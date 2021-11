DØR: Polske sykehus fylles nå opp av døende coronapasienter som ikke har tatt vaksinen.

Her dør vaksinemotstandere: − Mange som ikke tror på det

WARSZAWA (VG) Europa herjes av en ny smittebølge. I Polen splitter vaksinen landet samtidig som vaksinemotstanderne dør.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Når du forteller til pasientene at de vil bli intubert og satt i respirator, angrer de da på at de ikke tok vaksinen?

– Nei. Noen av dem anerkjenner ikke engang at covid eksisterer, forteller legen Bartosz Rustecki.

Han er en av legene ved Wojskowy-sykehuset i Warszawa i Polen, og jobber nå i førstelinjen av en ny smittebølge som herjer landet.

Men i denne smittebølgen er det vaksinemotstanderne som dør. Bare på onsdag denne uken døde 460 mennesker av corona i Polen.

– I avisene så kan de se at mennesker dør, men det er mange som ikke tror på det. Som for eksempel denne mannen, forteller legen.

Iført smitteverndrakt, maske og visir peker han på en mann i 50-årene som ligger like ved.

– Han tror ikke på vaksinen, forteller legen.

Mannen er intubert, og instrumentene lager en repetitiv pipelyd mens han ligger urørlig med ansiktet ned. Han er lagt i koma, og en maskinell ventilator tvinger luft inn og ut av kroppen hans.

– Kommer han til å overleve?

– Nei, det tror jeg ikke.

forrige









fullskjerm neste FULLT: Coronasykehusene i Polen fylles nå opp av vaksinemotstandere. 1 av 6 Foto: Kyrre Lien

I Polen er det nå kun 53 prosent av befolkningen som er fullvaksinert, mot 70 prosent av Norges befolkning, viser VGs coronaoversikt.

Samtidig som nær 80 000 mennesker har mistet livet til corona i Polen, har de også blant Europas høyeste overdødelighet. Det har dødd 128 000 mennesker mer enn vanlig i landet det siste året.

Men der det i de forrige smittebølgene var mangel på vaksiner som var utslagsgivende, er det denne gangen manglende vaksinevilje som bidrar.

Selv om studier viser at vaksinering er den mest effektive måten for å unngå å bli smittet, havne på sykehus, eller dø hvis man først er blitt smittet, har det vært vanskelig å overtale den polske befolkningen til å la seg vaksinere.

Den sittende presidenten Andrzej Duda er blant landets best likte politikere. Han kommer fra det nasjonalkonservative Partiet for lov og rettferdighet (PiS), og har regjert siden 2015. Duda har vært en uttalt motstander mot altfor strenge coronarestriksjoner.

– Jeg er veldig skeptisk til obligatorisk vaksinering, uttalte han.

Selv har Duda tatt vaksinen, men han har sagt at det er på grunn av den jobben han har, selv om han liker det eller ei.

Regjeringens medisinske råd har anbefalt å innføre coronarestriksjoner for å få ned smitten, men dette har ikke regjeringen ønsket å innføre.

SKEPTISK: Karolina (28) forteller at halvparten av vennene hennes ikke har tatt vaksinen. Hun tok den bare fordi hun ville på ferie.

Ønsker ikke vaksinen

– Jeg tok bare vaksinen fordi jeg ville dra på ferie til Hellas. Jeg tror ikke nødvendigvis den hjelper, forteller 28 år gamle Karolina i byen Hajnowka.

Hun forteller at omkring halvparten av vennene hennes har tatt vaksinen.

Den polske vaksineringen er splittet mellom by og bygd, og det er i de rurale strøkene de mest skeptiske befinner seg.

Noe av skylden for den manglende vaksineringen legges på desinformasjon fra sosiale medier.

Det har også vært store demonstrasjoner mot coronarestriksjoner i Polen. Vaksinesentre er blitt angrepet og satt i brann.

I bygda Siemianówka treffer VG en kvinne som ikke vil oppgi navnet sitt.

– Jeg har ikke bestemt meg ennå, men jeg tror ikke jeg vil ta vaksinen. Vi bor rett ved skogen, og går bare til butikken og tilbake. Vi omgås ikke andre mennesker, forklarer kvinnen i 50-årene, før hun haster inn i boligen sin.

FLYTTES: Når en pasient skal bytte posisjon, kreves det mange mennesker.

– De er idioter

Inne på Wojskowy-sykehuset ligger det tolv coronapasienter i koma.

– Alle disse pasientene er kritisk syke. Og alle er uvaksinerte, forteller legen Bartosz Rustecki.

– Hva syns du om det?

– De er idioter. Hva annet kan jeg si?

Han anslår at kun 20 prosent av pasientene som havner i respirator, kommer til å overleve.

– Under de forrige coronabølgene så hadde vi medfølelse for pasientene fordi vi ikke kunne hjelpe dem, men denne situasjonen kunne vært unngått. Disse menneskene burde vært vaksinert, da ville de ikke vært her.

MISTET VENNER: Sykepleier Paulina Torska (32) forteller at hun har fått dårligere kontakt med flere av vennene sine som ikke har ønsket å la seg vaksinere.

– Det er fysisk og mentalt vanskelig å jobbe her. Mentalt tungt fordi pasientene bare går én vei – til himmelen, forteller sykepleier Paulina Torska (32).

– Som han mannen, han er bare to år eldre enn meg.

Hun peker på seng nummer tre. En 34 år gammel mann ligger i koma og kjemper for livet.

– Det ser ut som han dør, forteller hun.

Hele familien hennes har tatt vaksinen, men det er flere av hennes venner som har nektet. Hun synes det er så rart at vennene ikke tror på moderne medisin som tross alt har vist seg å fungere.

– Kontakten min med dem er blitt dårligere fordi de ikke vil ta vaksinen. Vi tenker forskjellig.

– Nå blir flere og flere blir syke. Det er de uvaksinerte og de har sittet halvannet år på hjemmekontor og sett på Facebook, og nå skal de ut i samfunnet. Så går de på skolen og på jobb og blir smittet.

ANGRER: Denne pasienten har vært innlagt i én måned. Hun forteller at hun ikke hadde tatt vaksinen fordi fastlegen hennes hadde advart henne mot det. Nå angrer hun.

Europa stenges ned

Men det er ikke bare Polen som sliter med en dødelig coronabølge.

Over hele Europa settes det nå inn strenge coronatiltak for å stagnere smitten og dødeligheten, samt å oppfordre flere til å ta vaksinen.

Nederland har stengt ned servering etter klokken 20.00, og det er krav om coronapass for å komme seg inn på offentlige steder.

Hele Østerrike ble stengt ned i ti dager fra mandag denne uken. Myndighetene planlegger å innføre obligatorisk vaksinering innen 1. februar.

Tysklands folkehelseinstitutt bønnfaller folk om å bli hjemme for å få landets fjerde koronabølge under kontroll. Angela Merkel har også tryglet innbyggerne om å ta vaksinen.

Belgia innfører også flere tiltak. Det blir utvidet bruk av munnbind og påbudt med hjemmekontor.

Hjemme i Norge øker også coronasmitten. På fredag forrige uke holdt regjeringen en pressekonferanse hvor de meddelte at det blir skjerpede krav ved innreise, samt at de åpner for at kommuner kan ta i bruk coronapass. Sykehusene fylles også opp av syke coronapasienter.

Vaksineskepsis

Som grafen over viser, er det også den polske befolkningen i Norge som er blant de med lavest vaksinasjonsgrad.

NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski, som selv er fra Polen, tror skepsis kan være en av grunnene til at mange ikke ønsker å vaksinere seg.

– Jeg utelukker ikke at det er mange som unnlater å la seg vaksinere fordi de er skeptiske, samt at den polske befolkningen i Norge også i høyere grad er unge menn som kanskje er mer skeptiske til dette enn eldre mennesker. Kanskje er de litt mer anarkistiske enn nordmenn, tror Godzimirski.

Han tror samtidig at flere er blitt vaksinert i hjemlandet, men at det ikke er innrapportert til norske myndigheter. Det tror også overlege Preben Aavitsland hos FHI, men han peker på skepsis som viktigste årsak.

– Innvandrerne fra Polen blir påvirket av holdninger til vaksiner fra Polen. Der er det bare 53 prosent som er fullvaksinert. Det skyldes en gammel skepsis til informasjon fra myndighetene. Landet blir også utsatt for anti-vaksinepropaganda fra Russland.

Han skriver videre at de til uken vil iverksette en ny informasjonskampanje mot den polske befolkningen i Norge for å få flere til å vaksinere seg.