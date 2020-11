STATSMINISTER: Armenias statsminister Nikol Pashinyan. Foto: AFP

Enighet om fredsavtale i Nagorno-Karabakh-krigen

Armenia, Aserbajdsjan og Russland har undertegnet en avtale om en slutt på krigen i Nagorno-Karabakh.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg har skrevet under på en uttalelse om avslutning på krigen i Nagorno-Karabakh i fellesskap med presidentene i Russland og Aserbajdsjan fra og med klokken 01.00 natt til tirsdag. Uttalelsen er publisert allerede, og den er utrolig smertefull for meg og mitt folk, skriver Armenias statsminister Nikol Pashinyan på Facebook.

Avtalen trer i kraft natt til tirsdag, melder russiske medier ifølge Reuters.

Han opplyser at beslutningen er tatt etter en dyp analyse av den militære situasjonen og dialog med dem som har best oversikt over situasjonen. Han skriver at han også mener det er den beste løsningen på situasjonen som har oppstått.

– Det er ingen seier, men det er intet tap før du vet det selv. Vi vil aldri vite, og dette bør være starten på vår nasjonale forening, en gjenfødelsesæra. Vi må analysere våre år med uavhengighet for å planlegge vår fremtid og ikke gjenta fortidens tabber, skriver han.

Nyhetsbyrået skriver også at Aserbajdsjans president, Ilham Alijev, bekrefter avtalen.

PRESIDENT: Aserbajdsjans president Ilham Alijev. Foto: Vugar Amrullaev / Azerbaijan's Presidential Press Office / NTB

Ifølge Reuters heter det i en uttalelse fra Russland at «Lederne av Russland, Aserbajdsjan og Armenia» har signert en avtale om «fullstendig slutt på krigshandlingene i Nagorno-Karabakh».

Russlands president Vladimir Putin sier i en uttalelse at han håper avtalen vil skape langvarig ro i regionen, og at russiske fredsstyrker vil bli utplassert i området.

Arayik Harutyunyan, lederen i Nagorno-Karabakh-regionen, skriver på Facebook at han har vært i samtaler med Pashinyan, og støtter avtalen. Han skriver videre at han vil komme med flere detaljer om avtalen senere.

Krigen startet 27. september da armenske separatister erklærte full militær mobilisering. Dager senere var kampene i gang.

10. oktober ble Armenia og Aserbajdsjan enige om en våpenhvile, men håpet om en slutt på voldshandlingene tok brått slutt. Allerede dagen etter anklaget begge parter hverandre for brudd på avtalen.

1200 mennesker er bekreftet døde på begge sider i løpet av den seks uker lange konflikten, men det reelle antallet døde anslås å kunne være mye høyere, skriver NTB.

Nagorno-Karabakh er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men kontrolleres av armenske separatister og har i dag en befolkning som stort sett er armensk.

Publisert: 10.11.20 kl. 00:07 Oppdatert: 10.11.20 kl. 00:34

