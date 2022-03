ØST-UKRAINA: En russisk soldat med «Z» på kjøretøyet i bakgrunnen fotografert i Luhansk-regionen i Donbass.

Eksperter ikke optimistiske: − Element av bløff

Eksperter tror ikke på noen snarlig slutt på Ukraina-krigen og antyder at de russiske uttalelsene om at de nå skal konsentrere seg om Donbass-området, kan være en bløff.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets Høgskole tror ikke at krigen er inne i en ny fase.

– Vi ser for oss flere scenarier, men mest sannsynlig har russerne kjørt seg fast for en god stund. De har ikke nok styrker til å fortsette fremmarsjen. Det kan bli nye kamper og ødeleggelser, men fronten flytter seg ikke så mye.

Karlsen sier at det finnes en «optimistisk» versjon om hva som vil skje - men at han ikke har særlig tro på den:

– Det går ut at begge parter føler at kostnaden ved en langvarig krig har blitt for høye, og at de har kommet til et punkt der prisen for å inngå politiske kompromisser er lavere enn kostnaden i ødeleggelser og tap av menneskeliv - samt misnøye internt i Russland.

– Kan være villedning

Oberstløytnanten mener imidlertid at det er mer som skal til:

– Alle vil gi inntrykk av at det er en forhandlingsvilje – men om de slutter å skyte, så venter en ganske lang og kompleks prosess for å bli enige om tilbaketrekning. Det er for optimistisk å tro at det kan skje i nær fremtid.

Geir Hågen Karlsen er slett ikke så sikker på at det er sant når russerne nå sier at de skal konsentrere seg om Donbass-området i Øst-Ukraina.

– Det kan være villedning. Vi må se hva som skjer på bakken før vi kan konkludere om det.

Den russisk generalen Sergej Rudskoj har uttalt at de nå vil konsentrere seg om «frigjøringen av Donbass». Samtidig har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sagt at han er åpen for et kompromiss om nettopp Donbass.

– I stedet for å innrømme at de ikke klarte å ta hele Ukraina, selges dette nå inn til det russiske folk som at Donbass er første del av invasjonen, og at det er en suksess når den delen er oppfylt, sier tyske Florian Kühn, som er seniorforsker ved Göteborgs Universitet, til VG.

Ser ikke ny strategi

– Jeg tror ikke vi ser noen ny strategi fra Russland. Det er riktignok så mye som blir rapportert. Det er vanskelig å vite hva du skal tro på det. Russerne har vært flinke til å lure vestlige media. Men jeg ser ikke noe bevis på at krig eller taktikken er endret. Vi ser ikke skiftet manifestert militært. De prøver fortsatt å holde områdene ved Kyiv. Vi får se hva som har skjedd i slutten av uken. Men vi må se hva de gjør og ikke hva de sier, fastslår Florian Kühn.

Jardar Østbø ved Institutt for forsvarsstudier uttrykker seg slik til VG:

– Etter min mening er det liten grunn til å feste noen lit til de russiske uttalelsene, i alle fall dersom man skal ta dem bokstavelig. Det kan være et element av bløff her.

En russisk soldat vokter en lastebil med hjelpesendinger til Luhansk-regionen i Øst-Ukraina.

Professor Østbø fortsetter:

– Man kunne spekulere i om de har justert målsetningen etter å ha møtt mer motstand enn ventet. Men å «beskytte» befolkningen i Donbass har vært den viktigste offisielle motivasjonen til «operasjonen», altså invasjonen, så dette er ikke noen stor endring. Det er heller ikke særlig sannsynlig at de vil trekke seg tilbake fra Mariupol, med tanke på den strategiske beliggenheten og hvor langt de har kommet. Dessuten er det fortsatt kamper rundt Kyiv.

– Ingen grunn til optimisme

– Zelenskyj har sagt at han vil snakke om Donbass først etter at russiske styrker trekker seg tilbake til der de var før invasjonen startet 24. februar. Det er lite sannsynlig at det vil skje snart. Så nei, det er ingen grunn til optimisme ennå, mener Jardar Østbø.

Den ukrainske presidenten sa i et intervju med russiske medier søndag at de hadde funnet russiske paradeuniformer - noe som Zelenskyj tydet på at de hadde regnet med å feire erobringen av Kyiv tidlig i krigen.