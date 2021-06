Student overrasket med tale mot abort Texas har nylig vedtatt en av de strengeste abortlovene i USA. Det fikk avgangsstudenten Paxton Smith (18) til å gjøre noe helt spesielt på skoleavslutningen. Kari Aarstad Aase Av Publisert 14. juni, kl. 12:08 Foto: Juan Figueroa/The Dallas Morning News/AP Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Da hun skulle holde avslutningstalen foran hele skolen og inviterte gjester, forkastet hun det forhåndsgodkjente manuset, og overrasket alle med en beveget tale om det hun kalte «krigen mot kvinners rettigheter».

– Jeg kan ikke bruke denne plattformen til å fremme selvtilfredshet og fred når det pågår en krig mot min kropp og mot mine rettigheter. Vi kan ikke tie om dette, sa Paxton Smith.

Den nye loven forbyr all abort, også ved incest og voldtekt, etter at første hjerteslag på fosteret er registrert. Det kan være så tidlig som i sjette uke, ofte før kvinnen vet at hun er gravid.

Loven straffer også dem som vil hjelpe noen til å ta abort med opp til 10.000 dollar i bot. Loven trer i kraft i september, men sentrale myndigheter har forhindret andre stater å følge Texas' og guvernør Greg Abbotts eksempel.

Student overrasket med tale mot abort

– Jeg har drømmer, håp og ambisjoner. Det har alle jenter som går ut av skolen i dag.

Foto: SERGIO FLORES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Vi har brukt livene våre på å jobbe for vår fremtid, men uten våre innspill eller vår tillatelse, har kontrollen over vår fremtid blir tatt fra oss, sa Smith i talen sin, som ble holdt på Lake Highlands High School i begynnelsen av juni.

Hun var tydelig nervøs da hun la til side den talen skolens ledelse hadde godkjent på forhånd, og trakk frem sitt eget, hemmelige manus fra innerlommen på studentkappen.

Smith, som skal studere musikk, holdt på med avslutningen på skoleprosjektet sitt da hun bestemte seg for å kaste den godkjente talen, som skulle handle om hvordan medier påvirker unge mennesker.

Foto: Eric Gay / AP

– Jeg klarte ikke konsentrere meg om oppgaven min, men tenkte stadig på den nye abortloven og hva den innebærer. Så begynte jeg å ta litt notater, forteller hun til nyhetsbyrået AP.

I talen hun holdt, fortalte hun at hun er livredd for at hvis prevensjonen svikter eller hun blir voldtatt, så vil alle hennes håp og planer for fremtiden legges i grus på grunn av den nye loven, kalt “heartbeat law.”

– Jeg håper du kan føle hvor knusende det er, hvor umenneskelig det er, at noen fratar deg retten over din egen kropp, sa Smith i talen.

Hun fryktet at mikrofonen kunne bli skrudd av midt i den tre minutter talen, for å stoppe det uventede og kontroversielle budskapet hennes. Eller at hun ikke skulle få utdelt diplomet sitt. Senere fikk hun, ifølge AP, vite at skolen vurderte det, men lot det være.

Men tilhørernes reaksjon bar henne gjennom hele talen.

– Akkurat der og da trodde jeg nesten jeg skulle dø, sier hun.

Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Men hun så tårer i ansiktene til flere tilhørere. Og etter talen kom det støtteerklæringer fra tidligere presidentkandidat Hillary Clinton og mange andre. «Det krevde mot! Takk for at du ikke er taus, Paxton», tvitret Clinton.

Flere tilhengere av den nye loven har reagert motsatt, og skjelt henne ut for det hun gjorde, skriver New York Times.

Skolen hennes var heller ikke begreistrert, og sier at de nå vil revurdere protokollen for studenttaler før neste års avgangs-seremoni. De har også kommet med en uttalelse der de understreker at dette er hennes private mening, og på iongen måte representere skolen eller dens ansatte.