FORLATTE: Mange taxisjåfører har ikke lenger råd til å drive i Bangkok, på grunn av manglende etterspørsel i pandemien.

Thailand: Grønn protest fra en taxinæring i krise

De grønne biltakene er et rop om hjelp fra Thailands hardt rammede taxinæring.

Av Oda Ording

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det kunne ha vært en kunstutstilling, men de fargerike taxibilene med grønne tak er et symbol på en næring i krise.

Tusenvis av forlatte biler står side om side på parkeringsplasser i Thailands hovedstad Bangkok.

Landet går gjennom sin mest dødelige smittebølge så langt i pandemien: 99 prosent av coronadødsfallene har skjedd i denne perioden, ifølge nyhetsbyrået AP, som først omtalte saken.

Det har taxinæringen fått kjenne på kroppen. Til AP sier administrerende direktør Thapakorn Assawalertkul at selskapene Ratchapruk og Bovorn Taxi nå har kun 500 taxier som opererer i hovedstadens gater.

2500 av selskapenes biler er forlatt.

Folketomme gater er dårlig business for en næring som lever av å frakte folk rundt. Det dramatiske fallet i etterspørsel har fulgt til et tilsvarende fall i sjåførenes inntekter.

Ifølge direktøren har mange ansatte ikke lenger råd til å betale den daglige avgiften, som er i underkant av 80 norske kroner. Taxiselskapenes gjeld har vokst til svimlende 500 millioner, skriver AP.

Nå har næringen selv tatt et kreativt protest-grep:

Takene av de forlatte bilene er dekket av miniatyr-hager, der det kan dyrkes alt fra tomater til bønnestengler.

– De grønne takene er både en måte å protestere på, og en måte å sørge for at mine ansatte får mat i denne vanskelige tiden, sier Thapakorn til AP.

ASFALTHAGER: Ved hjelp av sorte søppelsekker og bambusstokker dyrker de ansatte i taxiselskapene mat på toppen av de forlatte taxibilene.

Mener situasjonen aldri har vært så ille

Ikke nok til å dekke opp for de tapte inntektene, men kanskje nok til å fange myndighetenes oppmerksomhet?

Den thailandske regjeringen har nemlig ikke utarbeidet en krisepakke for taxinæringen, ifølge nyhetsbyrået.

– Hvis vi ikke får hjelp snart, kommer vi til å slite voldsomt, sier direktøren.

Han peker på at Thailand tidligere har opplevd økonomiske kriser, men mener situasjonen for næringen aldri har vært like kritisk som nå.

Ifølge VGs oversikt er det registrert totalt 1,4 millioner smittetilfeller i Thailand siden pandemiens start.

Den siste tiden er det meldt om rundt 15.000 nye smittetilfeller daglig, som er en nedgang fra toppen i august, da det ble registrert opp mot 23.000.

