Et sverd med en lengde på én meter ble funnet ved kysten av Israel i helgen. Leder Jacob Sharvit i senteret for marin arkeologi holder sverdet.

Dykker fant 900 år gammelt sverd ved kysten av Israel

En mann fra Israel fant et antikk sverd da han var på dykkertur i Middelhavet. Ifølge eksperter er sverdet 900 år gammelt og stammer fra korsfarerne.

Av NTB og Håkon Kvam Lyngstad

Funnet ble gjort i helgen, ved havnebyen Caesarea nord i Israel. Rundt 150 meter fra kysten på fem meter dypt vann fant mannen en rekke antikviteter, deriblant flere ankere og keramikk. Sverdet er rundt én meter langt og var tildekket av skjell, opplyser antikvitetsmyndigheter i Israel.

Det antas å være rundt 900 år gammelt og skal nå undersøkes nærmere.

Området fungerte i oldtiden som en trygg havn for skip, og det er gjort en rekke arkeologiske funn her. Enkelte av funnene er så gamle som 4000 år.

– Dette miljøet har trukket til seg handelsskip gjennom alle tider, som har etterlatt seg rikelige arkeologiske funn, sier Kobi Sharvit, som er sjef for havavdelingen i Israel Antiques Anuthority (IAA) til BBC.

Sverdet er tildekket av skjell.

Sharvit forklarer videre at sverdet er ekstremt tungt, både fordi det er et enormt sverd laget av jern, men også fordi skjell og steiner har festet seg på det eldgamle våpenet.

– Det betyr at han som holdt og kjempet med dette sverdet må ha vært veldig sterk. Jeg prøver å se ham for meg på slagmarken, med all rustningen på, mens han slåss med sverdet, sier arkeolog.