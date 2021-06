Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Biden truer Putin før toppmøte

USA-president Joe Biden møter sin russiske motpart Vladimir Putin, og lover sine NATO-allierte at han skal sette hardt mot hardt.

Biden var klokkeklar med pressen under NATO-toppmøtet i Brussel:

– Jeg skal si til dere det samme som jeg skal si til Putin: Jeg vil ikke ha konflikt med Russland. Men hvis Russland fortsetter med sine skadelige handlinger, så vil NATO besvare med en samlet front, sier Biden.

Den amerikanske presidenten fulgte dermed opp toppmøtets harde slutt-uttalelse. I den gikk NATOs 30 medlemsland ut med å beskylde Russland for å bryte med verdier, prinsipper, tillit og forpliktelser i forholdet til NATO.

– Det er mange autokrater der ute tror at de kan bevege seg raskere enn demokratier i en stadig mer vrien verden. Vi har tenkt å motbevise dem, sier Biden.

Biden ble spurt hvordan han ville takle diskusjoner med Putin, og ville ikke gi innsyn i sin strategi.

– Ingen verdensleder ville gitt innsikt i forkant på den måten, før et møte med en motstander, sier Biden, og legger til om Putin:

– Han er smart. Han er tøff. Og jeg har funnet ut at han er, slik de pleide å si da jeg spilte baseball, en verdig motstander.

– Jeg vil gjøre det klart at det er områder der vi kan samarbeide, hvis han vil. Hvis han ikke vil, og fortsetter sine skadelige aktiviteter på blant annet datasikkerhet, så vil vi svare med samme mynt. Og vi skal gjøre det helt klart hvor den røde linjen går.

Advarte om Navalnyj

På spørsmål om Putin ville oppfatte det som en belønning at Biden treffer ham så raskt, forklarte Biden at han hadde stor støtte fra resten av NATO til å møte Putin nå.

Han ble også spurt hvordan han ville reagere dersom opposisjonspolitiker Aleksander Navalnyj dør i fengsel.

– Hvis Navalnyj dør i fengsel så vil det være enda et bevis på at Russland ikke respekterer menneskeretter. Det vil være en tragedie, og det vil skade Putins omdømme i verden og med meg.

Biden ble også spurt om han fortsatt sto ved en tidligere uttalelse om at Putin var «en drapsmann».

– Vel, jeg ble stilt det spørsmålet, og svarte ærlig. Og Putin har vel ikke lagt skjul på hva han har måttet gjøre i fortiden. Men det er ikke så viktig nå, før vi skal ha våre samtaler.

Ukraina og NATO

Biden ble også spurt om han kunne gi Ukraina et uforbeholdent løfte om NATO-medlemskap, og på det svarte han nei.

– Det kommer an på om de fyller kriteriene. Ett av disse er å fjerne korrupsjon i styret av staten. Og den endelige dommen er ikke klar på det punktet, sier Biden.

Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky var derimot mer optimistisk. Rett før Biden holdt sitt pressemøte, gikk Zelensky ut og sa at NATO-ledere mandag hadde bekreftet at landet fortsett er en del av en prosess for å bli en del av forsvarsalliansen.

Det skriver presidentens kontor på sine hjemmesider.

– Vi er takknemlige for at Nato-medlemmene har fulgt opp avgjørelsen fra NATO-toppmøtet i Bucuresti i 2008, sier presidenten.

Han sier videre at Ukraina vil fortsette å gjennomføre sikkerhets- og forsvarsreformer med sikte på å oppfylle NATOs standarder.

– Ukraina har, uten å være medlem av NATO, allerede gitt et betydelig bidrag til den euro-atlantiske sikkerheten. Å møte russisk aggresjon i øst, hvor ukrainske soldater dessverre fortsetter å dø, er vårt uvurderlige bidra til sikkerheten i hele det euro-atlantiske området, sier Zelensky.