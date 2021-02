BORTFØRT: Prinsesse Shamsa av Dubai. Bildet er tatt sent på 1990-tallet. Foto: CAMERA PRESS/Tom Stockill / MEGA / MEGA

Søsteren er ikke sett offentlig på 21 år: Prinsesse Latifa ber politiet gjenåpne saken

Prinsesse Latifa av Dubai ber britisk politi gjenåpne kidnappingssaken til søsteren Shamsa.

Av Daniel Lundby Olsen

Forrige uke skrev VG om prinsesse Latifa som anklaget faren, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, for å holde henne fanget som gissel.

Nå kommer prinsessen med en bønn til britisk politi. Hun ber om hjelp til å få søsteren Shamsa ut av fangenskap fra samme person.

– Alt jeg ber om, er at dere ser på saken og hjelper henne få tilbake friheten. Deres hjelp kan sette henne fri, skriver Latifa i et brev fra 2019, som BBC har mottatt.

Prinsesse Shamsa ble bortført på gaten i Cambridge i 2000 og har ikke blitt sett offentlig siden. Hun var da 18 år gammel. Prinsessen tilbrakte store deler av barndommen i England og fikk en vestlig utdannelse.

Shamsa skal ha vært samfunnsengasjert og ønsket bedre rettigheter for kvinner i Midtøsten. Det er disse holdningene som skal ha fått faren til å kidnappe henne, ifølge kilder BBC har snakket med.

Fengslet i åtte år

Høsten 1999 fikk Shamsa vite av faren at hun ikke fikk lov til å bo og studere videre i England. Prinsessens søskenbarn, Marcus Essabari sier til BBC at prinsessen etter dette planla å flykte.

Sommeren året etter stjal hun farens bil og flyktet til et hotell i Cambridge. Der ble hun sporet opp av emirens sikkerhetsvakter og bortført. Bare få timer senere ble prinsessen fløyet til Dubai, skriver BBC.

Prinsesse Latifa sier Shamsa satt de neste åtte årene i fengsel. Der skal hun ha blitt mishandlet og dopet.

– Hun ble som en «zombie» av alle pillene. Alt hun gjorde ble kontrollert, opplyser Latifa til BBC.

Det tok 11 år før søstrene skulle møtes igjen, tilbake i 2019.

– Latifa sier søsteren var ugjenkjennelig fordi hun var så neddopet hele tiden, sier Essabari til BBC.

PRINSESSE: Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum skal ha forsøkt å rømme De forente arabiske emiratene i 2018 ved hjelp av en oppblåsbar båt og en vannscooter. Foto: Tiina Jauhiainen / EPA

Nære bånd til kongehuset

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum er en av emiratenes mektigste menn. Han er også en god venn av dronning Elisabeth og er en av Storbritannias største landeiere.

BBC mener hans nære bånd til kongehuset og britiske myndigheter har gjort en eventuell etterforskning vanskelig.

Utenriksdepartementet i Storbritannia opplyser at dette er en privatsak mellom far og datter, og at de ikke kommer til å engasjere seg i en eventuell etterforskning.

Emirens eneste uttalelse rundt saken har vært til en domstol i Storbritannia i 2018, hvor han sa at «han er lettet over å ha funnet sin sårbare datter etter hun forsvant».

Bortføringene av de to søstrene ble stevnet for retten av Amnesty. En domstol i Storbritannia konkluderte i 2019 at emiren holder de to søstrene fanget mot sin vilje.

MEKTIG: Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum er emir av Dubai, statsminister og visepresident av De forente arabiske emiratene. Foto: FARES GHAITH / EPA

Ble nektet innreise

Rett før prinsesse Shamsa ble fløyet til Dubai, fikk hun levert et brev til en advokat i London. Der skrev hun at faren hadde kidnappet henne og ba myndighetene i Storbritannia om hjelp.

Det tok syv måneder før bortføringen ble grundig undersøkt av politiet.

Etterforsker David Beck i Cambridge-politiet sa til BBC i 2018, at han fikk snakket med prinsessen på telefon før hun ble flydd til Dubai. Han mente forklaringen hennes stemte. Etterforskningen ble henlagt i 2001, da politiet ble nektet innreise til Dubai.

– Jeg fikk aldri vite hvorfor, sier Beck.

Emirens kontor skal ha vært i kontakt med Utenriksdepartementet i Storbritannia da saken var under etterforskning, ifølge BBC.

Etterforskningen ble vurdert på nytt av politiet i 2018 etter nye meldinger fra prinsesse Shamsa ble kjent. Saken ble henlagt etter kort tid.