortsatt gjensto, vakte sterke reaksjoner. Biden-kampanjen kalte den «skandaløs», mens New Jerseys tidligere republikanske guvernør Chris Christie kalte den en «dårlig politisk beslutning».

VGs kommentator Hanne Skartveit, som befinner seg i Philadelphia natt til fredag, påpeker at det ikke er funnet noen beviser for fusket presidenten hevder pågår. VGs team i Pennsylvania har selv sett flere valgobservatører inne i og utenfor valglokalene.

– Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSE, har jo sagt at Donald Trump grovt har misbrukt sin maktposisjon i dette valget. Det er veldig harde ord, sier hun.

CNNs faktasjekker Daniel Dale skriver på Twitter at Trumps tale natt til fredag var full av løgner.

– Jeg har lest eller sett på alle Trumps taler siden 2016. Dette er den mest uærlige han noen gang har kommet med, skriver han om nattens tale på Twitter.

Publisert: 06.11.20 kl. 02:20 Oppdatert: 06.11.20 kl. 02:32