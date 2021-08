KAOS: Åtte personer har dødd i kaoset som har utspilt seg på flyplassen i Kabul, etter at Taliban tok makten i Afghanistan.

Fare for terror mot flyplassen i Kabul - UD advarer norske borgere etter konkret trussel

Utenriksdepartementet advarer norske borgere om økt fare for terrorangrep ved flyplassen i Kabul. Forsvaret opplyser til VG at det i går kom en konkret trussel mot flyplassen.

– Jeg kan bekrefte at det kom inn en konkret terrortrussel i går ettermiddag-kveld, sier talsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), oberstløytnant Ivar Moen, til VG torsdag ettermiddag.

Han forteller videre at trusselen ikke var spesifikt rettet mot noe som skulle skje i går, men at det var i går den kom.

– I operasjonsområdet jobbes det nå med å kartlegge hvor denne trusselen kom ifra, og omfanget av den, opplyser talsmannen.

Moen forklarer at koalisjonen, altså Norge sammen med våre allierte, nå gjør som de alltid gjør i en militær operasjon; tilpasser seg trusselbildet.

– Det er det normale, og det gjør vi også denne gangen. Det er iverksatt tiltak, men jeg kan naturlig nok ikke gå inn på hvilke, sier Moen, som legger til at de står skulder til skulder med de amerikanske styrkene på flyplassen nå.

IS-gruppe

Flere andre land advarer sine borgere mot å dra til Hamid Karzai-flyplassen, hvor flere tusen desperate mennesker håper å bli evakuert innen fristen 31. august etter at vestlig etterretning fikk informasjon om den helt spesifikke trusselen.

Den skal ha kommet fra en IS-terrorgruppe i Afghanistan om angrep mot folkemengdene utenfor flyplassen.

I morges uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG at UD er kjent med trusselen og løpende vurderer situasjonen.

Fire timer senere gikk Norge ut med sin advarsel til dem som har registrert at de befinner seg i Afghanistan:

– UD har mottatt troverdig informasjon om økt fare for terrorangrep mot flyplassen i Kabul. Vi oppfordrer mottakere av denne meldingen til å bevege seg bort fra flyplassen og til et tryggere sted, med mindre du får annen beskjed i direkte kontakt med norske myndigheter. Dersom du befinner deg et annet sted enn på flyplassen, bes du om ikke å bevege deg mot flyplassen og avvente ny beskjed.

I SIKKERHET: En afghaner og barna hans forlater et amerikansk militærfly, etter at familien er evakuert fra Afghanistan og har ankommet Kuwait.

– Trusselen er dødelig

Statssekretær i det britiske forsvarsdepartementet James Heappey sa torsdag til BBC at det foreligger «svært, svært troverdig etterretning» om et nært forestående selvmordsangrep mot dem som samler seg på flyplassen i Kabul for å forsøke å flykte fra Afghanistan.

– Trusselen er troverdig, den er nært forestående og den er dødelig, sier Heappey, som er statssekretær for de væpnede styrker.

Han bekrefter at etterretningen om at militante IS-krefter planlegger et slikt angrep er blitt mer solid og sier at han ikke sterkt nok kan understreke hvor desperat situasjonen er.

– Tettpakket med folk

Den amerikanske ambassaden i Kabul har bedt sine borgere om å forlate flyplassen umiddelbart på grunn av trusler. Amerikanere blir bedt om å følge rådet, med mindre man mottar egne beskjeder fra andre myndighetspersoner på flyplassen.

En vestlig diplomat beskriver området rundt den internasjonale Hamid Karzai-flyplassen i Kabul som «tettpakket med folk», til tross for sikkerhetsadvarslene, skriver Reuters.

TRENGSEL: Afghanere samlet i utkanten av den internasjonale Hamid Karzai-flyplassen i Kabul, etter at Taliban tok makten i Afghanistan 15. august.

Også det britiske utrenriksdepartementet melder om vedvarende og høy fare for terror.

– Ikke reis til Hamid Karzai internasjonale lufthavn. Dersom du er i nærheten av flyplassen, trekke deg unna til et trygt sted og vent på råd, heter det i britenes kunngjøring.

Britisk UD sier også at kjøreturen ut til flyplassen er svært farlig og viser til påstander om at folk er blitt mishandlet på vei til flyplassen, ifølge NTB.

– Flytt til et trygt sted

Også de australske utenriksdepartementet varsler veldig høy fare for terrorangrep.

– Ikke reis til Kabul flyplass. Dersom du er på flyplassen, forflytt deg til et trygt sted og vent på nærmere beskjed, uttalte australsk UD.

Danmarks forsvarsminister Trine Bramsen uttalte til dansk TV2 onsdag kveld at det ikke lenger er trygt å fly til og fra Kabul.

Ifølge BBC er det hardnakkede rapporter om at en gruppe som kaller seg Islamsk Stat Khorasan-provinsen (ISKP), skal ha infiltrert Kabul i det siste.

Den ytterliggående IS-gruppen er svorne fiender av dagens Taliban i Afghanistan. De har fordømt fredsavtalen mellom Taliban og USA og lovet å fortsette kampen.

