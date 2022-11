Følg direkte: Opptellingsdrama til siste slutt

STEMTE: Donald Trump avga sin stemme i Palm Beach i Floirda tirsdag. Foto: RICARDO ARDUENGO, REUTERS

Donald Trump har kommentert meldinger om tekniske feil på enkelte stemmemaskiner i Arizona.

- Det kommer rapporter fra Arizona om at stemmemaskiner ikke fungerer skikkelig i områder som i hovedsak er republikanske/konservative. Kan dette virkelig være sant når mange republikanere ventet til i dag med å stemme? Når er vi i gang igjen. Folket vil ikke akseptere dette, skriver eks-presidenten, som henviser til sine egne, udokumenterte påstander om valgjuks i 2020, på sin egen sosiale medier-plattform Truth Social.

I Maricopa fylke i Arizona, et av stedene som ble rammet av de falske anklagene i 2020, opplyses det ifølge New York Times at man har problemer med rundt 1 av 5 stemmemaskiner. Det ventes likevel at alle vil få avgitt sin stemme, men at dette vil føre til at resultatene fra delstaten blir forsinket.

I sosiale medier og i høyrevridde medier har mange fyrt seg opp med påstander om at det er snakk om valgjuks.

Donald Trump Jr., sønn av den tidligere presidenten, delte tidligere tirsdag et innlegg som antyder at dette kan være et tegn på at valget i Arizona blir stjålet.

Dette avvises blankt av valgmyndighetene i Arizona.

- Ingen vil bli fratatt muligheten til å stemme, og ingenting av dette indikerer juks av noe slag. Dette er et teknisk problem, sier Bill Gates, som leder gruppen som fører tilsyn med valget.

Han er for øvrig republikaner.

Senere tirsdag har han bekreftet at alle som møtte opp med gyldig ID har fått avlagt stemme.

Tirsdag kveld meldes det også at problemet er fikset på flere av maskinene.