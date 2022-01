BEKYMRET: Nattaly Spikes sammen med datteren. Hun mener Kenosha ikke lenger er en trygg by.

Skjøt og drepte to: Frifinnelsen som splitter USA

KENOSHA (VG) Kyle Rittenhouse var bare 17 år da han tok med seg en halvautomatisk rifte over delstatsgrensen til en BLM-demonstrasjon. Der avfyrte han skudd som drepte to og skadet en. I november ble han frifunnet for drap.

Publisert: Nå nettopp

– Min personlige mening er at han er uskyldig, sier Logan Kraimer i full gang med å henge opp byens julepynt.

– Hadde dette vært en som meg hadde jeg blitt funnet skyldig, sier Glenn utenfor huset sitt rett ved der Rittenhouse avfyrte de dødelige skuddene.

IKKE ENIG DOMMEN: Glenn bor bare et steinkast fra der Ritterhouse avfyrte de dødelige skuddene.

De bor begge i elvebyen Kenosha i delstaten Wisconsin – byen som ble satt på kartet under de massive demonstrasjonene som fulgte etter at 29 år gamle Jacob Blake i august 2020 ble skutt med syv kuler av det lokale politiet.

De to innbyggerne er også begge dypt uenige i domsavgjørelsen i den kjente Rittenhouse-saken som i stor grad har splittet amerikanere nok en gang.

NØDVERGE: Logan Kraimer mener, i likhet med juryen, at Rittenhouse handlet i nødverge.

«Terrorister»

La oss spole tilbake til 2020.

USA er en kruttønne og resten av verden følger tett med i frykt for det mange spekulerer kan være starten på en borgerkrig.

Etter flere vold- og skyteepisoder begått av amerikansk politi mot svarte, skrikes ordene «Black Lives Matter» i flere amerikanske byer mens flammene står opp i noen av dem.

Se VG-fotografens egne bilder fra noen av demonstrasjonene i 2020:

forrige





fullskjerm neste OPPTØYER: I mai 2020 var det voldsomme protester i Minneapolis etter drapet på George Floyd. 1 av 4 Foto: Thomas Nilsson / VG

BLM-bevegelsen får stor internasjonal oppmerksomhet. Enkelte poster et svart bilde på sosiale medier til støtte for bevegelsen, andre samler seg i tusentall for å rope høyt om urettferdighet.

Men motdemonstrasjonene og reaksjonene kommer også raskt.

I konservative medier i USA brukes ord som «voldelige kriminelle» om demonstrantene.

Les også: Visste du at 93 prosent av BLM-demonstrasjonene gikk fredelig for seg?

Også USAs tidligere president Donald Trump omtaler bevegelsen som «et symbol på hat», og kaller demonstrantene «terrorister».

– Mange burde vært arrestert fordi mange av dem er profesjonelle anarkister som hater landet vårt.

Sitatet fra Trump er hentet fra en pressekonferanse etter de massive BLM-demonstrasjonene i Portland sommeren 2020.

forrige

fullskjerm neste VISER SIN STØTTE: I krysset hvor skuddene til Rittenhouse falt har en nabo malt en støtteerklæring til BLM-demonstrantene på gjerdet sitt. 1 av 2 Foto: Thomas Nilsson / VG

Selvforsvar

To dager etter Blake ble skutt av politiet med de syv skuddene som ender opp med å gjøre ham lam, drar 17 år gamle Kyle Rittenhouse fra gutterommet i Illinois.

Med seg har han førstehjelpsutstyr og et halvautomatisk våpen.

Noen timer senere skyter Rittenhouse tre personer.

Joseph Rosenbaum og Anthony Huber mister livet.

Gaige Grosskreutz blir såret.

I november 2021 står en gråtkvalt Rittenhouse – som har blitt 18 år – på tiltalebenken. Han mener han handlet i selvforsvar.

FRIKJENT: Kyle Rittenhouse skjøt og drepte to. Han ble frikjent i november.

I juryen sitter det 12 jurymedlemmer. 11 av dem er hvite.

Dommeren i saken, Bruce Schroeder, ønsker at de drepte og den sårede ikke skal omtales som «ofre». Når telefonen hans ringer under rettssaken kommer ringetonen «God Bless the U.S.A.» på – samme sang som Trump i årevis har brukt som sin kjenningsmelodi på sine rallys.

Dommen faller og juryen mente Rittenhouse handlet i selvforsvar.

18-åringen blir frifunnet.

Splittelse

– Han var bare på feil sted til feil tid og han måtte forsvare seg selv, sier Kraimer som også hevder at han så Rittenhouse hjelpe til med oppryddingsarbeid en av dagene etter demonstrasjonene.

Kraimer trekker frem Den amerikanske grunnloven når han argumenterer for frifinnelsen, og hvordan amerikanere har rett til å eie og bære våpen.

ENIG I DOMMEN: Hverdagen i Kenosha går sin gang, til tross for at dens innbyggere ser ut til å være splittet i sitt syn på domsavgjørelsen. Logan Kraimer opp julepynt, og er enig i frifinnelsen.

Han er ikke alene om å være enig i domsavgjørelsen.

I en undersøkelse gjennomført av Morning Consult svarer 43 prosent av amerikanere at de støtter den, mens 39 er motstandere av den.

I samme undersøkelse, hvor 2200 amerikanere deltok, svarte 71 prosent av de som betegner seg selv som republikanere at de er enige i frifinnelsen. Kun 31 prosent av demokratene svarte det samme.

forrige

fullskjerm neste ROLIG: I november, kort tid etter frikjennelsen ble kjent, er det rolig i Kenosha. 1 av 2 Foto: Thomas Nilsson / VG

«Galskap»

Glenn på sin side er dypt uenig i dommen, og mener den er nok et bevis på at det er ulik rettspraksis for svarte og hvite i USA.

– De bryr seg ikke om oss. De gjør akkurat det de vil, sier han og henviser til sin egen hudfarge.

Han trekker også frem hvordan Jacop Blake ble skutt av politiet og ente opp som lam. Mens Rittenhouse drepte to og ble frikjent.

– Det er galskap, sier han.

RASISME: Glenn har bodd i Kenosha de siste tredve årene, og mener at politiet i byen ikke bryr seg om svarte.

Spencer Sunshine forsker på fascistiske grupper i USA og mener frifinnelsen av Rittenhouse er en seier for anti BLM-grupper.

– Åpenbart så er anti BLM-grupper i ekstase, sier han til VG.

Han trekker frem hvordan taktikken blant høyreekstreme i årevis har vært å oppildne massene på demonstrasjoner, bruke vold for så å hevde selvforsvar.

– Dette juridiske resultatet åpner for at andre kan begå de samme handlingene, vel vitende om at de sannsynligvis ikke vil bli dømt selv om de dreper noen, sier han.

FORSKER: Spencer Sunshine er en anerkjent ekspert på høyreekstreme miljøer i USA. Han er forsker og journalist med doktorgrad i hvit nasjonalisme i USA, og har skrevet bok om det væpnede patriotiske miljøet i Oregon.

Ikke én vei

Samme uke som Rittenhouse-dommen falt, kom også avgjørelsen i en annen stor rettssak i USA, nemlig Ahmaud Arbery-saken.

Her ble en far, en sønn og en nabo dømt for drapet på amerikanske Arbery som var på joggetur. De jaget ham i en pickup bil, skjøt ham og filmet drapet. Domsavgjørelsen ble sett på som en stor seier for svartes rettigheter i USA, og de tre risikerer nå livstid i fengsel.

Les mer: Sønnen hennes ble brutalt drept på joggetur: − En lang og hard kamp

Sunshine trekker frem nettopp denne saken som et eksempel på at domstolene ikke nødvendigvis kun går i én bestemt retning i USA.

– På venstresiden i USA er rasespørsmål nå sentrum for oppmerksomheten, spesielt når det gjelder svarte og urfolk; mens på samme tid på høyresiden er det en bevegelse i motsatt retning.

PÅ ÅSTEDET: Nattaly Spikes sammen med datteren i gaten hvor Jacob Blake ble skutt av Kenosha-politiet i august 2020. Hun bor i samme gate.

«Gir opp»

I gaten hvor de syv politiskuddene falt – som ble starten på de dramatiske dagene i Kenosha – står Nattaly Spikes med datteren på armen.

– Dette er ikke lenger en trygg by, sier hun og peker bort på der Blake ble skutt av politiet.

– Kenosha har aldri blitt det samme.

Hun var selv ute å demonstrerte da Rittenhouse avfyrte de dødelige skuddene – men ble ikke vitne til det som skjedde.

FRYKTER HEVNAKSJONER: Spikes er ikke enig i frifinnelsen og mener folk er sinte.

– Jeg tror folk gir opp. De føler ikke lenger at det er håp.

– Jeg spurte en kollega her om dagen som kom fra Mexico hvorfor hun ville komme hit. Da svarte hun at USA er et fritt land. Da svarte jeg «hvordan er USA et fritt land» sier hun og lar spørsmålet bli hengende i luften.

Hun mener at siden de to som ble skutt var hvite så kan ikke drapet i seg selv knyttes til rasisme, men hvis det var henne på tiltalebenken, mener hun i likhet med Glenn, at hun ikke hadde blitt frikjent.

Hun frykter nå at folk vil hevne seg – fordi folk ikke kjenner at de har fått rettferdighet.

– Man kan ikke bare komme unna med å drepe to uskyldige mennesker, og forvente at folk ikke er sinte for det.