BIDEN-GLADE: Garry Garsaw og George Leyh (i flagg og med sekkepipe), har sammen med venner dedikert dagen sin til å hylle Biden utenfor huset hans i Greenville, Wilmington. Foto: Gisle Oddstad

I Joe Bidens hjemby: − Han er en enkel, jordnær type

WILMINGTON, DELAWARE (VG) Joe Biden er en hjemmekjær type med sans for enkel kraftkost, forteller hans hjembygdinger.

– God ettermiddag! Ser dere etter huset til Joe Biden? Dette er nok så nært du kommer nå, dessverre, sier en vennlig smilende politibetjent til VG.

Mannen har fått jobben å passe på veien Barley Mill Street i Greenville, en fornem forstad til Wilmington i Delaware. Her bor nemlig han som nettopp ble utpekt til USAs neste president.

De siste dagene har sikkerhetsopplegget rundt Joe Biden endret seg drastisk. De hemmelige tjenestenes fly sirkler over nabolaget, sikkerhetsagenter passer på han døgnet rundt, og politiet sperrer av veien for alle som ikke bor i gaten hans.

Men frem til nå, har han tilsynelatende levd et liv med jordnære hverdagsgleder, skal vi tro Greenvilles innbyggere.

På BBC Tavern & Grill, et helt ordinært spisested mellom et apotek og en blomsterbutikk, sitter barnefamilier, eldre mennesker og middelaldrende par med tallerkener fulle av pommes frittes og friterte ostekuler.

Her har Joe Biden vært fast gjest hver tredje torsdag i måneden gjennom mange år, forteller kokk og daglig leder Brian Butler.

– Jeg har laget mat til Joe i 20 år. Han er en enkel, jordnær type: En «kjøtt og poteter»-fyr, sier Butler til VG.

Han avslører at Biden ofte velger de tyngre rettene fra menyen, særlig stedets «chili», gryten med fire ulike typer kjøtt og cheddar på toppen, har vært en gjenganger.

– Etter at han ble visepresident er det klart at han fikk mindre tid til å være hjemme, men han fortsatte å komme, selv etter at han ble berømt. Han tar med seg familien sin, men velger nå kanskje å sitte i et litt rolig hjørne av restauranten. Han er en veldig sosial fyr, og prøver alltid å huske navnet på dem han treffer, forteller kokken til VG.

BIDENS KOKK: Brian Butler er kokk og har servert Joe Biden mat i hjembyen i to tiår. Foto: Gisle Oddstad

Elsker eiendom

Selv om tilgangen til Bidens hus er sperret, nå som han skal bli president, er det et hus som mange har lagt merke til i årenes løp.

– Det ligger tilbaketrukket fra veien, skjermet og stort, forteller den trivelige politibetjenten VG.

Biden har nemlig lenge hatt en svakhet for vakre steder å bo. «Allerede som tenåring lot jeg meg forføre av eiendom», skriver han i sin biografi «Løfter å holde» fra 2007.

I tyveårene begynte han selv å investere i eiendom, og ifølge Wall Street Journal var det ofte av den typen som egentlig lå litt utenfor hans eget budsjett. Høye lån gjorde at det lenge var minus i formuen til Biden, og i 2007 var han rangert som den fattigste av USAs senatorer.

I dag er situasjonen en annen. Selv om han ikke akkurat er en Trump hva gjelder porteføljen av luksuriøse boliger, så har Joe og kona Jill en formue på ni millioner amerikanske dollar, som tilsvarer rundt 82 millioner norske kroner, ifølge Forbes. Litt under halvparten av de pengene kommer fra Bidens eiendomsinvesteringer, skriver Town and Cottage.

I tillegg til hjemmet hans i Greenville, Wilmington, kjøpte paret en luksuriøs fritidseiendom et annet sted her i delstaten Delaware. Strandeiendommen Rehoboth Beach betalte de rundt 25 millioner kroner for i 2017.

STOPP: En smilende politibetjent har fått et oppdrag i sola: Sperre veien i den rolige forstaden som leder til Bidens hus. Foto: Gisle Oddstad

– Historisk

I den intense valguken som gikk, har Bidens tilhengere hengt rundt området sammen med representanter fra pressen. Når VG besøker den rolige forstaden, har journalistene forsvunnet sammen med menneskemengden, men en liten gruppe ivrige supportere holder fortsatt stand.

VG hører de skingrende tonene fra en sekkepipe før menneskene viser seg: En eldre mann ikledd et Biden-flagg blåser i instrumentet, og fem andre følger etter i et lite tog.

– Vi feirer, fordi dette er virkelig en historisk helg for USA, og resten av verden også! Tenk, bare noen kilometer herfra holdt Biden sin seierstale. Vi har dedikert hele dagen i dag til å hylle Biden: Vi dro til hans stamsted og spiste hans favoritt, chiligryten, og så marsjerte vi hit, så nært vi kommer huset hans, med flagg og musikk, sier Gary Garsaw, en ungarer som har stemt i et amerikansk valg for første gang i år.

EUFORISK: George Leyh har kledd seg i Biden-supporterflagg og fyller den lille forstadsgaten med sekkepipetoner. Venner følger han. Foto: Gisle Oddstad

Slått i lokal kåring

Wilmington er den største byen i den amerikanske delstaten Delaware. Med sine 70.851 innbyggere er den på størrelse med Tromsø kommune, slett ikke stor i amerikansk målestokk.

Vi skal ikke lenger enn to år tilbake i tid, før skuespiller Aubrey Plaza ble kåret til Delawares mest kjente person.

Han som da var kjent som «tidligere visepresident Joe Biden» kom på annenplass. Tredjemann var doktor Henry Heimlich, som er kjent for den livreddende Heimlichs manøver.

Det er vel god grunn til å tro at Biden rykker opp på listen når han starter i presidentjobben den 20. januar.

Mye kommer til å endre seg i de fire årene som venter – men ikke matvanene, mener grillkokk Butler, som venter at Biden kommer innom restauranten uansett.

– Ja, det er jeg helt sikker på. Klart han kommer. Særlig i tiden frem til 20. januar regner jeg med å se ham titt og ofte. En ekte mann som han, må ha sine pommes frites og kjøttsteker, sier Butler.

Publisert: 09.11.20 kl. 17:16 Oppdatert: 09.11.20 kl. 18:12

