HJERTELIG: Jens Stoltenberg hilser på Frankrikes president Emmanuel Macron, mens Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan får et håndtrykk fra USAs president Joe Biden, under åpningen av toppmøtet i Brussel torsdag.

Krigen i Ukraina: Eksperter overrasket over fravær av store cyberangrep

BRUSSEL (VG) I krigens første uker skal Russland ha dempet sin fiendtlige cyberaktivitet. Det har overrasket vestlige eksperter. Men nå forbereder Nato seg på flere mulige angrepsformer.

Publisert: Nå nettopp

De siste dagene har cyberkrigerne tilknyttet Kreml skrudd opp aktiviteten til det vestlig etterretning mener er et mer «normalt» nivå, forteller sikkerhetskilder til VG.

Hvordan Nato skal reagere på ulike former for russisk virkemiddelbruk i dagene og ukene som kommer, var tema for Nato-toppmøtet som torsdag foregikk bak lukkede dører i Brussel.

Det er en diskusjon om «røde linjer», om hva Nato-landene kan akseptere før Russlands opptreden eventuelt går over grensen for hva Nato definerer som et angrep mot alliansen.

Det kan være et stort cyberangrep som også rammer kritiske funksjoner i Nato-land, men også missiler eller fly som uforvarende treffer Natos territorium. Eller om Russland tar i bruk kjemiske eller biologiske våpen som krysser denne «røde linjen».

– Nå skal vi ta fatt på en enda større og mer dyptgripende omstilling av Natos forsvar, sa Stoltenberg blant annet etter møtet – der det blant annet ble uttalt at Nato-landene må gjøre medlemslandene mer motstandsdyktige mot cyberangrep.

Overrasket

– At vi ikke har sett store cyberangrep i denne konflikten, har overrasket mange av oss, sier Olav Lysne til VG.

Han er professor på Oslo Met og direktør for forskningsinstitusjonen Simula.

– Vi trodde at vi ville se cybervåpen bli brukt i en innledende fase dersom det kom et angrep, for å slå ut samfunnskritisk infrastruktur. Men det skjedde ikke, og nå spekuleres det i årsaken, sier han.

Lysne viser til at Russland tidligere har demonstrert evne og vilje til å ramme livsviktige funksjoner inne i Ukraina. I 2015 sto Russland bak et angrep mot Ukrainas kraftforsyning slik at 230 000 strømkunder mistet strømmen.

Evne til å angripe

– Vi vet at Russland har cyber-ressurser som kan angripe, men tror at evnen til å forsvare egne systemer muligens ikke er like betydelig. Det er ikke usannsynlig at Kreml frykter at hele USAs kapasitet til cyberangrep vil bli stilt til Ukrainas disposisjon dersom Russland bruker sine cybervåpen, sier Olav Lysne.

Nato hadde før angrepet på Ukraina knyttet noen av sine skarpeste cyber-krigere til Ukrainas forsvar. I januar opplyste generalsekretær Jens Stoltenberg at Nato i en årrekke har støttet Ukrainas oppbygging av et cyberforsvar.

Da fikk også Ukraina tilgang til Natos database om skadelige cyberangrep.

Er aktivitet

Olav Lysne forteller at skadevaren i angrepet mot Ukrainas strømforsyning i 2016 spredte seg etter hvert over hele kloden.

– Det kan være vanskelig å begrense og kontrollere et betydelig cyberangrep. Om målet er å angripe et mål i Ukraina, er det alltid en risiko for at angrepet sprer seg og slår utilsiktet ut tilsvarende systemer i andre land, sier han.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM, er det norske fagorganet for datasikkerhet. Informasjonssjef Trond Øvstedal viser til de åpne trusselvurderingene fra PST og E-tjenesten som har advart norske interesser mot dataangrep mens krigen i Ukraina pågår.

– Vi ser at det er aktivitet, men vil ikke kommentere om den avviker fra normalen. Mange samfunnsfunksjoner som er viktige for oss, er også høyst interessante for de som ikke vil oss vel. Vi har bedt dem være årvåkne, og forklart hva som kreves for å være årvåken, sier Øvstedal til VG.

Jens Stoltenberg har gjentatte ganger avslått å kommentere hva som er Natos «røde linjer». Han vil ikke fortelle hvor mye eller lite som skal til før Nato skal definere russisk grenseoverskridende aktivitet som et angrep på alliansen etter artikkel 5 i Nato-pakten.