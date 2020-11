TELLER: Tellekorpset er i full gang i Philadelphia. Endelig svar får vi innen fredag, ifølge New York Times. Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Eksperter: Dette kan avgjøre i vippestatene

Forhåndsstemmer og store byer kan vippe viktige delstater til fordel for Joe Biden.

Nå nettopp

Kampen om å bli USAs neste president kommer til å bli avgjort av delstatene Arizona, Georgia, Nevada og Pennsylvania. Og Biden tar nå innpå Trump i både Georgia og Pennsylvania.

Særlig i Pennsylvania, som har hele 20 valgmenn, er det mange stemmer som ikke er telt opp. Her tar Biden stadig innpå Trumps ledelse.

les også Trump kan få 12 millioner flere stemmer enn i 2016: - Ekstremt oppsiktsvekkende

– Mange poststemmer

– I Philadelphia er det veldig mange utestående poststemmer og Philadelphia er tungt demokratisk. Vi antar at det er minst 450 000 stemmer som ikke er telt opp i staten og Biden må ta omtrent to tredeler av disse for å finne. Bare i Philadelphia kan han fort ta 100 000, sier Minerva-skribent Jan Arild Snoen.

Philadelphia er den største byen i Pennsylvania med rundt 1,5 millioner innbyggere og ifølge New York Times er 73 prosent av stemmene telt opp. Avisen skriver at de regner med at alle stemmene vil være telt opp innen fredag.

Også Kjetil Raknes, som er doktorgradsstipendiat ved Høyskolen Kristiania, tror Biden vil ta Pennsylvania.

– Hvis de gjenværende stemmene fordeler seg 75-25 som nå, kommer sannsynligvis Biden til å krype forbi, sier han til VG.

Raknes mener at Bidens ledelsen på nasjonalt nivå vil øke litt hele tiden i dagene som kommer etter hvert som poststemmene kommer inn.

VGs Hanne Skartveit kommenterer: En skjebnetid for Amerika

Tett i Georgia

Også i delstaten Georgia tar Biden innpå Trump.

–Der er det noen ganske få stemmer igjen å telle. De er konstrentrert rundt Atlanta og en del i Savannah, og særlig Atlanta er heavy demokratisk. I løpet av dagen håper vi at Georgia skal være i mål, men der ser det ut til å bli fryktelig tett. Det kan dreie seg om noen få tusen stemmer til slutt, sier Snoen.

Torsdag ettermiddag leder Trump med rundt 18.000 stemmer i delstaten.

– I Georgia ligger Trump foran, men der sier de at de gjenværende post stemmene er mye fra byområder som Atlanta som er overveiende demokratisk. Men slik jeg anser det er det ingen som tør å spå, for her er det små marginer, sier Raknes.

Joe Biden talte til det amerikanske folket i går. Se talen her:

Han holder en knapp på at Biden vinner valget til slutt.

– Et comback for Trump ut fra det vi vet om stemmene som gjenstår, virker tungt.

Ifølge Fox News har Biden 264 valgmenn og er bare seks unna den nødvendige grensen på 270 for å vinne presidentvalget.

Dette inkluderer dog Arizona – som kun Fox og AP News har tildelt Biden. NBC, New York Times og CNN mener det er for tidlig.

– Arizona er litt annerledes, her er det en overvekt Trump-stemmer i det som nå strømmer inn. For hver ny oppdatering, tar Trump innpå. Her forventes det ikke å komme noe før klokken tre i natt, men Trump har bedre sjanser i Arizona enn i Nevada, sier Snoen.

Han sier at at det holder for Biden å ta Pennsylvania eller Georgia, alternativt Arizona og Nevada.

– Det er ingen tvil om at Biden er storfavoritt til å vinne nå, mener Snoen.

Hvem støtter Aune Sand i presidentvalget? Se i videoen under.

Publisert: 05.11.20 kl. 16:16