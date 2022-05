Aktiver kart

UD bekrefter: Norsk kvinne død i Tyrkia

Tyrkiske medier melder at kvinnen antakelig døde som følge av drukning, men at hun vil bli obdusert for å fastslå endelig dødsårsak.

Publisert: Nå nettopp

Utenriksdepartementet bekrefter dødsfallet overfor VG torsdag formiddag. Den avdøde kvinnens pårørende er varslet.

– Utenriksdepartementet er kjent med at en norsk borger er funnet omkommet i Tyrkia, sier pressetalsperson Ragnhild H. Simenstad til VG.

Simenstad sier videre at ambassaden i Ankara har kontakt med pårørende.

– De følger opp i tråd med gjeldende rammer for konsulær bistand, sier hun.

Kvinnen ble funnet i vannkanten på en strand i Antalya, ifølge tyrkiske medier.

UD ønsker ikke å kommentere kvinnens dødsårsak, utover å bekrefte at de er kjent med dødsfallet.