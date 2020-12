Fire positive nyheter

Forsvunnet hund kom hjem

Hunden Lola stakk av fra eieren Debra Mejeur da hun besøkte noen venner i Chicago i 2017. Leting og etterlysningen var forgjeves, inntil eiene i forrige uke fikk en telefon .

Et par som bodde like ved der hunden hadde rømt fra, hadde gjennom årene observert en hund i et skogsreservat. De hadde satt ut mat til henne og etter hvert oppnådd hundens tillit. En mikrochip avslørte hvem som eide hunden.