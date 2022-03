Kan noen styrte Putin? – Det begynner å se stygt ut

Er det en mulighet for at Vladimir Putin (69) får sine nærmeste mot seg og blir fjernet fra makten i Russland? Norsk Russland-ekspert tror ikke på noen palassrevolusjon, men mener det begynner å se stygt ut for presidenten.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp