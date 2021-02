Foto: MAUNG LONLAN / EPA

Flere demonstranter skadet i Myanmar: − Uakseptabelt

Demonstrasjonene etter militærkuppet i Myanmar fortsetter. Tirsdag skal flere av demonstrantene ha blitt skadet. Det får landets FN-koordinator til å reagere.

1. februar ble Myanmars leder og tidligere fredsprisvinner Aung San Suu Kyi og flere regjeringsmedlemmer pågrepet i Myanmar. Militæret, som hevder valget i november var rigget, kuppet makten.

De siste dagene har det, tross forbud, samlet seg tusenvis av mennesker i flere av landet største byer for å demonstrere mot kuppet. Tirsdag skal flere demonstranter ha blitt skadet av politiet.

– Overdreven maktbruktbruk overfor demonstrantene er uakseptabelt, sier FN-koordinator i landet, Ola Almgren, til nyhetsbyrået AP.

Politiet skyter varselskudd, gummikuler og bruker vannkanoner til å spre demonstrantene.

Ifølge AP skal over 20 demonstranter ha blitt arrestert i Mandalay, landets nest største by, tirsdag.

– Vi kan ikke sitte stille, sier Esther Ze Naw til Reuters. Hun er blant demonstrantene, og sier at hun er forberedt på at det kan bli blodig.

– Om det blir blod av våre fredelige demonstrasjoner, vil det bli mer blod om vi lar dem ta over landet, sier hun.

Fakta om Myanmar Tidligere kalt Burma. Grenser til Kina, Laos, Thailand, Bangladesh og India.

Hovedstad er Naypyidaw, største by er Yangon.

Anslagsvis 55 millioner innbyggere, fordelt på et areal dobbelt så stort som Norge.

Tidligere britisk koloni, uavhengig i 1948. De militære grep makten i 1962.

I august 1988 slo regimet hardt ned på demokratibevegelsen, som marsjerte i hovedstadens gater.

I 1990 ble det holdt valg. Nasjonalligaen for demokrati (NLD) med Aung San Suu Kyi i spissen vant, men militærjuntaen annullerte resultatet.

Militærjuntaen innledet i 2011 demokratiske og økonomiske reformer. Verdenssamfunnet svarte med å heve sanksjoner og åpne for handel og samarbeid.

NLD sikret seg flertall i Myanmars nasjonalforsamling under valget i november 2015.

Under valget i november 2020 sikret NLD seg på nytt flertall.

Grunnloven gir landets militære hver fjerde representant i nasjonalforsamlingen og dermed vetorett over grunnlovsendringer.

Landet har fått sterk internasjonal kritikk for behandlingen av den muslimske rohingya-minoriteten. Siden høsten 2017 har regjeringsstyrker drevet over 800.000 rohingyaer på flukt til Bangladesh.

I en omfattende rapport konkluderer FN-etterforskere med at folkemordet mot de gjenværende rohingyaene fremdeles pågår. Over 390 landsbyer er ødelagt, og 10.000 mennesker er blitt drept så langt i konflikten, ifølge FN. Kilde: NTB Vis mer

Ifølge Reuters frykter en lege nå at det første livet vil gå tapt som følge av demonstrasjonene. Legen sier til nyhetsbyrået at en demonstrant er skutt i hodet, og at det er sannsynlig at hun ikke vil overleve. Ifølge nyhetsbyrået skal hun ha brukt en motorsykkelhjelm da hun ble skutt, men kulen skal ha gått gjennom hjelmen.

I tillegg forteller legen at tre personer behandles for skader etter gummikuler.

Natt til onsdag skal hovedkvarteret til landets største parti, National League for Democracy (NLD), ha blitt raidet av politiet.

Senere onsdag marsjerte flere hundre myndighetsansatte i en demonstrasjon mot militærkuppet.