ØRSTE SKOLEDAG: 1. september er alltid første skoledag i Russland. Dette bildet er fra Alexander Griboyedov skole i Moskva i dag.

Putin-regimet vil ha barnas lojalitet: − Dette er ren propaganda

Russiske skolebarn skal lære at sanne patrioter bør være klare til å ofre livet i krigen i Ukraina. VG har gått gjennom de nye russiske skoleplanene, og funnet intensiv propaganda.

Publisert: Nå nettopp

Tradisjonen tro i Russland har barna sin første skoledag den 1. september.

Kunnskapsdepartementet har bestemt at elevene i det nye skoleåret skal ha en ukentlig leksjon som heter «Samtaler om det viktige». Der skal de bli fortalt at krigen i Ukraina er et eksempel på ekte kjærlighet til landet og det russiske folk – og at en ekte patriot alltid bør være klar til å dø for fedrelandets lykke.

De gravende journalistene i uavhengige istories.media har sett på opplegget som kunnskapsdepartementet i Moskva har sendt ut til skolene. Det samme har VG.

Utdrag fra planen som russiske lærere har fått før det nye skoleåret.

Den nye leksjonen skal ifølge kunnskapsdepartementet «beskytte det russiske samfunnet mot destruktiv informasjon og psykologisk påvirkning» og «styrke tradisjonelle russiske åndelige og moralske verdier», heter det.

Barna skal også bli fortalt at krigen i Ukraina handler om «beskyttelse av befolkningen i Donbas, som er utsatt for mobbing og undertrykkelse fra Kyiv-regimet». Beboerne i «folkerepublikkene» Donetsk og Luhansk «er russere, så deres retur til Russland er viktig», hevdes det videre.

Det russiske militæret skal beskrives som «helter».

«Patriotisk narrativ»

– Det er ikke uventet at dette skjer. Det handler ikke bare om skoler og universiteter, men hele det russiske samfunnet, sier professor Veli-Pekka Tynkkynen ved Aleksanteri-instituttet til VG.

– Putin-regimet ønsker å opprettholde det patriotiske narrativ, og er villig til å bruke vold for å gjøre det. Lærere som ikke følger ordrene om å undervise på denne måten, mister jobben eller blir satt i fengsel. På den måten blir barn og unge og rekruttert til å tyste om lærere som ikke følger regimets linje i sin undervisning, fortsetter professor Tynkkynen.

En lærer leder sine elever til det nye klasserommet på første skoledag i 2018. 1. september er alltid første skoledag i Russland.

Ifølge professoren er dette noe av det samme som vi så i Stalin-tiden på 1930-tallet.

– Barn som gikk mot sine foreldre. Det er ikke samme vold som under Stalin, men den totalitære tanken er den samme. Putin-regimets narrativ er i fokus overalt i samfunnet – fra idrettsarenaen til arbeidsplasser. Overalt.

Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen vokste selv opp i Sovjetunionen. Hun mener undervisningsopplegget minner om det hun opplevde under kommunismen:

– Dette er ren propaganda og minner om da vi hadde «politisk informasjon» på timeplanen én gang i uken i Sovjet-tiden. Vi ble tvunget til å støtte kommunistene. Nå er det Putin-regimet som prøver å få lojalitet fra barna og deres foreldre, sier Sangadzhieva.

«Spesialoperasjon»

Hun tror neppe budskapet når frem:

– En ting er å elske hjemlandet og være stolt av det, men her står det at du alltid skal være klar til å gi livet ditt for det store landet. Det er mer ekstremt enn vi opplevde under kommunismen, da krigen ble fremstilt som det mest forferdelige og livet som det beste.

De yngste barna – de to første årene på skolen – skal først og fremst lære om kjærlighet til russisk natur, deretter skal det handle om at kjærlighet til fedrelandet skal overføres fra generasjon til generasjon. De skal blant annet lære at det «ikke er skummelt å dø for fedrelandet».

«PROPAGANDA»: Inna Sangadzhieva er russisk og jobber for Helsingforskomiteen i Norge.

Fra trinn fem skal barnet lære om det som Putin kaller «spesialoperasjonen» i Ukraina, hvordan befolkningen i Donbas skal beskyttes, at Ukraina skal avvæpnes og at NATO ikke skal få plassere militære baser på ukrainsk territorium. De russiske styrkene, sammen med soldatene fra «folkerepublikkene», jobber aktivt for å nå disse målene. I manuset som lærerne skal forholde seg til, heter det at den militære bistanden fra Vesten bidrar til å øke antall ofre for operasjonen.

Fra 8. klassetrinn skal de russiske barna læres opp til at «virkelig patriotiske mennesker er klare til å forsvare hjemlandet med våpen i hånd».

En mor fra Novosibirsk, Anna, sier til istories.media at hun vil beskytte sin sønn mot timene med «Samtaler om det viktige». Hun anser det som feil at han skal påtvinges kjærlighet til hjemlandet, spesielt i den formen skal gjøres ifølge læreplanen.

Skjennepreken

Svetlana fra Moskva forteller at hun overførte datteren til stadig mer hjemmeundervisning tidlig i krigen, fordi det ble stadig mer patriotisk undervisning. Men det gikk ikke så bra.

– Læreren ga henne skjennepreken foran hele klassen for at hun ikke hadde kjøpt blomster og knyttet med St. George-bånd.

Det svarte og oransje St. George-båndet brukes i Russland som tegn på støtte til den russiske krigføringen i Ukraina.

FØRSTE SKOLEDAG: Elever venter på å slippe inn på første skoledag på en skole i St. Petersburg i 2021.

I vår fikk lærerne ved Moskva-skolene tilbud om en digital konferanse om patriotisk undervisning – med to av de mest kjente kvinnene i Russland:

«Propagandasjefen» Margarita Simonjan og den mektige pressetalskvinnen i utenriksdepartementet Maria Zakharova.

Simonjan sa at lærerne kunne ha sine private meninger om Ukraina og Putin, men siden de jobber på en offentlig skole, må de beskytte statens interesser.

Ifølge istories.media har en kjent journalist anbefalt lærerne å bruke hans nettside med 380 historier om russiske heltedåder i Ukraina.

– Det er viktig å fortelle barna om dette nå, skal han ha sagt under et møte i Sotsji.