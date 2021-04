VAKSINETILGANG: Bildet viser en Covax-dose med AstraZeneca-vaksine, som trekkes opp i Kenya. Foto: Ben Curtis / AP

Langer ut mot vestlige lands vaksine-nei: − Vi er handlingslammet

Dr. Mustaqeem de Gama, som forhandler for Sør-Afrikas i Verdens handelsorganisasjon (WTO), mener hele verden vil rammes hardt hvis ikke vaksine-oppskriftene deles med fattige land.

– Med mer smittsomme mutasjoner kan vi på under halvannet år ha millioner av dødsfall. Det mener jeg vi må åpne øynene for nå - vi trenger ikke å vente til vi har tapt flere millioner menneskeliv, sier de Gama til VG.

Han snakker om et forslag fremmet av Sør-Afrika og India som i lang tid har splittet fattige og rike land:

Det såkalte «waiver-forslaget» innebærer at man midlertidig lemper på patenter for vaksiner og andre teknologier i kampen mot covid-19 i TIPS-rådet i WTO, noe som vil bety at vaksine-oppskriftene deles.

Men det siste halvåret har Norge, sammen med USA og EU, gått imot forslaget.

Dette mener de Gama er noe som får alvorlige konsekvenser for hele verden - og han synes det er vanskelig å forstå hvorfor Norge går mot.

– I bunn og grunn mener jeg at den norske regjeringen har et ansvar for å være ærlige, og sørge for at den gode forhistorien med å støtte opp om global rettferdighet opprettholdes.

– Et øyeblikk av fornektelse

De fleste europeiske land har gitt første vaksinedose til over 10 prosent av sin befolkning - noen, som Storbritannia, har gitt første dose til over 40 prosent.

Samtidig ble den første Covax-dosen i Afrika satt den den 1. mars, nesten tre måneder etter at den første dosen ble satt i Norge.

De Gama understreker at dette er noe som er kritisk for hele verden - ikke bare landene som mangler vaksiner.

– Det er veldig tydelig at begrensningene på å produsere flere vaksiner vil føre til en situasjon der viruset sirkulerer og muterer i deler av verden. Disse mutasjonene kan også undergrave landene som har oppnådd immunitet gjennom sine vaksineprogrammer, sier han.

Han viser til at den andre bølgen i Sør-Afrika var ødeleggende på grunn av mutasjonen - som flere vaksiner har vist seg å ha redusert effekt mot.

– Jeg tror at vi befinner oss i et øyeblikk av fornektelse - men sannheten vil snart stirre oss i øynene.

– Er du overrasket over Norges posisjon?

– Hvis man ser på det gode arbeidet vi vet Norge gjør, synes jeg det er overraskende. Spesielt gitt interessene til fattige land, sier de Gama.

Det jobbes med å finne et kompromiss i WTO. De gama sier han følger med, men at han ikke har sett noe som kan fungere bedre.

– Vi har blitt invadert av et dødelig virus - og så er vi i prinsippet handlingslammet, fordi vi ikke vil handle.

KRITISK: Mens den land krangler om patentregler, forverrer situasjonen seg, mener Mustaqeem de Gama. Foto: UNCTAD

Mener det finnes kapasitet

Flere land som ikke har egne vaksine-avtaler, får vaksiner gjennom Covax. Utviklingsminister Dag Inge Ulstein har tidligere vist til viktigheten av å øke tilgangen til vaksiner gjennom Covax.

Men Covax dekker bare behovet for å vaksinere 20 - 25 prosent av befolkningen i landene som får doser derfra, påpeker de Gama.

– Det betyr at for 75–80 prosent av befolkningen må disse landene skaffe seg vaksiner på et åpent marked, der rike land har kjøpt opp millionervis av doser mer enn det de trenger, sier han.

De Gama sier at det finnes produksjonskapasitet ikke bare i Sør-Afrika men i mange utviklingsland, som ikke blir brukt.

– Patenter er ikke den eneste barrieren, men det er den største. Og når det finnes folk som kan og vil produsere vaksiner men de ikke får lov - hva skal være grunnen til å nekte dem, bortsett fra å beskytte monopoler?

Waiver-forslaget er støttet av rundt 100 land, ifølge Reuters. WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus har gått ut med støtte til forslaget. I tillegg har rundt 400 sivilsamfunnsorganisasjoner stilt seg bak kravet.

– Ikke bare risikerer vi at liv går tapt, men vi risikerer at mutasjoner oppstår og at pandemien forlenges. Disse landene skisserer at det er dette de trenger, og vi har etter arbeid i kriser i over 50 år lært at det er lurt å lytte til lokale myndigheter, sier lege og feltarbeider Erlend Grønningen i Leger uten grenser, som er en av organisasjonene.

UD: Jobber for en tredje vei

Statssekretær Aksel Jacobsen i UD sier sier tilbakemeldingen Norge får fra eksperter er at den mest effektive løsningen for å øke produksjonskapasiteten på kort sikt, er å samarbeid om teknologioverføring og frivillige ordninger mellom produsenter.

– Det jobbes intensivt for å finne måter for å få opp produksjon raskt. Og hvis du får en patent må du likevel få godkjent produksjonskapasiteten for vaksinen på et nytt sted - det vil ta tid, sier han.

– Men det drar vel i samme retning hvis man gjør begge deler?

– Jo, men det er ikke mulig å få konsensus om forslaget som ligger der, så vi jobber sammen med WTO om å finne en tredje vei. Det har vi en unik mulighet til, i og med at vi har tatt over lederskapet for TRIPS-rådet.

Han sier regjeringen også har sett på forslaget som en for vidtgående løsning

– Det finnes jo en grunn til at man har patentregler, men dersom patentreglene er et hinder for å få opp produksjonen må man gjøre endringer på dem. Og det er det vi ønsker å være en brobygger for i WTO, sier han.

– Det er kjempeinteressant hvis det kommer frem at det er ledig kapasitet som ikke er tatt i bruk enda. Det er viktig at all ledig kapasitet blir tatt i bruk, og det er klart at hvis det skulle komme frem at det er på grunn av vrangvilje fra selskaper vil det føre til et massivt press mot disse selskapene. De har gjort en fantastisk jobb med å få opp kapasiteten så langt.