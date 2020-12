KJEMPET OM PRESIDENTKANDIDATURET: Joe Biden og Pete Buttigieg prøvde begge å bli demokratenes presidentkandidat. Her er de to sammen i Dallas i Texas 2. mars. Foto: Elizabeth Frantz / Reuters

Joe Biden vil ha Pete Buttigieg som transportminister: − En milepæl

Dersom Pete Buttigieg godkjennes av Senatet, blir han den første åpent homofile ministeren i USAs historie.

Oppdatert nå nettopp

USAs påtroppende president Joe Biden er i full gang med å sette sammen sin administrasjon.

Natt til onsdag bekrefter at han vil ha sin tidligere rival i demokratenes presidentkappløp Pete Buttigieg som transportminister, etter at flere amerikanske medier meldte dette tirsdag.

– Dette er et øyeblikk preget av store muligheter; til å skape jobber, møte klimautfordringen og å forbedre mulighetene for alle. Jeg er beæret over at den påtroppende presidenten har bedt meg tjene landet som transportminister, skriver Buttigieg på Twitter.

Pete Buttigieg til VG: − Våre rettigheter står på spill

Her kan du lære hvordan du uttaler navnet til den tidligere borgermesteren i South Bend i Indiana:

Dersom Buttigieg godkjennes som transportminister av Senatet, blir han den første åpent homofile ministeren i USAs historie, skriver NTB.

– Denne nominasjonen er en milepæl i en kamp som har pågått i flere tiår for å sikre at LHBT-personer er representert i myndighetene på alle nivåer, sier Annise Parker, leder for organisasjonen Victory Institute til AP.

Buttigieg snakker også norsk, og har fortalt at han lærte språket blant annet for å lese bøkene til forfatteren Erlend Loe.

Ifølge AP vil USAs neste transportminister få oppgaven med å forbedre landets infrastruktur, og å pålegge bruk av munnbind på offentlig transport for å begrense spredningen av coronaviruset.

– Borgermester Pete Buttigieg er en leder, en patriot og en problemløser, skriver Biden på Twitter og legger til:

– Jeg nominerer ham som transportminister fordi han har det som trengs til å takle utfordringene som binder sammen arbeidsplasser, infrastruktur, like muligheter for alle og klima.

NY ENERGIMINISTER? Jennifer Granholm på talerstolen under demokratenes landsmøte i Philadelphia i 2016. Foto: Paul Sancya / AP

Ifølge amerikanske medier har USAs påtroppende president også bestemt seg for at han ønsker seg Jennifer Granholm som energiminister, men denne opplysningen er foreløpig ikke bekreftet.

Granholm er tidligere guvernør i delstaten Michigan, og var justisminister i delstaten før det igjen.

USAs nye energiminister vil få en viktig rolle når det kommer til å få gjennomført Bidens løfter om å satse på fornybar energi.

Granholm er født i Canada, men bestemoren hennes på farssiden var faktisk norsk, fortalte hun til den kanadiske avisen Globe and Mail i 2016.

Amerikanske medier melder også at Biden kommer til å utpeke Gina McCarthy til å lede sitt klimaarbeid innad i USA. Hun har tidligere ledet miljødirektoratet i USA.

Flere av Bidens ministervalg er allerede kjent. Den tidligere Obama-rådgiveren Tony Blinken utnevnes blant annet til utenriksminister, mens den pensjonerte generalen Lloyd Austin er ønsket som forsvarsminister.