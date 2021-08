KAOS PÅ FLYPLASSEN: Åtte personer har dødd i kaoset som har utspilt seg på flyplassen i Kabul etter at Taliban tok makten i Afghanistan.

Flyplassen i Kabul: − Fare for terrorangrep

Fare for terrorangrep gjør at myndighetene i flere land, blant annet USA advarer borgerne sine mot å dra til flyplassen.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En talsperson for det amerikanske forsvaret sier til CNN at man har informasjon om helt spesifikke trusler fra en IS-terrorgruppe i Afghanistan om angrep på folkemengdene utenfor flyplassen. Terrorgruppen er bitre fiender av Taliban.

Den amerikanske ambassaden i Kabul har bedt deres borgere om å forlate flyplassen umiddelbart på grunn av trusler. Amerikanere blir bedt om å følge rådet med mindre man mottar egne beskjeder fra andre myndighetspersoner på flyplassen.

De som befinner seg ved de tre avgangsgatene blir bedt om å forlate området umiddelbart. Det melder også britisk UD til sine borgere.

– Det er vedvarende og høy fare for terrorangrep. Ikke reis til Hamid Karzai internasjonale lufthavn. Dersom du er i nærheten av flyplassen, trekke deg unna til et trygt sted og vent på råd, heter det i et oppdatert reiseråd fra det britiske utenriksdepartementet. De sier også at kjøreturen ut til flyplassen er svært farlig og viser til påstander om at folk er blitt mishandlet på vei til flyplassen, heter det i en melding fra britisk UD.

Australsk UD har også varslet at det er «pågående høy risiko for terrorangrep».

– Ikke reis til Kabul flyplass. Dersom du er på flyplassen, forflytt deg til et trygt sted og vent på nærmere beskjed.

1500 amerikanere venter ifølge AP på å bli evakuert fra landet. Ifølge den amerikanske generalen Hank Taylor er det 10.000 personer fortsatt på flyplassen i påvente av evakuering, skriver CBS.

Tirsdag ble det kjent at USAs president Joe Biden vil trekke alle amerikanere ut av Afghanistan 31. august, til tross for at det har vært et stort press på ham fra allierte land om å utvide fristen.

– Jo raskere vi blir ferdige, jo bedre, sa han. På pressekonferansen tirsdag uttalte han at USA allerede har klart å evakuere 70.700 fra Afghanistan.

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier Norge skal fortsette med evakueringen så lenge som mulig.

Hun sier at den norske evakueringen kan bli nødt til å stoppe enda tidligere dersom fristen ikke flyttes.

Natt til torsdag ble det kjent at Belgia og Polen avslutter evakueringen fra Kabul.

EU har bedt USA om å sikre flyplassen også etter 31. august, men Biden har så langt altså ikke uttrykt at det er noe USA kommer til å gjøre.