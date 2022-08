Alec Baldwin under et avhør med politiet etter skyteepisoden på «Rust»-settet i fjor. Kostymet ble beslaglagt.

Alec Baldwin om skyteulykken: Skylder på innspillingsleder

I et nytt intervju med CNN, gir skuespiller Alec Baldwin en innspillingsassistent og en våpenansvarlig på settet skylden for skyteepisoden på settet til filmen «Rust» i oktober i fjor.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Filmfotograf Halyna Hutchins mistet livet i ulykken da våpenet skuespiller Alec Baldwin holdt gikk av på settet til westernfilmen «Rust» 22. oktober i fjor.

Nå sier Baldwin til amerikanske CNN at han mener våpenansvarlig Hannah Gutierrez-Reed og innspillingsleder Dave Halls i produksjonen var ansvarlige for det som gikk galt.

– Noen som burde visst bedre ladet et våpen med skarp ammunisjon. Det var regiassistentens jobb. Hennes jobb var å se over ammunisjonen, og lade våpenet med blanke skudd, påstår Baldwin.

ÅSTED: Det var i denne kirken på et filmsett utenfor Santa Fe i New Mexico at filmfotograf Halyna Hutchins ble skutt og drept i en ulykke.

Baldwin mener Dave Halls har sin del av skylden, fordi det var Halls som skal ha gitt ham våpenet – og sagt at det ikke var ladet med skarp ammunisjon.

Gutierrez-Reed og Halls beskylder på sin side Baldwin for å forsøke å legge skylden over på noen andre.

– Baldwin peker videre på andre fordi bevisene peker på ham, sier Halls advokat på vegne av sin klient. Hun mener klienten blir «en syndebukk».

– Folk må ta bevisene i betrakting, bedyrer hun.

Også Gutierrez-Reeds advokat sier de er «uenige i Baldwins forsøk på å fordele skylden over på andre».

– Det er ikke opp til ham å bestemme eller dele ut skyld, sier advokat Jason Bowls.

Baldwins anklage: – Har ikke gjort det de skulle

Baldwin er altså overtydelig på at han mener de to produksjonsassistentene har skylden:

– To personer har ikke gjort det de skulle gjøre. Jeg sier ikke at jeg ønsker at de skal havne i fengsel, eller at jeg vil at livene deres skal bli et helvete. Det vil jeg ikke, men jeg vil at alle skal vite at det er disse to personene som er ansvarlige for hva som skjedde.

Han legger til at han ikke ønsker å fordømme Gutierrez-Reed for ulykken han mener hun er ansvarlig for:

– Kanskje er det katolikken i meg. Jeg ønsker ikke å se noen lide, sier han.

TYDELIG PREGET: Skuespiller Alec Baldwin i 2021 etter å ha blitt avhørt om skyteulykken.

I august konkluderte en FBI-rapport ABC News gjennomgikk med at skuespiller Baldwin må ha avfyrt våpenet som tok filmfotograf Hutchins liv.

I rapporten konkluderer FBI med at skudd ikke kunne blitt avfyrt uten at noen hadde trykket på avtrekkere – og påpeker at det var Baldwin som holdt våpenet da ulykken skjedde.

Tidligere har Baldwin hevdet at han ikke trykket inn avtrekkeren. Nå sier han til CNN at han ikke tror at hverken han eller noen andre vil bli straffeforfulgt for skyteulykken.

Den lokale riksadvokaten i New Mexico har ikke tatt ut siktelse i saken ennå. Etterforskere venter på Baldwins telefonlogg som en del av etterforskningen videre, har den lokale sheriffen opplyst.

Dette skjedde:

Det var under en prøveinnspilling i en kirke på western-filmsettet at det umiddelbart verdenskjente skuddet gikk av 22. oktober i fjor.

RANCH: Bonanza Creek Ranch – filmsettet hvor «Rust» skulle filmes ferdig. Produksjonen av filmen har ikke blitt gjenopptatt etter skytetragedien.

Dave Halls skal ha ropt at våpenet var uladd – en såkalt «cold gun» – da han ga det til Alec Baldiwin. Halls har hele tiden sagt at han ikke selv visste selv at våpenet var ladet med skarp ammunisjon.

Skuddet tok livet av filmfotograf Halyna Hutchins (42) og skadet regissøren på westernfilmen «Rust». I en nødsamtale sa en mann på settet til politiet at de hadde «en som ligger nede», før Hutchins ble fraktet vekk i helikopter.

I obduksjonsrapporten av Hutchin, som også ABC har fått tilgang på, slås det fast at dødsårsaken hennes var et skuddsår i brystet.