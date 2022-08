Norsk diplomat har fått visumet trukket tilbake etter «russofobiske» ytringer

Torsdag ble Norges ambassadør kalt inn på teppet hos russisk UD etter en norsk diplomats «russofobiske» ytringer. Hennes tilstedeværelse er «umulig», mener Russland.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

UD bekrefter til VG at Norges ambassadør til Russland, Rune Resaland, ble innkalt til et møte med russisk UD torsdag.

På møtet skal Russland ha protestert på grunn av uttalelsene til den norske diplomaten på et hotell i Murmansk i juli.

Under møtet ble diplomatens visum trukket tilbake, bekrefter UD til VG.

Det er altså ambassadøren – og ikke diplomaten selv – som ble kalt inn til torsdagens møte.

Videoen av den norske diplomaten som skjeller ut hotellansatte i Murmansk har sirkulert på nettet den siste uken. Den har blitt bredt omtalt i russiske medier og vekket sterke reaksjoner.

Mener diplomatens tilstedeværelse er «umulig»

Torsdag skriver det russiske utenriksdepartementet at diplomatens oppførsel er «uakseptabel» og at hun kom med «russofobiske» fornærmelser.

– Etter det som har skjedd, så er den norske diplomatens tilstedeværelse i Russland umulig slik vi ser det, heter det i en offisiell uttalelse.

Etter videoen ble offentliggjort har det norske utenriksdepartementet tatt sterkt avstand fra innholdet i ytringene og beklaget hendelsen.

– I møtet gjentok ambassadøren UDs beklagelse, og at medarbeiderens ordbruk ikke reflekterer norsk politikk og norsk holdninger overfor Russland og russere, skriver Solberg til VG torsdag.

KALT INN PÅ TEPPET: Rune Resaland er Norges ambassadør til Russland. Torsdag ble han innkalt til et møte med russisk UD på bakgrunn av en norsk diplomats uttalelser i Murmansk.

Vedkommende er ansatt som seniorrådgiver i utenriksdepartementet og har vært tilknyttet det norske generalkonsulatet i Murmansk, opplyser Utenriksdepartementet til VG.

– I tråd med vanlig stillingsrotasjon har hun avsluttet sine arbeidsoppgaver ved generalkonsulatet i Murmansk, skrev Solberg i en epost til VG onsdag.

Samtidig lukkes generalkonsulatet midlertidig. Det er nå ingen norske diplomater i Murmansk.

— Medarbeideren er nå på ferie. Vi ønsker ikke å offentlig kommentere behandlingen av personalsaker, skrev Solberg videre.

– Dere bare fucker opp alt

I videoen står den norske diplomaten ved skranken på et hotell i Murmansk. Det er tydelig at hun ikke er fornøyd med at hun må vente på at rommet hennes skal vaskes.

– Jeg venter ikke ett minutt. Det er sent allerede, sier hun og fortsetter:

– Hvor rent er egentlig det rommet? Jeg er vant til rene rom, jeg er fra Skandinavia. Ikke som en russisk dame som bare vasker sånn, sier hun og stryker den ene hånden lett over benken for å illustrere.

Man kan ikke høre på videoen om de hotellansatte svarer diplomaten.

– Jeg hater russere, fortsetter hun, før hun sier:

– Dette er fuckings irriterende. Dere bare fucker opp alt. Dette hotellet er en skam og alle dere er en skam.