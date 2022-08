ANGREPET: Den prisbelønte forfatteren Salman Rushdie ble knivstukket fredag kveld. Bildet er fra 2013.

Rushdie to uker før angrepet: − Livet mitt er relativt normalt

Etter å ha levd med dødstrusler i 30 år ble forfatter Salman Rushdie (75) knivstukket på scenen under et litteraturarrangement. To uker før beskrev han livet som «relativt normalt».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Forfatter Salman Rushdie ligger i respirator og har undergått en omfattende operasjon etter angrepet i Chautauqua i delstaten New York.

Han vil trolig miste et øye og har store skader i en arm og leveren, ifølge hans agent.

Frykter mest for demokratiet

To uker før angrepet ble han intervjuet av det tyske magasinet Der Stern. Det skulle først utgis 18. august, men ble publisert lørdag.

På spørsmål om hva han i dag er redd for, svarer Rushdie at han først og fremst frykter for demokratiet:

– Jeg pleide å si religiøs fanatisme, men det vil jeg ikke si i dag. Den største faren for øyeblikket er at vi mister demokratiet vårt, sier han til magasinet og peker på at amerikansk høyesterett har fjernet retten til selvbestemt abort som et eksempel.

Da Rushdie i 1989 ga ut denne boken Sataniske Vers utstedte Irans daværende leder, Ruhollah Khomeini, en fatwa mot ham og utgiverne, altså en oppfordring til å drepe ham og en dusør for å gjøre det.

Den 24 år gamle amerikaneren Hadi Matar er siktet for drapsforsøk etter angrepet fredag kveld. Motivet hans er ukjent og Matar har selv nektet straffskyld, ifølge nyhetsbyrået AP.

UVENTET: Angrepet skjedde under et litteraturarrangement i Chautauqua i delstaten New York, der sikkerheten blir betegnet som lav.

– Livet er relativt normalt

I intervjuet kommenterer han fatwaen:

– En slik fatwa er en alvorlig sak, men heldigvis eksisterte ikke internett den gangen. Iranerne måtte fakse fatwaen til moskeene. Det var lenge siden, nå er livet mitt relativt normalt igjen.

I mange år ble Rushdie fulgt av livvakter, det har han ikke nå lengre, skriver magasinet.

Faksen er som en sykkel mot en Ferrari, sammenlignet med internett, sier han og legger til:

– Jeg tror mange i dag lever med lignende trusler som jeg gjorde da.

På spørsmål om han er nostalgisk, svarer Rushdie:

– Jeg elsker historie, men når det gjelder mitt eget liv, foretrekker jeg å se fremover. Ja, jeg er optimist.

Lav sikkerhet

Et vitne som People Magazine har snakket med forteller at sikkerheten på arrangementet var lav.

Vitnet David Brody gikk inn i lokalet i der han hørte en høy lyd.

– Først trodde jeg det var noen som ønsket Rushdie velkommen, men lyden jeg hørte var ikke applaus, sier Brody.

Han beskriver stedet som rolig og idyllisk, og sikkerheten som lav.

– Det er ingen metalldetektorer når du skal inn i amfiet. Det ligger ved en innsjø der det er mange, mange brygger, sier Brody.

Trykket lettet

Forfatter og journalist Ann-Magrit Austenå beskriver truslene han levde med etter utgivelsen av Sataniske vers som «en ekstrem belastning».

– Det var et mobilt fengsel der han ble tvunget til å flytte på seg fra døgn til døgn. Det preget livet hans i 10 år og gikk utover kontakten med de nærmeste, sier Austenå til VG.

TRYKKET AVTOK: Forfatter og journalist Ann-Magrit Austenå trodde tiden der Rushdie måtte frykte for livet, var over.

Hun har skrevet boken Arven etter Sataniske vers som tar for seg fatwaen og hvordan dette preget samfunnsdebatten og Rushdies liv.

Trykket lettet litt i 1998 da Iran tok noe avstand fra fatwaen, sier Austenå, før det igjen blusset opp under karikaturstriden tidlig på 2000-tallet.

– Da det igjen la seg, vil jeg tro at livet hans ble relativt normalt og det ikke var så stor støy rundt ham, sier Austenå.

Les også: Slik var karikaturstriden

Ble overrasket

– Ble du overrasket da han nå ble angrepet, så lenge etter fatwaen ble utstedt?

– Ja, jeg synes det var overraskende at det kom nå som det er så lenge siden, og han i mindre grad er i offentlig debatt internasjonalt. Jeg trodde det var over for ham, sier Austenå og referer til fatwaen og truslene.

– Dette blir igjen en dokumentasjon på hvor farlig det er når noen mener at de har Gud på sin side, og at de derfor har rett til å skade og drepe andre, legger hun til.

Les også Angrepet på Rushdie: Dette vet vi om gjerningsmannen Det er 24 år gamle Hadi Matar som er siktet for drapsforsøk etter år ha stormet scenen og knivstukket den prisbelønnede…

Lokalt politi har foreløpig ingen indikasjon på motivet bak angrepet, eller om gjerningsmannen gjorde det for dusøren på minst 37 millioner kroner.

– Jeg håper at dette er en mann som har handlet på egen hånd. Hvis dette er en del av fatwaen, som kan anses som en forlenget arm av det iranske regimet, så er det så mye mer alvorlig. Det ville være grotesk, sa Rushdies norske forlegger William Nygaard til VG tidligere.

Nygaard ble selv forsøkt drept utenfor sin bolig i 1993.

Forfatter Salman Rushdie sammen med forlagssjef William Nygaard på Aschehougs hagefest i 1992.