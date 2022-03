IKKE OVERBEVIST: USAs utenriksminister Antony Blinken sier det er forskjell på det Russland gjør og det Russland sier.

USA og Storbritannia skeptiske til russiske krigsløfter

USA og Storbritannia sier de vil vurdere Russland etter deres handlinger, ikke ord, etter at den russiske viseforsvarsministeren sa at de vil drastisk nedskalere krigsaktivitet nord i Ukraina.

Av Eirik Husøy

Tirsdag hevdet det russiske forsvarsdepartementet at de vil trappe ned krigsaktiviteten i områdene rundt hovedstaden Kyiv og i byen Tsjernihiv mot den hviterussiske grensen.

USA har imidlertid ikke sett tegn til at Russland mener alvor i fredssamtalene, sier USAs utenriksminister Antony Blinken ifølge nyhetsbyrået Reuters. Blinken er tirsdag på besøk i Marokko.

Blinken sier det er forskjell på det Russland sier og det Russland gjør.

I etterkant av den russiske uttalelsen sier en talsperson for Storbritannias statsminister Boris Johnson at de vil vurdere Russland etter handlinger, ikke ord.

Norske eksperter som VG har snakket med, tar også uttalelsen med en klype salt.

Krever umiddelbar tilbaketrekking

Den russiske viseforsvarsministeren Alexander Fomin sa tidligere mandag at den angivelige nedskaleringen skjer for å «øke gjensidig tillit før videre forhandlinger for å bli enige om og signere en fredsavtale med Ukraina».

Lederen for den russiske delegasjonen, Vladimir Medinskij, som sitter i samtalene i Istanbul, sier deeskalering ikke er det samme som en våpenhvile, men at de ikke vil utsette Kyiv for ytterligere risiko, ifølge CNN.

Dersom USA og deres støtte til Ukraina kan hjelpe til med utfallet av fredssamtalene, så er det en linje amerikanske myndigheter vil følge, sier Blinken.

I MAROKKO: Blinken sammen med sitt team i Rabat i Marokko, der han er på besøk for å diskutere sikkerhetssituasjonen i Nord-Afrika.

Blinken gjentar at Russland bør stoppe aggresjonen umiddelbart og trekke tilbake styrkene i Ukraina. Storbritannia godtar heller ikke noe mindre enn en total tilbaketrekking av russiske styrker fra ukrainsk territorium, ifølge en talsperson for Storbritannias statsminister Boris Johnson.

Reduksjon i nord, harde kamper i sør

Mandag kom meldingene om at ukrainske styrker har tatt tilbake byen Irpin. Det er også blitt meldt at ukrainske styrker trolig har gjenerobret Mosjtsjun.

– Det har vært noe reduksjon i russisk bombing rundt Kyiv, i stor grad fordi ukrainske styrker har lyktes med å skyve tilbake de russiske offensivene nordvest for byen, sier den britiske talspersonen.

Det har også vært harde kamper i og rundt Butsja og Hostomel siden krigens start.

Men kamper fortsetter sør i landet mot Svartehavet, der Russland i stor grad har lyktes med å skape en landkorridor fra den okkuperte Krim-halvøya til resten av Russland.

– Det er tung bombing i Mariupol og andre områder. Så vi vil ikke se noe annet enn en total tilbaketrekkelse av russiske styrker fra ukrainsk territorium, sa talspersonen.