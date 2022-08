FLYTTES FRA KRIM: Seks kampfly av typen Su-35s skal allerede være ute fra Krim, skal vi tro en hemmelig Nato-rapport.

Hemmelig Nato-rapport: − Russland henter hjem kampfly fra Krim

Eksplosjoner på Krim den siste tiden kan ha ført til at Russland tar grep som på sikt kan svekke angrepsevnen sør i Ukraina. Det kommer frem i en hemmelig Nato-rapport.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er Business Insider som har fått tilgang på en hemmelig Nato-rapport hvor opplysningene kommer frem.

Russland har allerede flyttet ti kampfly, seks av typen Su-35s og fire MiG-31BM fra anekterte Krim og tilbake til Russland. Ifølge rapporten er planen at alle fly skal trekkes ut. Det kan være som svar på flere eksplosjoner på Krim de siste ukene.

Ukraina har ikke tatt ansvar for eksplosjonene, selv om landet i juli varslet angrep mot den russiske Svartehavsflåten på Krim. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har også gjort det klart at Ukrainas mål er å ta tilbake Krim, som Russland anekterte i 2014.

Å flytte flyene ut av Krim vil gjøre det vanskeligere for Russland å bruke dem i krigen i Ukraina. Belbek-basen i nærheten av Sevastopol er nemlig den viktigste Russland har til støtte for kampene i Sør-Ukraina og i Svartehavet, ifølge rapporten.

Den danske senioranalytikeren Jacob Kaarsbo i tenketanken Europa sier det er en alvorlig situasjon for russerne, dersom det stemmer at de må trekke fly ut av Krim på grunn av eksplosjonene.

– Det er svært få sikre opplysninger, men de har spilt en viktig rolle for den russiske fronten i sør. Det er en alvorlig situasjon for russerne at hele dette området nå er truet, sier han til danske TV2.

Han sier at det å trekke ut fly vil gjøre reaksjonstiden til russerne lenger