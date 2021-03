GUMMIBÅTER: Nødetater rykker ut med oppblåsbare redningsbåter vest i Sydney. Foto: SAEED KHAN / AFP / NTB

Erklærer naturkatastrofe i Australia

SYDNEY/OSLO (VG) Et forrykende uvær i delstaten New South Wales i Australia gjør at tusener av mennesker er evakuert. Nå erklærer myndighetene situasjonen som en naturkatastrofe.

Publisert:

Regjeringen har erklært situasjonen som en naturkatastrofe i minst 16 områder i delstaten, som er Australias mest folkerike.

– Dette er et ekstremvær som rammer store deler av New South Wales over flere dager, sier Australias statsminister Scott Morrison.

Det gjør at mange av dem som er hardt rammet, har krav på erstatning etter regnværet og flommen, skriver The Sydney Morning Herald.

Uværet omtales som det verste i Hawkesbury-Nepean-området øst for Sydney på rundt 50 år, og det verste på 100 år i nord-øst-områdene i delstaten.

– Det sier seg selv at dette er veldig alvorlig. Det kommer til å bli en stor oppryddingsjobb når dette er over, fortsetter Morrison.

FRAKTES UT: Redningsmannskapene frakter en trengende ut av flomområdene. Foto: LOREN ELLIOTT / REUTERS / NTB

Tusenvis evakuert

Folk bosatt i lavereliggende områder nordvest i storbyen fikk ordre om å evakuere natt til søndag, dagen etter at myndighetene advarte om fare for livstruende styrtflom, skriver NTB.

Myndighetene oppfordrer de som får evakueringsordre om å:

Ta med kun de viktigste eiendelene: Varme klær, medisiner, forsikringsdokumenter og verdisaker

Dra så tidlig som mulig

Ta med drikkevann og mat

I RO: VGs journalist i Sydney fikk søndag en oppfordring om å holde seg mest mulig i ro. Foto: Knut Arne Hansen / Skjermdump

Nytt styrtregn

Mens det lørdag kom kraftig nedbør i Sydney, er det stille før stormen søndag. Mandag er det ventet at regnet tar seg opp i millionbyen, mens natt til tirsdag er det ventet «nådeløst regnvær» når to værsystemer treffer hverandre.

Til Sydney Morning Herald forteller meteorolog Jonathan How at regnværet som henger igjen langs kysten kolliderer med et tordenvær som er på vei fra innlandet.

– Dette vil føre til betydelige mengder nedbør over store områder og kan føre til at elvene stiger enda høyere, sier han.

STILLE FØR STORMEN: Regnet har avtatt søndag, før det er ventet å øse ned igjen. Foto: Knut Arne Hansen

Ekstreme værforskjeller

Søndag ettermiddag er det fortsatt tunge skyer over Sydney. Regnet har avtatt fra styrtregn til nesten duskregn, og det er igjen folk ute i gatene i millionbyen der coronarestriksjonene gradvis har blitt lettet siden de første lettelsene i juni i fjor.

Ekstremværet står i sterk kontrast til fjoråret, da det var rekordvarme og tørke, mens Australia ble rammet av de verste skogbrannene i landets historie.

Totalt ble et område dobbelt så stort som Danmark tatt av flammene som herjet fra november 2019 til tidlig i februar 2020.

2019 var det varmeste og tørreste året i australsk historie, mens 2020 var det våteste året i Sydney siden 1998, og i starten av 2021 har regnet bare fortsatt.