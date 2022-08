Kina bryter kontakt med Pentagon

Kina kutter kommunikasjon med det amerikanske militæret. Dette kan eskalere konflikten i Taiwan til et kritisk punkt, melder Reuters.

Nyhetsbyrået siterer sikkerhetsanalytikere, diplomater og amerikanske tjenestemenn på dette.

Kinas utenriksdepartement kunngjorde fredag nye tiltak mot USA, inkludert avlysninger av fremtidige telefonsamtaler og møter mellom Kina og USAs to forsvarsministere, skriver CNN.

Ifølge Reuters svarer ikke Kina lenger på henvendelser fra Pentagon, hovedkvarteret til USAs forsvarsdepartement.

Kina suspenderer også samarbeid med Washington når det kommer til returnering av ulovlige innvandrere, samarbeid i kriminalsaker og kampen mot transnasjonal kriminalitet, skriver CNN.

Tiltakene skal også inkludere suspensjon av planlagte klimaforhandlinger mellom de to landene.

SVARER IKKE USA: Kinas utenriksminister Wang YI.

Ifølge den kinesiske avisen People’s Daily, som deler kommunistpartiets synspunkter, er Kinas handlinger mot USA «effektive tiltak som viser at Kina er bestemt og i stand til å ivareta nasjonen, dets suverenitet og territoriell integritet», skriver Reuters.

Dette kommer i tillegg til sanksjoner mot den amerikanske politikeren Nancy Pelosi, som følge av at hun besøkte Taiwan, til tross for at Kina frarådet dette.

USAs utenriksminister har kalt Kinas militærøvelse utenfor Taiwan for provoserende, noe som heller ikke har falt i god jord hos kineserne.

VIRTUELL PRESSEKONFERANSE: USAs utenriksminister Antony Blinken i samtaler med Filipinenes utenriksminister Enrique A. Manalo.

Lørdag sier Filipinenes utenriksminister Enrique A. Manalo til USAs utenriksminister, Antony Blinken, at regionen ikke har råd til en eskalering av konflikten, skriver Reuters.

Blinken sier lørdag at båndene mellom de to landene står sterkt, og at dagens «geopolitiske situasjon viser hvor viktig båndene dem imellom er».

Blinken fortsetter med å si at Kinas siste handlinger tyder på at landet går bort fra å løse konflikten på fredelig vis, med retning mot bruk av tvang og makt.

Hevder at Kina utfører angrepsøvelser

Taiwans forsvarsminister sier natt til lørdag at en betydelig mengde kinesiske fly og skip har gjennomført øvelser som simulerer et angrep på øya. Dette skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Flere partier med kommunistiske fly og skip er aktive rundt Taiwanstredet, herav noen krysset midtlinjen, sier ministeren, i følge The Guardian.

SOLDATER: Taiwanske soldater under landets årlige militærøvelse Han Kuang, den 28. juli. Øvelsen simulerer en respons på fiendtlige angrep på Taiwan.

Også fredag sa utenriksministeren at flere fly og skip ble observert i Taiwanstredet, herav noen krysset midtlinjen. Ifølge ministeren er det snakk om 68 militærfly og 13 skip.

Midtlinjen i Taiwanstredet ble tidligere ansett som en uoffisiell grense mellom Kina og Taiwan. I 2020 erklære Kina grensen som ikke-eksisterende, og den har siden den gang oftere blitt krysset av kinesiske fartøy.

Kartet viser Taiwanstredet, et havområde mellom Kina og Taiwan, hvor Kina utfører sin pågående militærøvelse.

Fredag kom Taiwans president med en uttalelse om at Taiwan er «klare til å respondere».

– Regjeringen og militæret overvåker Kinas militærøvelser og informasjonskrig nøye, og er klare til å respondere om nødvendig. Jeg ber det internasjonale samfunnet om å støtte demokratiske Taiwan og stoppe enhver eskalering av regionens sikkerhetssituasjon, skriver hun på sin Twitter-konto.

Skal ha skutt missiler over Taiwan

Torsdag skøyt Kina flere missiler i sjøen rundt Taiwan, i Taiwanstredet. Dette i forbindelse med den store, pågående kinesiske militærøvelsen.

Japans utenriksdepartement hevder fredag at fire missiler har flydd over Taiwans hovedstad, Taipei. Dette skriver Reuters.

Paul Midford er professor i statsvitenskap ved universitetet Meiji Gakuin i Yokohama. Tidligere har han jobbet ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Midford mener missilene over Taiwan må være en symbolsk handling på at Kina ikke anerkjenner Taiwan som et eget land, derav at luftrommet tilhører Kina.

– Dette eskalerer konflikten, men jeg tror ikke på dette tidspunktet at det vil oppstå en væpnet konflikt, sa Midford til VG fredag.

SYMBOLSK HANDLING: Paul Midford mener at missilene skutt over hovedstaden Taipei er et tegn på at Kina mener Taiwans luftrom tilhører dem. Foto: Privat

Til VG fredag sa Kina-ekspert og professor ved Institutt for forsvarsstudier, Øystein Tunsjø, at det ikke er noen overraskelse at Kina skyter over Taiwan.

– Dette er den største kinesiske militærøvelsen noensinne, og en alvorlig situasjon, men man skal ikke blåse den opp, sa han.

UTNYTTER SITUASJONEN: Øystein Tunsjø sier at det interessante er at Kina bruker situasjonen til å teste ut sitt militære. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Tunsjø forteller at man de siste årene i økende grad har sett kinesiske bombe- og jagerfly komme inn i soner (ADIZ) utenfor Japans og Taiwans luftrom.

– Når man kommer inn i disse områdene skal man melde fra, men det gjør ikke Kina. Da må Japan og Taiwan opp på vingene – det er ikke uvanlig, men omfanget her er stort. Norge gjør det samme opp mot Russland, men ikke ofte, sier eksperten.

– Dersom Kina kommer inn i Taiwans luftrom eller havområde vil konflikten eskalere ytterligere, utdyper han.

Taiwans utenriksminister sier at missilene over Taipei var såpass høyt i luften at de ikke utgjorde noen trussel.

BBC skriver at også at et kinesisk, statelig media har rapportert at missiler har flydd over Taiwan. Dette skal være den første gangen at missiler går over landet.

