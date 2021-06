RASER MOT TRUMP-ADMINISTRASJONEN: Demokratenes kongressleder Nancy Pelosi sammen med partikollega Adam Schiff, som sitter i etterretningskomiteen i Representantenes hus under en pressekonferanse i oktober 2019. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Demokrater raser mot Trump-administrasjonen: − Et fryktelig maktmisbruk

Ifølge New York Times stevnet Trump-administrasjonen Apple for å få tilgang til data fra kontoene til medlemmer av etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Nå ber kongressleder Nancy Pelosi om en gransking av saken, skriver nyhetsbyrået AP.

– Nyheten om hvor politisert Trump-administrasjonens justisdepartement var er rystende. Disse handlingene ser ut til å være nok et angrep på vårt demokrati fra den tidligere presidenten, sier topp-demokraten.

New York Times meldte torsdag at USAs justisdepartement i 2017 og 2018, da Donald Trump var president, skal ha stevnet teknologigiganten Apple for å få utlevert data fra minst to medlemmer av etterretningskomiteen i Representantenes hus, inkludert deres rådgivere og familiemedlemmer. Et av disse familiemedlemmene skal ha vært mindreårig.

Avisen kaller handlingene for «svært uvanlige». Beslagene skal ha vært ledd i en intens jakt på kildene til nyhetssaker som dukket opp tidlig i Trumps presidentperiode, og som handlet om påståtte forbindelser med Russland.

Etterretningskomiteen i Representantenes hus har generelt sett tilgang på hemmeligstemplet informasjon.

Én av de berørte er demokraten Adam Schiff, som da var partiets leder i komiteen. Han sier til New York Times at saken «viser hvordan Trump brukte justisdepartementet mot sine politiske motstandere og representanter for mediene».

– Dette er et fryktelig maktmisbruk, sier han til MSNBC, og legger til at han, som Pelosi, ønsker en gransking av saken.

Det er ikke kjent om også republikanske kongressmedlemmer var omfattet av justisdepartementets stevning.

– Ekstremt aggressivt

Politikerne skal ikke ha visst om at de var en del av etterforskningen til justisdepartementet før de ble informert av Apple i mai. Selskapet hadde fått ordre om å holde tett, en ordre som ifølge New York Times gikk ut i år.

– Uavhengig av om det var berettiget med tanke på etterforskningen av lekkasjene, slår det med som ekstremt aggressivt å inkludere familiemedlemmer og mindreårige barn, sier David Laufman, som tidligere har jobbet med å etterforske lekkasjer ved det amerikanske justisdepartementet, til avisen.

Han peker på at Trump flere ganger har uttalt seg i kraftige ordelag mot nettopp Adam Schiff.

– Sett sammen med tidligere president Trumps personlige vendetta mot kongressrepresentant Schiff, så reiser dette alvorlige spørsmål ved om hvorvidt etterforskningen var påvirket av politiske hensyn snarere enn kun juridiske hensyn, sier han videre.

Det er tidligere kjent at justisdepartementet også skaffet seg kommunikasjonen til journalister ved Washington Post, CNN og New York Times i jakten på lekkasjene.

Justisdepartementet og Apple har ikke ønsket å kommentere saken. Heller ikke tidligere justisminister William Barr ønsker å kommentere saken.