GJERNINGSMANN: Screenshot fra Instagram-kontoen til massemorderen Salvador Ramos (18). I forkant av massakren skal han ha publisert flere bilder med våpen på samme bruker.

Moren til Texas-drapsmannen: − Tilgi meg, tilgi sønnen min

Moren til den 18-år gamle drapsmannen Salvador Ramos (18) snakker ut etter skoleskytingen som drepte 19 barn og to lærere ved Robb Elementary i Uvalde, Texas.

Av Filippa Vale Frogner

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

En tydelig preget Adriana Martinez gråter mens hun gjør et intervju med CNN.

– Jeg har ikke ord. Jeg kan ikke forstå hva han tenkte. Han hadde sine grunner til å gjøre det han gjorde. Vær så snill, ikke døm ham. Jeg ønsker bare at de uskyldige barna som døde skal tilgi meg, sier Martinez i intervjuet.

På spørsmål om hva hun vil si til de pårørende, svarer hun:

– Tilgi meg, tilgi sønnen min. Jeg vet at han hadde sine grunner. Han ønsket å komme tettere på barna istedenfor å ha fokus på andre dårlige ting, jeg har ingen ord. Jeg vet ikke, sier hun.

Totalt 21 personer mistet livet i skoleskytingen i Uvalde, Texas tirsdag. Det er den dødeligste skoleskytingen i USA på et tiår. Kritikken mot politiet har økt i ettertid av skoleskytingen.

Politiet opplyste først at gjerningsmannen ble konfrontert og skutt av politiet kort tid etter at han ankom skolen, men endret i etterkant tidslinjen. Fredag sa de at gjerningsmannen fikk gå uforstyrret utenfor skolen i 12 minutter før han tok seg inn på selve skolen. Først 48 minutter senere ble han skutt og drept av en grensevakt.

LES MER HER: Texas-guvernør om endret politiforklaring: − Jeg er forbannet

Faren til gjerningsmannen, også ved navn Salvador Ramos, sa i et annet intervju med The Daily Beast:

– Jeg vil bare at alle skal vite hvor lei meg jeg er, for det sønnen min har gjort, sier Ramos.

– Jeg hadde aldri trodd at min egen sønn kunne gjøre noe sånt. Du vet, han skulle bare ha drept meg, istedenfor å gjøre noe sånt mot noen andre.

President Joe Biden reiser i dag sammen med førstedame Jill Biden for å besøke et minnesmerke ved skolen Robb Elementary, skriver New York Times.

Søndag kveld norsk tid skal de delta på en messe i den katolske kirken Sacred Heart i Uvalve, Texas. Senere på dagen vil de møte overlevende og ofrenes familier, skriver Det hvite hus i en uttalelse.