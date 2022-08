MARKERER: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og kona Olena på en minneseremoni for falne soldater i Kyiv. Bildet er sendt ut av det ukrainske presidentkontoret.

Frykter angrep: Festen avlyst i Kyiv

Ukraina advarer mot faren for angrep på storbyer, når nasjonaldagen markeres. President Volodymyr Zelenskyj sier Ukraina vil ta tilbake alle okkuperte områder, og «ikke vil forhandle med terrorister».

I sentrum av Kyiv står en kolonne av russiske stridsvogner på lang, lang rekke.

Men Ukrainas hovedstad har ikke falt til russerne. Det er den første fasen i den seks måneder lange russiske angrepskrigen som markeres: Nederlaget som de russiske soldatene led da de forsøkte å ta Kyiv, da felttoget endte i ødelagte stridsvogner og en ydmykende tilbaketrekking.

Stridsvognene der russiske soldater ble beseiret, blir nå paradert i hovedgatene.

Publikum er bedt om å holde seg inne, og bare et fåtall er ute i gatene i morgentimene onsdag, fordi det fryktes russiske angrep med missiler og langtrekkende raketter.

På bilder fra Kyiv kjører en ensom mann på skateboard gjennom kolonnen med ødelagte stridsvogner.

MARKERING: Ødelagte russiske stridsvogner, utstilt i Kyiv sentrum.

24. august er Ukrainas nasjonaldag, da det markeres 31 år med uavhengighet fra Sovjetunionen.

Men årets nasjonaldag markerer samtidig et halvt år siden Russlands invasjon 24. februar.

– Vi bør være klar over at Russland denne uken vil gjøre noe spesielt ekkelt, noe spesielt grusomt, har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advart.

Zelenskyj har også brukt uavhengighetsdagen til å markere at Ukraina vil sette alt inn for å ta tilbake Krim-halvøya, som siden 2014 har vært okkupert og annektert av Russland.

– Vi bryr oss ikke om hvilken hær dere måtte ha, vi bryr oss bare om landet vårt. Vi vil kjempe for det til siste slutt. Vi har holdt ut i seks måneder. Det er tøft, men vi har knyttet nevene og kjemper for vår egen skjebne, sier Zelenskyj i en tale onsdag.

Den ukrainske presidenten utelukket en forhandlingsløsning med Russland.

– Vi vil ikke forsøke å komme fram til enighet med terrorister. For oss så er Ukraina hele Ukraina. Alle de 25 regionene, uten innrømmelser eller kompromisser, sa Zelenskyj, melder NTB.

Uro i forkant

Det var tirsdag en økende uro i Ukraina for angrep mot spesifikke sivile mål og myndighetsmål under feiringen, ifølge nyhetsbyrået AP.

USAs ambassade i Kyiv gikk tirsdag ut med en sikkerhetsadvarsel og hevdet å ha opplysninger om at Russland trapper opp angrepene mot sivil infrastruktur og myndighetsbygg de kommende dagene.

– En av nøkkeloppgavene til fienden er å ydmyke oss, ukrainere, å devaluere våre evner, våre helter, å spre fortvilelse, frykt, å spre konflikt. Derfor er det viktigere enn noensinne å aldri, ikke ett øyeblikk, å gi etter for presset fra fienden, ikke bli stresset, ikke vise svakhet, sa Zelenskyj i helgen.

Se en summering fra seks måneder med krig fra VGTV:

Avlyser arrangementer

Ifølge CNN har flere ukrainske byer, som hovedstaden Kyiv og landets nest største by Kharkiv, avlyst arrangementer mellom mandag og torsdag.

– Det er forbudt å gjennomføre større arrangementer, fredelige møter, folkemøter og andre begivenheter som samler et større antall mennesker, ifølge Kyivs militære administrasjon.

I Kharkiv vil et portforbud gjelde fra klokken 19 på nasjonaldagen til klokken 07 dagen etter.

I Kyiv benyttet folk tirsdag kveld og natt til onsdag, til å se på de ødelagte russiske stridsvognene som er utstilt:

NATT TIL ONSDAG: Kvelden og natten før uavhengighetsdagen gikk folk i Kyiv ut for å se på de ødelagte stridsvognene.

Zelenskyj advarer om at et russisk angrep ikke vil stå ubesvart:

– Hvis de slår til mot oss, vil vi komme med en kraftig respons. Jeg vil understreke at denne responsen vil vokse, den vil bli sterkere og sterkere for hver dag som går, sier Zelenskyj ifølge Reuters.

– Det blå og gule ukrainske flagget vil igjen vaie der det rettmessig bør. I alle midlertidige okkuperte byer og landsbyer i Ukraina.

Galleriet under viser bilder fra de de to første månedene av krigen:

1 / 9 27. FEBRUAR: Satelittbilder fra Maxar viste en russisk kolonne på rundt 27 kilometer i Ivankiv. 24. FEBRUAR: Olena Kurilo ble skadet under et russisk luftangrep på boligblokken hun bodde i utenfor byen Kharkiv. 26. FEBRUAR: Flere bygninger i Kyiv ble angrepet fra lufta den første perioden. 13. MARS: Lokale i byen Irpin lagde te i en kjeller de brukte som bomberom utenfor Kyiv. 6. MARS: Døde kropper lå tildekket på gaten i byen Irpin i Ukraina. Familien rakk ikke flykte. 26. MARS: Familien Venher har forsøkt å gjenvinne hverdagen mens de russiske bombeangrepene fortsetter. 28. FEBRUAR: Ukrainere stod i lange bilkøer for å komme seg ut av landet. 4. MARS: Et barn og en mann under evakueringen fra Kyiv stasjon. 2. MARS: Ukrainske soldater bærer vann til en militærbase i Lviv. forrige neste fullskjerm 27. FEBRUAR: Satelittbilder fra Maxar viste en russisk kolonne på rundt 27 kilometer i Ivankiv.

Stoltenberg: Ukraina vil seire

Ukraina må seire, og Ukraina kommer til å seire, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

I en videohilsen på seksmånedersdagen for den russiske invasjonen hyller Nato-sjefen «modige ukrainske kvinner og menn som kjemper for frihet og for landet sitt».

– Under president Zelenskyjs ledelse er dere en inspirasjon for verden, sier han.

– Nato har støttet Ukraina siden uavhengigheten og dere kan fortsatt stole på Nato så lenge det tar. Ukraina må seire, og Ukraina vil seire, sier Stoltenberg.