FOR FRIKJENNELSE: ...men Mitch McConnell mener likevel Trump bør stå ansvarlig for stormingen av Capitol 6. januar. Foto: SAUL LOEB / AFP

Stemte for å frikjenne Trump – mener likevel han var ansvarlig for stormingen

– Ikke skyldig, erklærte Senatets mindretallsleder Mitch McConnell under avstemmingen i riksrettssaken mot Donald Trump. Knapt en halvtime senere mener han likevel at Trump er ansvarlig for stormingen av kongressen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

McConnell – den mektigste republikaneren i Senatet – sier i etterkant av avstemmingen at han mener Donald Trump er ansvarlig for hendelsene 6. januar, da opprørere stormet kongressbygningen.

– Det er ikke noe som helst spørsmål om at Trump er praktisk og moralsk ansvarlig for å fremprovosere hendelsene den dagen, sier McConnell ifølge The New York Times.

McConnell stemte selv for å frikjenne Trump. Nå sier han likevel at presidenten var ansvarlig gjennom språket han brukte og at Trump skapte en følelse av at katastrofen hvilte på horisonten.

– Dette var et intensivt crescendo av konspirasjonsteorier, fra en president som virket bestemt på å enten motvirke folkets beslutning, eller brenne ned institusjonene på vei ut.

Mindretallslederen understreker at han mener Trump ikke gjorde jobben sin da han ikke grep inn raskt under hendelsene i januar. I etterkant av avstemmingen presiserer han også at den avgåtte presidenten kan straffeforfølges som privatperson, selv om han ble frifunnet i Senatet.

– Prøver å ri to hester

– Det er veldig klart at McConnell prøver å ri to hester: Han forsøker å holde partiet samlet ved å få med seg både Trumps tilhengere og kritikere, sier USA-ekspert Eirik Løkke til VG, og fortsetter:

– Dessuten ønsket han nok ikke ikke være blant minoriteten, særlig når det er såpass få – kun syv republikanere stemte for å dømme Trump. Han ville syntes det var vanskelig å være blant de, og samtidig leder for partiet.

Ved å si at Trump på den ene siden oppførte seg dårlig og er moralsk forsvarlig, men at han ikke skal dømmes for det, prøver mindretallslederen å appellere til begge sider i partiet, mener Løkke.

– Kan man tolke McConnell dit hen at mener den avgåtte presidenten bør straffeforfølges som privatperson?

– Jeg vet ikke om man skal tolke ham i det hele tatt. Samtidig har han har jo en mening med å si det på den måten. Igjen virker det mer som at prøver å gi tilbake til det mer klassiske republikanske partiet, selv om han stemte for frifinnelse.

– Men det er nok ikke McConnell imot om Trump blir hindret i sin innflytelse på det Republikanske partiet. Han er nok særdeles lite glad i fyren, og ønsker nok at Trump skal ha minst mulig med det republikanske partiet å gjøre.

Syv republikanere gikk mot Trump: – Han er skyldig

– Det er overbevisende bevis på at president Trump er skyldig i å ha oppviglet til opprør mot myndighetene, mener den republikanske senatoren Richard Burr.

Han var én av kun to senatorer som endret mening blant de 100 senatorene som avla stemme lørdag kveld.

57 senatorer stemte for å dømme Donald Trump, mens 43 stemte for å frikjenne ham. Selv om det var flertall for å dømme presidenten, krever en dom krever to tredjedelers flertall i Senatet. Det fikk anklagerne altså ikke.

Syv senatorer fra Trumps eget parti stemte for å felle ham:

Richard Burr (North Carolina)

Bill Cassidy (Louisiana)

Susan Collins (Maine)

Lisa Murkowsky (Alaska)

Mitt Romney (Utah)

Ben Sasse (Nebraska)

Pat Toomey (Pennsylvania)

Av disse var Burr og Cassidy de eneste to av hundre senatorer som endret mening etter riksrettssaken. Begge stemte mot å behandlesaken i Senatet.

– Presidenten fremmet grunnløse konspirasjonsteorier for å kaste tvil over integriteten i et fritt og rettferdig valg, fordi han selv ikke likte resultatet. Da kongressen skulle møtes for å sertifisere resultatet, sendte han sine tilhengere til kongressbygningen for å hindre prosessen, sier Burr i en pressemelding.

– Da folkemengden ble voldelig, brukte presidenten sitt embete til å gjøre situasjonen mer betent, fremfor å umiddelbart be om at angrepet måtte ta slutt.

Bill Cassidy, som altså var den andre av de to republikanerne som endret mening, begrunner sin avgjørelse slik:

– Trump er skyldig, sier han i en pressemelding ifølge CNN.

Trump takker advokatene

– Jeg ønsker å takke mitt team av dedikerte advokater og andre for deres utrettelige innsats for å opprettholde rettferdighet og beskytte sannheten, sier USAs avgåtte president Donald Trump i en pressemelding.

Lørdag ble han frifunnet i riksrettssaken. 57 av 100 senatorer stemte for å dømme ham, men en dom krevde to tredje delers flertall.

Nå sier presidenten at bevegelsen han står fremst i «bare så vidt har begynt»