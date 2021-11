TRAGEDIE: Her er nødetater ved havnen i den franske kystbyen Calais.

Flere mistet livet i Den engelske kanal: Fire pågrepet

De var på vei mot det de kanskje hadde håpet at skulle bli starten på et nytt og bedre liv. Men båten de satt i sank i Den engelske kanal – til nå har 27 mistet livet.

Av Camilla Svennæs Bergland og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Blant ofrene er fem kvinner og ei ung jente. To overlevende er funnet, mens minst én person skal være savnet. Ofrenes nasjonalitet er foreløpig ikke kjent.

– Det er Europas dypeste verdier – humanisme, respekt for enkeltmenneskets verdighet – som er i sorg, sier Frankrikes president Emmanuel Macron onsdag.

Ulykken er den dødeligste som har rammet den travle migrantruten mellom Frankrike og Storbritannia siden den ble tatt i bruk i stor skala i 2018, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Påtalemyndigheten i Frankrike har nå åpnet etterforskning, og allerede skal fire personer være pågrepet, opplyser Innenriksminister Gérald Darmanin.

– Den kriminelle naturen til smuglerne som organiserer disse overfartene, kan ikke fordømmes nok, tvitrer Dramanin, som tar til orde for en «sterk internasjonal reaksjon».

Ifølge BBC skal flere andre båter ha forsøkt å ta seg over onsdag.

DEMONSTRANTER: Aktivister møtte opp i Calais etter ulykken for å protestere hvordan migrantene blir behandlet

Sent onsdag kveld ønsker Boris Johnson en enighet med Frankrike om en felles politipatrulje, skriver The Guardian.

Meldingen kom etter at Macron ba om et hastemøte for europeiske ministre – hvor Johnson skal ha tatt til orde for et tettere samarbeid med Frankrike mot kriminelle menneskesmuglere.

Etter en telefonsamtale mellom de to lederne er landene enige om å gjøre mer.

– Begge lederne var enige om at det tragiske tapet av menneskeliv i dag er en påminnelse om at det er helt nødvendig å holde alle muligheter åpne for å stanse disse livsfarlige overfartene og bryte opp forretningsmodellen til de kriminelle gjengene som står bak dem, sa en talsmann for den britiske regjeringen.

Franske politifolk patruljerer området rundt den tidligere migrantleiren kjent som «jungelen» i Calais nord i Frankrike. Tusenvis av mennesker forsøker hvert år å ta seg over Den engelske kanal til Storbritannia fra dette området. For mange ender det med døden.

Det siste året har stadig flere mennesker på flukt fra konflikt eller fattigdom lagt ut på reisen fra Nord-Frankrike over kanalen i små, skrøpelige fartøy. De håper å få asyl eller bedre levekår i Storbritannia.

Tall fra det britiske nyhetsbyrået PA viser at 25.700 mennesker har krysset kanalen i små båter hittil i år, tre ganger så mange som i hele 2020.

De 27 som nå er bekreftet omkommet dro ut fra Dunkerque øst for Calais i båt på vei til England, og dødstallet steg gradvis etter de første meldingene om forliset.

– Jeg er sjokkert, forferdet og dypt bedrøvet over tapet av menneskeliv til sjøs, sa Storbritannias statsminister Boris Johnson etter å ha ledet et krisemøte i sitt eget regjeringsapparat om forliset.

Frankrikes president Emmanuel Macron opplyste onsdag kveld at dødstallet hadde steget til 31, men senere ble tallet nedjustert til 27 av innenriksdepartementet.

Ifølge franske myndigheter er 7.800 mennesker reddet i Den engelske kanal i år. Tallet på mennesker som forsøker å ta seg til England, er doblet bare siden august.

Før onsdagens tragedie var syv mennesker bekreftet eller fryktet omkommet i ulike hendelser hittil i år.