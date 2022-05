STEILE FRONTER: Tilhengere for selvbestemt abort og abortmotstandere (t.v.) i verbal klinsj mot hverandre under en demonstrasjon utenfor amerikansk høyesterett i Washingtong D.C. 4. mai i år.

Tror abortpilledebatten blir neste kampsak i et splittet USA

Dersom Høyesterett i USA forkaster den føderale retten til selvbestemt abort, vil neste strid stå om medisinsk abort, mener helseeksperter.

Av Silje Kathrine Sviggum

De frykter at konservative krefter i USA skal redusere kvinnens rett til å bestemme over egen kropp til et minimum. Flere konservative republikanske lovgivere har allerede prøvd å forby abortpiller fra å bli sendt i posten eller bestilt fra utlandet, skriver The Washington Post.

Retten til selvbestemt abort i USA kan forsvinne dersom uttalelsene i et lekket utkast stemmer. Amerikanske kvinner har hatt rett til selvbestemt abort siden 1973 etter den såkalte «Roe vs. Wade»-kjennelsen i Høyesterett.

Helseeksperter som støtter retten til selvbestemt abort sier nå at den neste kampen vil stå om abortpiller. Medisinsk abort består av en pillekombinasjon som kan tas hjemme. I USA skrives slike abortpiller ut de første ti ukene av svangerskapet. Metoden står for 54 prosent av alle aborter i USA, skriver Reuters.

ABORTPILLER: I desember 2021 løsnet amerikanske helsemyndigheter på restriksjonene på abortpillen mifepristone. Bildet er tatt på en klinikk i Des Moine, Iowa.

Tallet er hentet fra The Guttmacher Institute, en forskningsorganisasjon som støtter abortrettigheter. Trenden har økt på under coronapandemien da det ble besluttet å gjøre abortpillen mifepristone lettere tilgjengelig. Legemiddelet brukes med en andre pille, misoprostol, for å fremkalle det som egentlig er en spontanabort.

Ifølge nyhetsbyrået har antallet kvinner som ber om resepter på abortpiller eller informasjon om bruken om dem eksplodert siden lovutkastet ble lekket.

Økt etterspørsel

Administrerende direktør Christien Pitney i telehelsepraksisen Forward Midwifery, som er basert i Washinton D.C., sier til Reuters at antall kvinner som henvender er tredoblet etter lekkasjen. Antallet er «vanvittig høyt», opplyser hun.

– Jeg har snakket med en rekke klinikere som nå lagrer opp for å være sikker på at de har adgang til abortpillen, uttaler hun.

Pillene får de tilgang til fra utenlandske firma, som østeriskbaserte Aid Access, som sender pillene i posten. Selskapet har ifølge flere amerikanske medier opplevd en markant økning i etterspørselen.

I Alabama ønsker den republikanske delstatsrepresentanten Andrew Sorrell å forby bruken av abortpiller, men han har ingen illusjon om at det kan forhindres fullstendig:

– Alt du gjør ulovlig, vil det være et svart marked for. Det er et svart marked for narkotika, det var et svart marked for alkohol under forbudstiden, sier Sorrell til The Washington Post med henblikk til perioden 1920 til 1933 da produksjon, salg og transport av alkohol var forbudt i USA.

Frykter straffeforfølgelse

Dersom den føderale retten til abort forsvinner, vil medisinsk abort trolig bli en enda hyppigere brukt metode for å avslutte tidlig svangerskap. Dermed vil kampen kunne stå mellom delstatene som forbyr en slik abort og de som fortsetter å tillate det, skriver The New York Times.

– Med tanke på at de fleste aborter skjer tidlig i svangerskapet og medisinsk abort er vanskeligere å spore og allerede den foretrukne metoden, kommer dette til å bli en stor sak, sier Mary Ziegler, gjesteprofessor i jus ved Harvard-universitetet, til avisen.

Hun og andre juridiske eksperter ser for seg en fremtid der stater som forbyr abort kommer til å straffeforfølge leger og andre helsearbeidere i stater der abort er lovlig, dersom disse hjelper kvinner i stater der abort er ulovlig.

Ziegler tror også det vil komme forsøk på å blokkere organisasjoner eller fond som gir økonomisk hjelp til å reise til stater der abort er lovlig.

Kan bli enda strengere

Det forventes nå at halvparten av amerikanske delstater raskt vil gjøre alle abortmetoder ulovlige. De resterende vil trolig fortsette å tillate abort. Flere av de sistnevnte forbereder seg nå på hjelpe både egne innbyggere og kvinner fra stater der abort kan være forbudt.

Kjennelsen Roe vs. Wade fastslår at kvinner har rett til selvbestemt abort frem til fosteret er levedyktig, noe det er rundt uke 22 til 24. I motsetning til i Norge har USA ingen lov om selvbestemt abort, og en rekke delstater har derfor vedtatt lover som innskrenker kvinners rettigheter.

Etter at Texas 1. september 2021 innførte en abortlov som forbyr abort etter at de første hjerteslagene registreres – noe som vanligvis skjer i svangerskapets sjette uke, et tidspunkt så tidlig at ikke alle kvinner vet at de er gravide – har abortstriden blusset opp i USA. En rekke delstater har den siste tiden strammet inn sitt lovverk.

ABORTMOTSTANDER: Tolvbarnsfar og abortmotstander Coleman Boyd skriker til en kvinne i en bil som er på vei ut fra parkeringsplassen til delstaten Mississippis eneste abortklinikk i desember i fjor. Klinikken ligger i byen Jackson.

Medisinsk abort er mindre kostbart og inngripende enn en kirurgisk utført abort. I desember i fjor besluttet amerikanske helsemyndigheter å gjøre abortpillen mifestrone lettere tilgjengelig. Pasienter kan derfor få en slik pille via video, telefon eller onlineskjema og deretter motta pillene i posten.

Flere konservative stater har imidlertid allerede besluttet lover som begrenser medisinsk abort. Nitten amerikanske delstater har forbud mot bruk av telekonsultasjoner ved abort. I år har Americans United for Life medisinsk abort som en av sine fremste prioriteter for 2022.

Møter motstand

Antiabortforkjemperen Mallory Carroll, som jobber for antiabortgruppen Susan B. Anthony List, oppsummerer utviklingen:

– I løpet av det siste året har Arizona, Arkansas, Indiana, Montana, Ohio, Oklahoma, South Dakota og Texas vedtatt sikkerhetstiltak på statlig nivå for å stoppe postordreabortmedisiner. Nylig sendte Tennessee-lovgivningen slike beskyttelser til guvernør Bill Lee, forteller hun til The New York Times.

I tillegg til å lage helse- og sikkerhetsstandarder, øker statene også kravene til rapportering av komplikasjoner fra abortmedisiner, påpeker Carroll, som kaller retten til selvbestemt abort en «folkehelsetrussel».

Går det som hun og andre antiaborttilhengere ønsker, blir det i stater som Texas, Missouri, Utah og Tennessee forbudt med abortkonsultasjoner via video fra et hvilket som helst sted i disse delstatene, selv om legen er lokalisert i en stat med lovlig abort.

ABORTFORKJEMPER: Derenda Hanckock (62) jobber med å eskortere kvinner som skal ta abort inn til «The Pink House». Det rosa huset i Jackson, Mississippi, er delstatens eneste abortklinikk.

Kvinner som ønsker abort vil – dersom restriksjonene innføres – måtte reise til en stat der online-, video- eller telefonkonsultasjoner er lovlige. De vil også måtte motta abortpillene per post i en stat med lovlig abort.

Ifølge The New York Times er dette allerede tilfelle for flere pasienter som bor i en av statene som forbyr bruk av telemedisinkonsultasjoner for abort.

Kristin Ford, talskvinne for NARAL Pro-Choice America, sier til The New York Times at kvinner i USA tidligere sto i reell fare for å forblø i bakgater. Hun sikter da til alle illegale abortene som ble utført før retten til selvbestemt abort ble innført, ofte med døden som konsekvens.

– I før-Roe-verdenen var det en legitim bekymring for at folk kunne blø ut i bakgatene. Det er ikke virkeligheten vi står overfor nå. Det vi ser på er en verden av kriminalisering.

