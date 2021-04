FORTSETTER MED ASTRAZENECA: Italia er et av landene som har valgt å fortsette vaksinering med AstraZeneca-vaksinen. Nå går de lovens vei for å sørge for at helsepersonell med pasientkontakt blir vaksinert. Foto: ETTORE FERRARI / ANSA

Italia: Ny lov tvinger helsearbeidere til å la seg vaksinere

I Italia kjemper myndighetene mot økende vaksineskepsis blant helsearbeidere. Denne uken gikk statsministeren hardt til verks for å hindre at flere skal nekte å la seg vaksinere.

I Italia døde en 79 år gammel lungepasient etter han ble smittet av coronaviruset, samtidig som han ble behandlet på sykehuset. Kort tid senere viste det seg at smitten kunne spores til en ikke-vaksinert helsearbeider, som også hadde smittet flere andre pasienter.

I tillegg til den eldre mannen, som selv ikke var vaksinert, døde ytterligere to pasienter på avdelingen, skriver italienske Ansa.

– Det gir ingen mening at en som jobber med å gjøre de syke friske, også er den som smitter dem og tar livet av dem, sa sønnen til den avdøde 79-åringen etter dødsfallet ble kjent i mars. Ifølge La Republica har han nå valgt å gå til sak mot sykehuset som faren døde på i Genova.

Hendelsen har skapt debatt i Italia, som nå kjemper mot en tredje smittebølge. Onsdag denne uken vedtok statsminister Mario Draghi en hastelov som gjør vaksinering av helsearbeidere og farmasøyter obligatorisk.

OVERBELASTET: Sykehusene i Napoli har gjennom hele pandemien slitt med å holde tritt med pandemien. I november 2020 kunne vi se bilder av lange køer med både ambulanser og privatbiler utenfor sykehuset Contugno, som viser flere pasienter får behandling og oksygentilførsel mens de sitter i sine egne biler. Foto: CIRO FUSCO / ANSA

Ifølge New York Times er «vaksineloven» helt på kanten av hva som kan kalles lovlig. Flere har, ifølge avisen, hevdet at den kan stå i strid med landets personvernlover.

Statsminister Dragni forsvarer den inngripende loven til å vise til de over 100.000 dødsfallene landet har opplevd i løpet av pandemien.

Voksende vaksineskepsis – flere helsearbeidere takket nei

Den ferske vaksineloven sier også noe om hva som skal skje med dem som ikke ønsker vaksinen og tilhører den aktuelle yrkesgruppen. Dersom en helsearbeider nekter å la seg vaksinere, risikerer hun eller han å bli tvangsoverført til en annen jobb.

Et annet alternativ, er utestengning fra arbeidsplassen i inntil ett år – uten lønn.

I en offisiell uttalelse begrunnes den inngripende loven med viktigheten av beskyttelse av både helsepersonell og sårbare grupper mot alvorlig sykdom.

Hasteloven kommer parallelt med en økende vaksineskepsis blant helsearbeidere i Italia etter at landet, i likhet med flere andre i Europa, pauset bruken av AstraZeneca-vaksinen.

Ifølge Politico har mellom seks og ti prosent av helsearbeiderne i en av de hardest rammede regionene, Lombardia, takket nei til vaksinen. Lenger sør i landet, i Puglia-regionen, har myndigheter kalkulert at mellom ti og femten prosent takket nei.

Økt frykt etter AstraZeneca-omtale

Ifølge den italienske avisen Corriere della Sera viser en fersk måling at ønsket om å ta vaksinen falt med fem prosent etter at spørsmålet om AstraZeneca-bivirkninger blusset opp. Undersøkelsen viste også at 39 prosent anså det som riktig å pause vaksineringen, og at de var blitt mer usikker på vaksinesikkerheten etter rapportene om blodpropp-bivirkninger.

Samtidig fastslår undersøkelsen at 52 prosent er villig til å ta vaksinen med en gang.

Italia er et av landene som har fortsatt bruken av AstraZeneca-vaksinen. 30. mars ble det også kjent at 73 år gamle Draghi og hans kone selv har fått første dose av den britiske vaksinen.

FIKK VAKSINE: Statsminister Mario Draghi og kona Maria Serenella Cappello har begge mottatt AstraZeneca-vaksinen den 31. mars. Bildet er tatt kort tid etter at de begge hadde fått vaksinen i Roma. Foto: PALAZZO CHIGI PRESS OFFICE / X80001

Vaksineskepsis er imidlertid ikke et nytt fenomen i Italia.

Ifølge en studie publisert hos National Libary of Medicine har opplevde landet en bølge av vaksineskepsis noen år tilbake. Mellom 2013 og 2016 ble antallet vaksinerte barn kraftig redusert.

Studien viste at færre enn tidligere ville gi barna vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) og at de lave tallene truet flokkimmuniteten. Det bidro trolig til at Italia i 2017 opplevde et større meslingutbrudd.

Samme dag som Italia innførte hasteloven om vaksinering, vedtok de også å forlenge coronatiltakene sine til ut april. Det betyr at restauranter, butikker og museer må holdes stengt gjennom hele påsken.

Draghi har lovet lettelser igjen så snart smittesituasjonen og vaksinering tillater det.

