Tre positive nyheter

Mann vant anke om homofil sex

I en enstemmig avgjørelse bestemte Malaysias øverste domstol at den islamske bestemmelsen i landet om at sex med samme kjønn er ulovlig, var grunnlovsstridig. Mannen som tidligere var dømt for å ha forsøkt å ha sex med en av samme kjønn vant anken, noe flere LHBT-aktivister i landet kaller for et historisk gjennombrudd for landet, det skriver The Guardian.